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Новини
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Втрати танків у Росії рівноцінні по кількості танковому корпусу США, - Каволі

танк,росія

Росія втратила понад 4 000 танків під час війни проти України.

Про це повідомив американським законодавцям під час слухань у Сенаті голова Європейського командування США Крістофер Каволі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Росіяни втратили понад 4000 танків, що майже рівноцінно танковому корпусу Сполучених Штатів", — сказав Каволі. За його словами, масштаби цієї війни "вражають".

Під час слухань у Сенатському комітеті з питань збройних сил генерала запитали про наслідки, якщо США припинить надавати Україні військову та розвідувальну допомогу, як це зробила адміністрація президента Дональда Трампа після публічної сварки з Володимиром Зеленським.

"Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність воювати", — сказав Каволі. Генерал зазначив, що сили ЗСУ залежать від допомоги США у збитті російських ракет, а також від розвідданих, які допомагають їм націлюватися на командні пункти і логістичні зони РФ.

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3 квітня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що РФ втратила на війні проти України 10 521 танк.

Автор: 

армія рф (17302) танк (2063) Каволі Крістофер (60) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+11
Коли я дивлюсь як розпиарений цахал веде війну проти супротивника озброєнного
калашами і рпг на площі 40 на 15 км , союзники підігнали для підтримки авіаносну групу і всі роблять вигляд що вони пі....дець які круті вояки, мене це бісить. Наші хлопці одних танків спалили більше чим на озбоєнні всіх держав НАТО, втрати цахала за всю операцію як у орків за три дні і це не рахуючи наших.
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03.04.2025 23:57
+10
зважаючи на ратний подвиг наших хлопців американці поводяться як сволота.
коли їхні вояки з танками воювали?
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03.04.2025 22:43
+9
Я бачив оцінку у 6500 десь.
Можливо, різні оцінки через те, що Каволі рахує тільки знищені чи захоплені танки, а ЗСУ рахують підбиті, частину з яких рашистам вдалося евакуювати та відновити.
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03.04.2025 23:02
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Так хто бреше:
США чи Зеленський?
4000 чи 10000?
Чи просто потрібно "взяти середньоаріфметичне"?
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03.04.2025 22:38 Відповісти
Я бачив оцінку у 6500 десь.
Можливо, різні оцінки через те, що Каволі рахує тільки знищені чи захоплені танки, а ЗСУ рахують підбиті, частину з яких рашистам вдалося евакуювати та відновити.
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03.04.2025 23:02 Відповісти
"Різні оцінки" які "чомусь" з самого початку однозначно не визначено та не опубліковано і є та сама основа маніпуляції та брехні.
Тому що, як можеш продавати картоплю, якщо немає "еталону кілограма"?
"Мішками" - які у всіх різні?
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04.04.2025 00:38 Відповісти
В МО яйця в кілограмах, ти шо не знав?)
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04.04.2025 01:45 Відповісти
Зараз маніпулюєш тільки ти, тому що сша порахували лише безповороті знищення, а ВСУ всі виведені з ладу або поля бою.
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04.04.2025 04:03 Відповісти
Не американці пересадили кацапів з т90 на віслюків, тим більше дослухатись до нинішніх Штатів - себе не поважати.
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03.04.2025 23:09 Відповісти
ще треба зрозуміти шо таке ,,втратили" .бо вражений і знищений - дві великі різниці. і хтоб шо не казав , а таки чимало каци ремонтують
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03.04.2025 23:22 Відповісти
Нідерландський сайт розвідки на основі відкритих джерел Oryx який рахує лише візуально підтверджені втрати військової техніки з обох сторін (і українська і російська) на 01.04.2025 підтверджує знищеними 3847 москальських танка. Скоріш за все американці беруть цифру звідси https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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04.04.2025 00:40 Відповісти
хто їх там рахував ті кацапняві ********?
не вірю ні одній цифiрі - ні 4000 ні 10521.
мабуть десь посередині штук 7 козаки спалили!
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03.04.2025 22:43 Відповісти
Знищено 7373 танки. Інфа 100%
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03.04.2025 22:51 Відповісти
поправка.
7373й пошкоджений, хлопці щє роблять над ним.
читайте останні новини і міняйте прапорці!
Інфа 173%!
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03.04.2025 22:59 Відповісти
Вибачаюсь. Пропустив останній випуск телемарафону
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03.04.2025 23:02 Відповісти
поводите себе як останній порохобот! 🤣
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03.04.2025 23:03 Відповісти
краще бути порохоботим чим зекаструльой.
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03.04.2025 23:39 Відповісти
