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Новини
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Росіяни атакують Харків "шахедами", 3 людини загинули, 32 поранені, - мер (оновлено)

шахеди

Ввечері 3 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо попередню інформацію про два удари по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району. Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Будьте обережні! На місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні!" - закликав міський голова.

Оновлення

Згодом Терехов повідомив, що було влучання по двоповерховому будинку - на місці велика пожежа. За попередньою інформацією, постраждали люди.

Також є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російської атаки на Харків постраждали 11 людей, серед них одна дитина. 

Станом на 23:26 повідомляється про одну загиблу людину внаслідок обстрілу.

О 23:36 Терехов написав, що в Харкові вже 19 поранених і одна загибла людина.

Станом на 00:08 в Харкові 2 загиблих та 29 поранених.

Станом на 00:40 повідомляється про 32 постраждалих, ще троє людей можуть перебувати під завалами.

О 01:18 Терехов повідомив, що рятувальники деблокували фрагменти третього тіла під завалами.

Читайте: Росіяни атакували дроном Харків: поранено жінку

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) Шахед (974) Харківська область (751) Харківський район (219) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+13
не перебільшу коли скажу що в Харкові мабудь кілька тисяч ТЦК-шників. Невже цих "бійців" не можна вивести як мобільні групи для виявлення і знищення шахедів?
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03.04.2025 22:31
+13
Так кацапи ж в основному шахеди запускають вночі. А тцкашники повинні виспатись, бо зранку треба ухилянтів ловити. Вони ж не можуть невиспавшись ганятись за ухилянтами...
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03.04.2025 22:42
+5
А яка **** різниця - за ідею чи за бабло? Горіти їм у пеклі!
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03.04.2025 23:58
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не перебільшу коли скажу що в Харкові мабудь кілька тисяч ТЦК-шників. Невже цих "бійців" не можна вивести як мобільні групи для виявлення і знищення шахедів?
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03.04.2025 22:31 Відповісти
Так кацапи ж в основному шахеди запускають вночі. А тцкашники повинні виспатись, бо зранку треба ухилянтів ловити. Вони ж не можуть невиспавшись ганятись за ухилянтами...
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03.04.2025 22:42 Відповісти
А ти не хочеш опанувати цю ВОС?
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03.04.2025 23:05 Відповісти
А тобі ніхто не казав, що ти - кацапський підар? Чи геть тупий підарас? Ну, то ти такий і є! Вітаю, підарасе!
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03.04.2025 23:46 Відповісти
Кацапи , ви кляті істоти і вбивці не за ідею ,
а за бабло 😡
Будьте ви прокляті на віки вічні
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03.04.2025 23:32 Відповісти
А яка **** різниця - за ідею чи за бабло? Горіти їм у пеклі!
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03.04.2025 23:58 Відповісти
допіарилось в Овальному кабінеті,думало чьмо шо рейтингі собі напатякає, от і результат.
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04.04.2025 00:19 Відповісти
В Дніпрі теж неперелівки.
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04.04.2025 00:28 Відповісти
Будьте прокляті сім'ї і самі кацапи , що тримають зброю та підтримають війну .
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04.04.2025 02:31 Відповісти
кацапи хочють перемірья... - доня мудак..
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04.04.2025 03:59 Відповісти
І жодного дрона на мацквву знову?

І чому з гітлєром не воювали відосиками ?
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04.04.2025 06:17 Відповісти
Що б ви всі виздихали рашиські виродки ,зате Україна дотримуєтся "перемиря" це ще раз показує що владу не хвилює перемога їм рейтинг понад усе і ні за що не відповідати.
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04.04.2025 07:20 Відповісти
Мій прогноз про домовленості справдився. Я казав ,доки ми ,згідно домовленості ОПи з рудим півнем ,будемо ні по чому не бити, пуйло з маніакальною наполегливістю буде бити по всьому по чому дістане. А в цей час Лошадь- Лавров голосом" нєвінной ізнасілованной жертви "дає інтерв'ю західним смі як "кієвскій рєжим всьо нарушает по дагаварьонностям". І ,хто б сумнівався ,рудий півень залюбки вірить цьому, як своєму духівнику.
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04.04.2025 10:36 Відповісти
дякуйте сволота немита, що ми щє по бамбасу не бьємо і лугандону..
винудите? - будемо...
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04.04.2025 10:55 Відповісти
 
 