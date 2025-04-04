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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Запорізьку область вкотре атакували "шахеди", в Запоріжжі лунали вибухи, поранено людину - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 3 квітня росіяни атакували Запорізьку область безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У Запоріжжі пролунало декілька вибухів в різних районах міста. Екстрені служби встановлюють наслідки", - написав він.

Також внаслідок удару по одній з громад області сталося займання нежитлового приміщення. 

За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки постраждав 63-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Зруйнована кав'ярня

3 квітня росіяни масовано атакували Запорізьку область

Читайте: Ворог має просування у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТА

Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські війська запустили по Україні "шахеди".

Автор: 

обстріл (28365) Запорізька область (3588) Шахед (974) війна в Україні (3738)


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Де відповідь по мацкві?
Сирський, смарагдовий?
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03.04.2025 23:24 Відповісти
як завжди, у вечірніх відосиках.
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04.04.2025 01:28 Відповісти
саудівське одностороннє перемир,я

зі сторонами розберіться саміт
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04.04.2025 01:38 Відповісти
Голови міськрад, ще з 2014 року, з часу введення Особливого періоду, завчасно, мабуть, подбали, не тільки за свої посади, але і за безпеку мешканців Запоріжжя, та інших міст України??
Так закон вимагає!!
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04.04.2025 01:36 Відповісти
 
 