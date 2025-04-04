Запорізьку область вкотре атакували "шахеди", в Запоріжжі лунали вибухи, поранено людину - ОВА. ФОТОрепортаж
Ввечері 3 квітня росіяни атакували Запорізьку область безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"У Запоріжжі пролунало декілька вибухів в різних районах міста. Екстрені служби встановлюють наслідки", - написав він.
Також внаслідок удару по одній з громад області сталося займання нежитлового приміщення.
За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки постраждав 63-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські війська запустили по Україні "шахеди".
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Сирський, смарагдовий?
зі сторонами розберіться саміт
Так закон вимагає!!