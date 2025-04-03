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Новини Відео ППО України
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Пілот українського літака МіГ-29 знищує два російські ударні дрони "Shahed". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пілота українського літака МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно дві успішні атаки на ворожі ударні безпілотники "Shahed".

"Пілот бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" на псевдо Denfix на МІГ-29 перехоплює та знищує два ударні дрони Shahed, виконуючи завдання як компонент системи ППО", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Результат ракетного удару 24 березня по польовому аеродрому армії РФ: "Керосин льется, бл#дь. #бануться - прямой прилет в жопу". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот українського МіГ-29 уразив двома бомбами GBU-62 командний пункт армії РФ поблизу окупованих Олешків на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4116) ППО (3172) знищення (7194) Шахед (974)


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Топ коментарі
+10
Ці шахеди могли забрати чиєсь життя.
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03.04.2025 09:29
+7
От коли шехед прилетить до вашої оселі, от тоді й запитаєте...
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03.04.2025 09:33
+6
Ога- ти би точно все зробив правильно! Куди ж цим військовим до тебе!
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03.04.2025 09:39
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Повна лажа. Ми так вже один МіГ втратили разом з пілотом: уламки.
Не кажу вже про витрату ракет "повітря-повітря", які в рази дорожчі за ішакєд, і яких в десятки разів менше.
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03.04.2025 09:28 Відповісти
Ці шахеди могли забрати чиєсь життя.
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03.04.2025 09:29 Відповісти
Так, але подумайте і дайте відповідь, чому ми не збиваємо їх Пертіотами, Ірісами, Насамсами, хоча все це у нас є на озброєнні.
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03.04.2025 09:31 Відповісти
От коли шехед прилетить до вашої оселі, от тоді й запитаєте...
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03.04.2025 09:33 Відповісти
До мене не прилітав, але дуже поряд падав, термобаричний, разів так вісім.
Незабутні враження, скажу вам.
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03.04.2025 09:34 Відповісти
Ога- ти би точно все зробив правильно! Куди ж цим військовим до тебе!
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03.04.2025 09:39 Відповісти
Питання не до військових, а до тих, хто не забезпечив їх потрібною кількістю відповідних засобів.
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03.04.2025 09:42 Відповісти
От коли до вашої оселі замість шахеда прилетить крилата ракета ( на яку не вистачить засобів ППО, використаних по шахеду ) тоді послухаємо що ви заспіваєте (( Ви так і не зрозуміли свого опонента , але включили патріотизм ((
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03.04.2025 11:40 Відповісти
Дивна "логіка"! Давайте за шахедами по лісах на машинах гонятися... Багато назбиваєте? А коли щось прилетить, то немає різниці від чого хата згорить. То виключайте свій "патриотизм" й спробуйте додумати, що дорожче ракета ППО чи шкода від "дешевого" шахеда.
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03.04.2025 11:55 Відповісти
Моя "дивна" виглядає виграшно на фоні вашої ідіотичної . З ідіом психологи полемізувати не рекомендують ...... тому , біжіть ракети купувати , маск ви наш ((
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03.04.2025 12:13 Відповісти
ти клоун чи просто троляка тупорилий?
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03.04.2025 09:43 Відповісти
Гарна відповідь на запитання.
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03.04.2025 09:45 Відповісти
ага. їж не обляпайся
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03.04.2025 09:47 Відповісти
А що тобі , супергенію доморощений , не так у коментарі твого опонента ? Може тобі відомо щось із недоступного нам , так поділися , стратєг гостромордий !
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03.04.2025 11:42 Відповісти
Тому що Петріот це дороги зеленського по американські...ціна ракети петріота 10млн дол, ціна ракети іріс-т 800тис. дол...кількість їх випуску обмежена...і про це заявив пан Залужний на своїй конференції ...шукайте посилання в гугл
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03.04.2025 10:08 Відповісти
Поясніть це, будь ласка, дописувачам вище.
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03.04.2025 10:11 Відповісти
Ракета IRIS-T це та ж авіаційна Р-73 за ціною брухту куплена зі складу НДР після відновлення і модернізації.
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03.04.2025 11:08 Відповісти
Скільки саме ти їх закупив ? У тебе вистачить щодня по 300 штук на шахеди використовувати ? ((
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03.04.2025 11:44 Відповісти
.а тому..що збивати ракетами повітря-повітря в сотні раз дешевше... ніж тими...що Ви перерахували... Цих ракет Р-73 малого радіуса дії у нас більш..ніж достатньо..бо використати їх проти авіації кацапів неможливо... то тільки по крилатим і шахедам. чи ми з Вашої подачі плануємо ближні бої з літаками кацапів?
