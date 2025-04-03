Втрати танків у Росії рівноцінні по кількості танковому корпусу США, - Каволі

Росія втратила понад 4 000 танків під час війни проти України.

Про це повідомив американським законодавцям під час слухань у Сенаті голова Європейського командування США Крістофер Каволі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Росіяни втратили понад 4000 танків, що майже рівноцінно танковому корпусу Сполучених Штатів", — сказав Каволі. За його словами, масштаби цієї війни "вражають".

Під час слухань у Сенатському комітеті з питань збройних сил генерала запитали про наслідки, якщо США припинить надавати Україні військову та розвідувальну допомогу, як це зробила адміністрація президента Дональда Трампа після публічної сварки з Володимиром Зеленським.

"Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність воювати", — сказав Каволі. Генерал зазначив, що сили ЗСУ залежать від допомоги США у збитті російських ракет, а також від розвідданих, які допомагають їм націлюватися на командні пункти і логістичні зони РФ.

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3 квітня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що РФ втратила на війні проти України 10 521 танк.