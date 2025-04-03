Пілот українського літака МіГ-29 знищує два російські ударні дрони "Shahed". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пілота українського літака МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно дві успішні атаки на ворожі ударні безпілотники "Shahed".

"Пілот бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" на псевдо Denfix на МІГ-29 перехоплює та знищує два ударні дрони Shahed, виконуючи завдання як компонент системи ППО", - зазначається у коментарі до відео.

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