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03.04.2025 21:28 Відповісти
Ну, те питання було радше риторичне, і людина на нього не відповіла. Чи то зрозуміла хибність своїх думок (що треба збивати все за будь-яку ціну), чи то зрозуміла провал своєї маніпуляції.
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04.04.2025 08:45 Відповісти
одна ракета ..патріот.. коштує 3.7 млн долл ********** х-101 коштує 13 млн долл іранський шахед коштує 30 000 долл *********** калібр 6 млн долл ----- так чому ми не збиваємо шахеди ..патріотами .. насамсами ..ірисами.. ???????? тому що за дві ночі коли летять їх по 180 штук ми витратимо всі ракети пво
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04.04.2025 06:52 Відповісти
Тільки шкода, що це не всі розуміють. Чи не хочуть розуміти. Чи добре розуміють, навіщо пишуть оту всю нісенітницю про збиття ішакедів за будь-яку ціну.
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04.04.2025 08:40 Відповісти
100%! Збивати "шахеди" можна досить ефективно винищувачами рівня ІІ-ї світової війни, які, до речі, мали купити у Бразилії ще у 19-му році (Супертукано).
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03.04.2025 09:38 Відповісти
трохи проблемно...бо буде ситуація як з фау-2...багато пілотів загинуло від уламків...от же знову потрібна електроніка і ракети...а от гелікоптер саме то
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03.04.2025 10:11 Відповісти
Яка в дідька електроніка і ракети , мова про поршневі літаки що мають змогу рухатися зі швидкістю шахеда і відрізняються від вертольота лише тим що вогонь веде сам пілот , а не кулеметник через відкритий люк .
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03.04.2025 11:54 Відповісти
Чим веде вогонь? скільки загинуло пілотів пыд час знищення ФАУ-2? І чому
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03.04.2025 13:54 Відповісти
ти різницю між шахедом і фау-2 розумієш ?
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03.04.2025 19:49 Відповісти
ні не розумію..я ж не грамотний..а ну просвіти мене розумнику
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03.04.2025 20:48 Відповісти
для тебе , ідіота , персонально : шахед - низькошвидкісний поршневий літальний апарат , а фау-2 - балістична ракета . Фау -2 була невразливою до тогочасних засобів ППО , просто дуже неточною, ніхто за нею винищувачами не ганявся від слова зовсім. Ти , дурень , переплутав її з фау-1 , але це твої проблеми . Тепер давай далі про свою мудрість розповідай ((
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03.04.2025 22:32 Відповісти
А от поясни мені що таке...низькошвидкісний поршневий літальний апарат....як він працює...розкажи принцип роботи двигуна
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03.04.2025 22:35 Відповісти
Для початку вивчи що таке цикл карно , далі почнемо тобі пояснювати .
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04.04.2025 00:06 Відповісти
А що пояснити слабо...мабуть фізику здавав з третього разу у політесі
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04.04.2025 11:18 Відповісти
Щоб пояснити - необхідною умовою є те , що той кому пояснюєш має здібності зрозуміти , на жаль , це не твій випадок , іди вчи чим фау-1 від фау -2 відрізняється , телепню старий .
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04.04.2025 11:50 Відповісти
не хочу бути експертом бо таким не є але використовувати винищувачі і його дороговартісні ********** проти бпла які є масивні, нешвидкі, помітні як візуально так і по звуку роботи двигунів (мопеди) це повна ***** як казав наш Президент. І дійсно у нас вже були два випадки втрати літаків і що сумно то життів пілотів - один випадок то зіткнення з уламками шахеда а інший то коли Ф16 був збитий нашим же ППО при виконанні подібного завдання. Як недавно писав один відомий в Цензорі дописувач (Луценко) - держава на третій рік війни блокує власні розробки і розробки приватних компаній щодо протишахедних бпла-камікадзе, власних систем ППО ближньої дії і інших протишахедних засобів
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03.04.2025 09:48 Відповісти
Одна поправка: ефка була збита під час масованої ракетної атаки, вона не ганялась за ішакєдами.
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03.04.2025 09:49 Відповісти
то нічого не міняє - ганятись за ракетами при активній роботі ППО - то також безумство і висока вірогідність потрапити навіть під уламки
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03.04.2025 09:52 Відповісти
Міняє. МіГ ми втратили тупо через ішакєд, який був його жертвою, а став вбивцею.
Ефка була втрачена виключно через нашу рукодупість, русня жодних втрат не понесла, це у нас був мінус літак і ракета.
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03.04.2025 09:54 Відповісти
нехай буде так і по вашому, бо з вами спорити немає сенсу, ви все знаєте, а почнеш спорити то перейдете на особисті образи, від вас це вже було. Але сказане нічого не міняє - літак і життя пілота втрачено що там що там, бо полювати винищувачами що за ракетами що за бпла повна *****!
