Сибіга зустрівся з Рубіо: повідомив про останні порушення Росією режиму припинення вогню, обговорили майбутні контакти

3 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник українського МЗС написав у соцмережі Х.

"Окремо я підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідних інвестицій та співпраці зі Сполученими Штатами у сфері мінеральних ресурсів як надійної основи для розвитку нашого двостороннього партнерства. Україна повністю віддана миру та зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про останні порушення Росією режиму припинення вогню", - зазначив Сибіга.

Крім того, співрозмовники обговорили обговорили наступні українсько-американські контакти.

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Нагадаємо, 3-4 квітня 2025 року міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Раніше зазначалося, що глава МЗС Андрій Сибіга зацікавлений у зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.