Росіяни атакують Харків "шахедами", 3 людини загинули, 32 поранені, - мер (оновлено)

Ввечері 3 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо попередню інформацію про два удари по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району. Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Будьте обережні! На місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні!" - закликав міський голова.

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Згодом Терехов повідомив, що було влучання по двоповерховому будинку - на місці велика пожежа. За попередньою інформацією, постраждали люди.

Також є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російської атаки на Харків постраждали 11 людей, серед них одна дитина.

Станом на 23:26 повідомляється про одну загиблу людину внаслідок обстрілу.

О 23:36 Терехов написав, що в Харкові вже 19 поранених і одна загибла людина.

Станом на 00:08 в Харкові 2 загиблих та 29 поранених.

Станом на 00:40 повідомляється про 32 постраждалих, ще троє людей можуть перебувати під завалами.

О 01:18 Терехов повідомив, що рятувальники деблокували фрагменти третього тіла під завалами.

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