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03.04.2025 10:00 Відповісти
"не хочу бути експертом бо таким не є але використовувати винищувачі і його дороговартісні ********** проти бпла які є масивні, нешвидкі, помітні як візуально так і по звуку роботи двигунів (мопеди) це ....." проблема у тому що кацапи почали запускати свої балалайки на висоті у кілька кілометрів , а туди дістати простим кулеметом із землі не виходить , саме тому літаки та вертольоти задіюють .
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03.04.2025 11:57 Відповісти
а якщо той шахед прилетить та знесе інфраструктурний об'єкт, або п'ятиповерхівку? Ніхто ж не знає які йому завдані координати. Відбудувати якусь підстанцію чи навчальний центр для військових коштує значно дорожче ніж ракета.
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03.04.2025 10:52 Відповісти
У війни - своя математика.
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03.04.2025 10:54 Відповісти
Хтось відкидає проблему нанесеної шахедом шкоди ? Питання на скільки шахедів вистачить у нас винищувачів коли балалайок щодня сотнями , а винищувачів аж шість штук передали чи щось таке .
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03.04.2025 11:59 Відповісти
А какой урон от падения шахеда?
Вы что заканчивали?
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03.04.2025 11:18 Відповісти
Он заканчівал курси маладих паляков . Нєужелі шахєди палякам бальшой урон сваім падєнієм нанєслі ? (( Телепню малолітній , ну або пенсійний , мова не про "урон" , а про те що потрібно шукати інші , більш економічно ефективні засоби боротьби із дронами аніж винищувачі , бо ганятися за шахедами на ф-16 це те саме , що гаубицею горобців лякати.
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03.04.2025 12:04 Відповісти
Украина не агрессор,мы защищается, то что на видео это защита ! Пилот умничка, ( он спас украинскую жизнь,как минимум одну)
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03.04.2025 19:03 Відповісти
Круто канєшно.
Але з огляду на вартість ракет це одноразова акція...
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03.04.2025 09:40 Відповісти
Ну оцінювати ціну ракети і людське життя не можна. а ціна самої ракети до обьєка збиття потрібно прораховувати , думаю що і робиться.Поставить касету із ракет від Стінгера чи щось подібне , думаю можна і над цим працюють . не стоять же на місці війна все ускоряє.
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03.04.2025 09:41 Відповісти
"Поставить касету із ракет від Стінгера" В курсі вартості однієї ракети "Стінгер" ? Саме головне - поцікався які проблеми у США з їхнім виготовленням .
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03.04.2025 12:06 Відповісти
Ціна ракети від Стінгера у США одна , а в Україні Друга набагато дешевша , і у нас в Україні на даний час не запроваджено Санкцій, а ще кроме США існує багато країн які на даному етапі можуть нам допомогти.Під лежачий камінь вода не тече, а в Україні хто палки в колеса встромляє , говорити як в період воєнного стану, а не випускати їх за кор Відправити дон і робити селфі. З повагою.
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03.04.2025 13:33 Відповісти
що ти мелеш ? Яка "інша" ціна в Україні ? Ти в Україні виробляєш ракети до Стінгерів ? Що ти курнув що так вставило ? ((
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03.04.2025 19:52 Відповісти
Говорити з людиною яка має обмежені здібності та звужений кругозір не може аналізувати написане не вилізає з букви написаного , діалог везти і про щось говорити не має зиску.Гризи науку.
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03.04.2025 20:15 Відповісти
Я розумію що тебе як ти курнув понесло , ти тепер цар гори (( Я запитав просто що саме ти курнув що тебе так ковбасить ? ))
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03.04.2025 22:22 Відповісти
Мене не обходить , що і хто про мене говорить , а обходить і становить і цікавить людина що так чи іначе говорить не знаючи людину з якою говорить .Так би мовити Бикує.Тема вийшла за рамки матеріала статі, а перйшла на особистість , Вам не здається!!!. Емоції як Блювотина можна захлинутися.
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03.04.2025 22:59 Відповісти
Ого тебе вштирило ,аж до рвотного рефлексу ..... що ж ти таке курнув ?
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04.04.2025 00:08 Відповісти
Що людина каже то воно збувається ,- слово розносить і доносить до кого треба . Амінь.
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04.04.2025 07:23 Відповісти
Це у твоєму колі наркоманів так вважають , чи тільки на тебе "благодать" від курива зійшла ?
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04.04.2025 11:52 Відповісти
Сьогодні збиваємо шахеди "по-багатому", завтра не буде чим нищити ракети...
