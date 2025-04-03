Втрати танків у Росії рівноцінні по кількості танковому корпусу США, - Каволі
Росія втратила понад 4 000 танків під час війни проти України.
Про це повідомив американським законодавцям під час слухань у Сенаті голова Європейського командування США Крістофер Каволі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Росіяни втратили понад 4000 танків, що майже рівноцінно танковому корпусу Сполучених Штатів", — сказав Каволі. За його словами, масштаби цієї війни "вражають".
Під час слухань у Сенатському комітеті з питань збройних сил генерала запитали про наслідки, якщо США припинить надавати Україні військову та розвідувальну допомогу, як це зробила адміністрація президента Дональда Трампа після публічної сварки з Володимиром Зеленським.
"Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність воювати", — сказав Каволі. Генерал зазначив, що сили ЗСУ залежать від допомоги США у збитті російських ракет, а також від розвідданих, які допомагають їм націлюватися на командні пункти і логістичні зони РФ.
3 квітня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що РФ втратила на війні проти України 10 521 танк.
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США чи Зеленський?
4000 чи 10000?
Чи просто потрібно "взяти середньоаріфметичне"?
Можливо, різні оцінки через те, що Каволі рахує тільки знищені чи захоплені танки, а ЗСУ рахують підбиті, частину з яких рашистам вдалося евакуювати та відновити.
Тому що, як можеш продавати картоплю, якщо немає "еталону кілограма"?
"Мішками" - які у всіх різні?
не вірю ні одній цифiрі - ні 4000 ні 10521.
мабуть десь посередині штук 7 козаки спалили!
7373й пошкоджений, хлопці щє роблять над ним.
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Інфа 173%!
і так буває...
коли їхні вояки з танками воювали?
калашами і рпг на площі 40 на 15 км , союзники підігнали для підтримки авіаносну групу і всі роблять вигляд що вони пі....дець які круті вояки, мене це бісить. Наші хлопці одних танків спалили більше чим на озбоєнні всіх держав НАТО, втрати цахала за всю операцію як у орків за три дні і це не рахуючи наших.
Папєрєдніки раз крупно обпеклися з кількістю танків. В 1946 році Госплан Вознесенського видав трактат про економіку СРСР у воєнний період. Там езоповим язиком хвалькувато сказано, що поставки танків коаліцією в 13000 штук мали незначний вплив на хід війни, оскільки це складало лише 7 відсотків від вироблених в СРСР. Але причетні зауважили Сталіну, що на таку кількість танків у 102 тис в СРСР реально не було випущено броні, всю війну отримували бронепрокат із США. І про цей трактат згадали уже після Хрущова. А суть була в приписках, відремонтовані танки на танкоремонтних заводах попадали у звіти як нововипущені.