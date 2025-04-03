Сибіга зустрівся з Рубіо: повідомив про останні порушення Росією режиму припинення вогню, обговорили майбутні контакти
3 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник українського МЗС написав у соцмережі Х.
"Окремо я підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідних інвестицій та співпраці зі Сполученими Штатами у сфері мінеральних ресурсів як надійної основи для розвитку нашого двостороннього партнерства. Україна повністю віддана миру та зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про останні порушення Росією режиму припинення вогню", - зазначив Сибіга.
Крім того, співрозмовники обговорили обговорили наступні українсько-американські контакти.
Нагадаємо, 3-4 квітня 2025 року міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
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у нас зараз режим припинення вогню?
сибіга, хапай того латіноса рубіо за шкірки, та тягни у харків!