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Пілот українського літака МіГ-29 знищує два російські ударні дрони "Shahed". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пілота українського літака МіГ-29.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно дві успішні атаки на ворожі ударні безпілотники "Shahed".
"Пілот бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" на псевдо Denfix на МІГ-29 перехоплює та знищує два ударні дрони Shahed, виконуючи завдання як компонент системи ППО", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+10 Roman Podyu #221750
показати весь коментар03.04.2025 09:29
+7 Ol Ol #584272
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+6 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар03.04.2025 09:39
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Не кажу вже про витрату ракет "повітря-повітря", які в рази дорожчі за ішакєд, і яких в десятки разів менше.
Незабутні враження, скажу вам.
Ефка була втрачена виключно через нашу рукодупість, русня жодних втрат не понесла, це у нас був мінус літак і ракета.
Вы что заканчивали?
Але з огляду на вартість ракет це одноразова акція...
подивився я ба на вас там на гвинтокрилі. Але недовго.
ви хоч в Україні?
питання то так, для форми.
Приїзжай подивись сам, можеш на літак мобілізуватися, або хоча б на МВГ, тоді питань не буде, або згорни свої поради в трубочку а куди запхнути сподіваюсь дійде з першого разу
Такою манерою з своїми батьками будеш спілкуватися раз не навчили тебе.
навіть якщо б літак збивав їх з кулемета
навіть коли їх збивають з землі гепардом
засіб збиття має коштувати хоча б менше 5к євро, а так не виходить
Поліції теж, наприклад, не дешево проводити розслідування, то що жити як у Сомалі.....