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03.04.2025 09:44 Відповісти
моя думка неЕксперта: з одного боку дійсно дорого - витрачати ресурс літака, ракети і т.д. на збиття маловартісної цілі...але це лише одна сторона. З іншого боку - швидше за все використовується ракета Р-60 (радіус ураження десь до 12 км), прямі зіткнення літак-літак зараз певно мінімізуються з обох сторін, бо ПВО. Тоді напрошується висновок - чому не їх не збивати чим є? як не як, але це тренування пілота, а вночі - це складні умови, і, як мінімум, збережені життя та майно.
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03.04.2025 10:08 Відповісти
Вже давно можна було набрати цивільних пілотів, навчити їх, та навчити тих хто бажає літати й збивати ті шахеди-гєрані авіацією (літаками чи гвинтокрилами)! Чи не можна? Що заважає?
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03.04.2025 10:17 Відповісти
Що заважає ? Ідіотизм керівництва ! Пам'ятаєте одного міністра оборони з весільними дронами та золотими яйцями ? Думаєте , новий не такий самий ?
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03.04.2025 12:09 Відповісти
помітно що не маєте жодного уявлення що відбувається в нічному небі на головних шляхах проходу шахедів
подивився я ба на вас там на гвинтокрилі. Але недовго.
ви хоч в Україні?
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03.04.2025 12:20 Відповісти
Не маю. Тому й питання виникло, що заважає? Уважніше треба читати, можливо 2-3 рази, якщо з першого не доходить.
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04.04.2025 00:14 Відповісти
Ти не питання задаєш, а роздаєш поради та претензії. Не маючи уявлення.
питання то так, для форми.
Приїзжай подивись сам, можеш на літак мобілізуватися, або хоча б на МВГ, тоді питань не буде, або згорни свої поради в трубочку а куди запхнути сподіваюсь дійде з першого разу
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04.04.2025 01:16 Відповісти
"Приїзжай подивись сам, можеш на літак мобілізуватися" ....... судячи з твого коментаря , у тебе уявлення про нічне небо нічим від опонента не відрізняється (( Не плутай свої рожеві сни , у яких ти пілот , з реаліями життя , бо ненароком почнеш накази віддавати на контрнаступ ((
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04.04.2025 11:57 Відповісти
Игорьошка, я тобі напхав, та тільки через і-нет це неможливо, тому чмошники-пи#даболи як ти сміливі тут "бикувати" з незнайомцями. Пішов просто нах7й.
Такою манерою з своїми батьками будеш спілкуватися раз не навчили тебе.
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04.04.2025 16:56 Відповісти
останнім часом часто про літаки - то бомбу 39 зкинуть, то бомбу 62, то ось шахеди... але усюди міг 29.... а чого про F-16 нічого не чути?
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03.04.2025 10:25 Відповісти
Нам треба вбити усіх руzкіх, у т.ч. самок і личинок. Усі 90 млн руzкої біомаси мають здохнути у страшних муках.
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03.04.2025 10:58 Відповісти
шахеди на жаль повністю відпрацьовують свою функцію "гроші-гроші"
навіть якщо б літак збивав їх з кулемета
навіть коли їх збивають з землі гепардом
засіб збиття має коштувати хоча б менше 5к євро, а так не виходить
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03.04.2025 12:16 Відповісти
Не завжди все виміряється грошима.
Поліції теж, наприклад, не дешево проводити розслідування, то що жити як у Сомалі.....
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04.04.2025 00:16 Відповісти
Що ти оце намолов ? Ти знаєш скільки коштує кацапам шахед ? (( Ти провів розрахунок у скільки вартує його знищення за допомогою кулемета з легкомоторного літака ? Сам пишеш що засіб знищення повинен вартувати менше того що знищують і розвів срач під постом про знищення шахеда керованою ракетою з винищувача (( У тебе тих ракет безліч , чи вони тобі безкоштовно дістаються , а може у МІГа ресурс нескінченний ? (( До чого взагалі все оце тобою написане , ти рідня рєзніковича , якому "весільні дрони " не такі були ?
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04.04.2025 12:06 Відповісти
ти думаєш якщо формулюватимеш своє марення у вигляді питань воно буде виглядати зрозуміліше?
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04.04.2025 14:10 Відповісти
Звідки тобі , телепню, знати що я думаю . Ти краще , бовдур , думай що сам шкрябаєш , бо твої коментарі якраз на марення і скидаються , ну або на написані з великого похмілля .
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04.04.2025 19:43 Відповісти
куди там мені, в твоїх думках і психіатр не розбереться
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04.04.2025 20:24 Відповісти
Бачу, маєш гіркий досвід лікування у психіатрії , судячи з результату - тобі не допомогло . Звісно , співчуваю , але то твої проблеми , змирися , з цим живуть , навіть соцвиплати призначають , якщо дієздатності не позбавлять ((
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04.04.2025 21:41 Відповісти
Слава вам, дорогие наши ребята, вы самые лучшие!
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03.04.2025 21:31 Відповісти
 
 