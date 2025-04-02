Результат ракетного удару 24 березня по польовому аеродрому армії РФ: "Керосин льется, бл#дь. #бануться - прямой прилет в жопу". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий фільмує результат ракетного удару 24 березня по польовому аеродрому у селищі Івня на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що у результаті успішної атаки українських воїнів критичні пошкодження отримали чотири вертольота - два Мі-8 та два Мі-28.

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Нагадаємо, що Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ. Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації - замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

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