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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вертольотів ворога
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Результат ракетного удару 24 березня по польовому аеродрому армії РФ: "Керосин льется, бл#дь. #бануться - прямой прилет в жопу". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий фільмує результат ракетного удару 24 березня по польовому аеродрому у селищі Івня на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що у результаті успішної атаки українських воїнів критичні пошкодження отримали чотири вертольота - два Мі-8 та два Мі-28.

Також читайте: Російський військовий вертоліт Мі-28 розбився у Воронезькій області, - ЗМІ

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Російський пілот скинув бомбу на сільське кладовище у Бєлгородській області. ВIДЕО

Нагадаємо, що Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ. Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації - замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

Дивіться також: У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4116) армія рф (17302) знищення (7194) вертоліт (877) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+21
Керосин ллється, а воно й не закурило. Чого просто так ходив?
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02.04.2025 15:20
+16
Белгород бомбили , лаптям об'явили шо почалася війна
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02.04.2025 15:14
+12
Карбід вольфраму життєдайний.
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02.04.2025 15:20
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Мі-28 пішов на металобрухт.....
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02.04.2025 15:10 Відповісти
Мі-8 - уже металобрухт
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02.04.2025 15:13 Відповісти
"Фсьо"! Борти на розборку... Може, якісь з агрегатів ще згодяться на ремонт "живих"... Лопасті побиті, редуктори - теж. Фюзеляжі - "в решето" - зачить, і бойові системи - теж...
А щодо "металолому" - то це не про Мі-8... Це - "робоча конячка", "радянської закваски". В Афгані приходили з вильотів - "у решето" побиті. Але до аеродрому дотягували. А от Мі-24-тим вистачало перебиття пари силових жгутів - і "сипалися" на землю...
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02.04.2025 15:56 Відповісти
я чув таку історію, що в Афгані на Мі-24 пошкодило жгути (2-3 проводи із близько 40-50) після обстрілу(по лівому борту за кабіною пілота), так в ТЕЧ цей борт десь 6 місяців пробув і так фахівці не змогли ту проводку відновити - щось та й не працювало ....
В контейнері із Кундуза відправили на Мари-2
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02.04.2025 16:16 Відповісти
Сумніваюся... Жгути замінить - не проблема... Я їх, у молодості, попаяв та побандажував доволі - перша основна військова спеціальність - "механік АО (електрик). Скоріш всього, проблема була у головному редукторі... В ТЕЧ полковій його відремонтувать неможливо... Та й після простої заміни потрібно довго "мудохаться" - простіше на завод відправить...
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02.04.2025 16:34 Відповісти
там перепаювали жгути - але: то "дімовські" прилади не працювали, перепаяли - пропало 115В, ще раз перепаяли і передзвонили - зникло 208 В....
Кожен раз щось не працювало ...
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02.04.2025 17:43 Відповісти
Не знаю, що і сказать... Може, не в жгутах справа? У мого товариша таке було - СД-шники пробоїну у фюзеляжі не виявили - така дрібненька. А АОшник полінувався перевірить агрегат. А маленький осколочок, що обшивку пробив, усередині зрикошетив і "закоротив" агрегат. Та ще й в "невидимому" місці. Довбалися-довбалися - а воно не "фуричить". Тільки коли агрегат зняли - побачили, у чому причина.
А може, "пайщик" був "рукожопим"...
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02.04.2025 17:55 Відповісти
уточнив у бортача інфу - там із 50 проводів було не пошкоджених 2-3 шт., тобто варіантів для пайки 47-48 проводів із 50 можна тільки уявити, Вам, як АОшнику...!
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02.04.2025 18:26 Відповісти
Розумію... Але я знаю, що у ЗІП, на склади, поставлялися і вже готові, забандажовані жгути. Там достатньо було роз"єднать "папи" з "мамами", поставить новий жгут, з"єднать і законтрить. Мені на випускних екзаменах дісталося практичне завдання - перепаять "маму" на ШР-64. Спинили на 30-тому. "продзвонили", поставили 5 і направили на курси допідготовки - на Су-24.
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02.04.2025 18:46 Відповісти
У них ЗІПів могло і не бути - то перші Мі-24П пішли, там навіть таможня на кордоні не знала як патронний ящик оглянути....
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02.04.2025 18:52 Відповісти
Не знаю... Можливо, проста лінь спрацювала... А щодо проводів - так це нескладно... Ти, мабуть, ШР ніколи в руках не тримав. Там, коло кожного штиря "папи" і гнізда "мами", стоять "циферки"... Просто робота тонка (бо штирі товщиною в 1-2 мм). І після кожної спаяної пари треба робить "прозвон"...
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02.04.2025 19:01 Відповісти
Один раз ШР бачив - після дощу спрацювала протипожежна система і для вильоту літака був свідком як "сушили ШР" - резинки як "іздєліє 2" але 2 шт
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02.04.2025 19:09 Відповісти
А мені вони довго снилися - навіть років через десять, після того, як перестав з ними стикаться... І завжди одне і те ж - "Пари переплутав!"
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02.04.2025 19:12 Відповісти
Бувших "АО"шників не буває - всі дійсні і в робочому стані! Вночі підніми і запитай яка частота - скаже 400
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02.04.2025 19:19 Відповісти
Ти знаєш - уже багато чого позабував... Мабуть, старість... Та й останні 30 років займався чисто юриспруденцією... Тому зараз сни інші - "Строки горять!"
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02.04.2025 19:24 Відповісти
Белгород бомбили , лаптям об'явили шо почалася війна
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02.04.2025 15:14 Відповісти
Керосин ллється, а воно й не закурило. Чого просто так ходив?
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02.04.2025 15:20 Відповісти
Карбід вольфраму життєдайний.
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02.04.2025 15:20 Відповісти
не вистачає дрона з термітом, щоб попалити
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02.04.2025 15:20 Відповісти
Нема потреби, ціль і так знищено.
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02.04.2025 16:12 Відповісти
А контрольний в голову ніхто не відміняв.
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02.04.2025 16:52 Відповісти
Хорошо их изрешетило, а было бы ещё лучше если бы они "случайно" загорелись..
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02.04.2025 15:25 Відповісти
Висновок з монологу: кєрасін льйоцца із жЁппи. 😂
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02.04.2025 15:29 Відповісти
Нічого страшного. Можна буде поставити ці диряві корита біля храму, щоб під ними повзали паломніки.
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02.04.2025 15:32 Відповісти
Ще і літуна на швабру посадять за відосіки..
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02.04.2025 15:39 Відповісти
поджигать надо было. красивше и теплее.
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02.04.2025 16:04 Відповісти
все через )І(опу
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02.04.2025 18:44 Відповісти
 
 