тобто почюття гумору відбито наглухо?
і так буває...
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03.04.2025 23:43 Відповісти
не зрозумів шо Ви петросяните, соррі
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04.04.2025 00:16 Відповісти
як що не розумієте? - не встрявайте...
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04.04.2025 00:24 Відповісти
я мій фюрер
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04.04.2025 00:28 Відповісти
доня під псевдонімом
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04.04.2025 00:32 Відповісти
зважаючи на ратний подвиг наших хлопців американці поводяться як сволота.
коли їхні вояки з танками воювали?
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03.04.2025 22:43 Відповісти
Корпус у 4000 Абрамсів????? І скіки в США корпусів?
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03.04.2025 23:12 Відповісти
єдиний Танковий корпус США існував тільки під час першої світової війни і в 1919 році був розформований
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04.04.2025 00:50 Відповісти
Доні Тромб такі дотянулся!
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04.04.2025 05:08 Відповісти
коли амери та європа збирається розрахуватися з Україною за таке величезне послаблення їхнього головного ворога ?
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03.04.2025 23:12 Відповісти
та здається вже не такий і головний і не такий і ворог
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03.04.2025 23:24 Відповісти
нато давно оголосило кацапію головним ворогом - і допоки свою позицію не змінювало
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03.04.2025 23:28 Відповісти
судячи з заяв трампа- путя неплохой парень
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03.04.2025 23:36 Відповісти
Та НАТО і створювалось через загрозу совкових підарусів.
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04.04.2025 14:54 Відповісти
Коли я дивлюсь як розпиарений цахал веде війну проти супротивника озброєнного
калашами і рпг на площі 40 на 15 км , союзники підігнали для підтримки авіаносну групу і всі роблять вигляд що вони пі....дець які круті вояки, мене це бісить. Наші хлопці одних танків спалили більше чим на озбоєнні всіх держав НАТО, втрати цахала за всю операцію як у орків за три дні і це не рахуючи наших.
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03.04.2025 23:57 Відповісти
О це влучно. Ніхто, по-справжньому, на знищення Ізраїлю не працював. Жодна арабська країна чи їх обʼєднання. І «крутий» Ізраїль ніколи не зазнавав тиску і протистояння на їх реальне повне знищення. Захоплення Ізраїлем у нас перебільшене. Героїчні приклади, досвід, організацію можна і треба брати в них. І писати свій досвід протистояння з монстром, де Ізраїль смокче в кутку. Після того, як Ізраїль в ООН підтримав резолюцію проти України, ледь не єдиної країни, яка на ~100% підтримала їх після 7 жовтня, до цих конʼюнктурників ставлення дещо змінилось. А США біжать підтримати Ізраїль, бо бородатих голожопих легко перемагати без ризику, можна долучитись «до перемог», збивати ракети відсталих бородачів і бити себе п'яткою в груди і казати, які вони могутні [сцикуни].
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04.04.2025 15:22 Відповісти
зручно влаштувалися. І у головного ворога тисяч танків нема, і рідкоземельні, і великий добрий океан
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04.04.2025 01:38 Відповісти
Чому таке різночтєніє? Орікс приватна компанія, голландська. В рашці ще у 2008 році створена така ж сама розвідувальна приватна компанія, яка працює в тому ж сегменті. Засновником є бувший пегеушник. На її даних працюють ваєнниє інфоцигани в рашці і часто беруть інтерв'ю у засновника. Цифра у 3800 знищених танків рашки саме звідти. Останні відомості були по боєготових танках в х..., вказали цифру в 1700 штук при втратах 3800. Схоже, Орікс обмінюється інфою саме з рашкою.
Папєрєдніки раз крупно обпеклися з кількістю танків. В 1946 році Госплан Вознесенського видав трактат про економіку СРСР у воєнний період. Там езоповим язиком хвалькувато сказано, що поставки танків коаліцією в 13000 штук мали незначний вплив на хід війни, оскільки це складало лише 7 відсотків від вироблених в СРСР. Але причетні зауважили Сталіну, що на таку кількість танків у 102 тис в СРСР реально не було випущено броні, всю війну отримували бронепрокат із США. І про цей трактат згадали уже після Хрущова. А суть була в приписках, відремонтовані танки на танкоремонтних заводах попадали у звіти як нововипущені.
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04.04.2025 04:31 Відповісти
Така ж історія з Інститутом вивчення війни. Його засновниця родичка Вікторії Нуланд, освіту отримала у Вест-пойнті, по обміну проходила курс в Академії ім.Фрунзе, аналітиками в Інституті були і відставні генерали з рашки, там таких істориків ваєнних наук чіслом більше 3000. Того на перших порах карти бойових дій в Україні були на манер ркка залиті червоним кольором. Потім стало невдобняк, перестали. А коли убралі дописувача з ОПи інтерес до нього вщух.
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04.04.2025 04:47 Відповісти
 
 