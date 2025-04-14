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Сенатор-демократ Кейн прибув із візитом до Києва

Сенатор Тім Кейн прибув із візитом до Києва

До Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн.

До Києва з візитом прибув сенатор-демократ Сполучених Штатів Тім Кейн.

Про це повідомила пресслужба посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді вітати сенатора Тіма Кейна сьогодні Києві", - зазначили там.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед прийняттям рішень і планами з приводу переговорів про припинення вогню в Україні.

Читайте: Сенат США затвердив Кейна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів

Автор: 

візит (1583) Київ (19461) Сенат США (600)


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Вова, біжи поцілуй цього демократа у зад, шоб він твій поцілунок передав Джо, бо ти повинен був Джо ще при його каденції постійно цьомкати у зад за ту допомогу яку він надавав, а не бикувати як у кріворіжській підворотне.
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14.04.2025 10:47 Відповісти
джо старенький. джо спить та вже забув хто таке зе!поц.
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14.04.2025 10:50 Відповісти
було б круто, як що б у сенатора, не знайшлося часу зустрічатися з зе!шмарклєй і його зе!шоблой.
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14.04.2025 10:48 Відповісти
Рядом с ним это новый посол?
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14.04.2025 10:59 Відповісти
Цигани співали "К нам прієхал наш любімий..."?
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14.04.2025 11:28 Відповісти
Я маю підозру, що це млже бути: ми тут готуємо черговий імпічмент Трампа, Вова або ще хтось з твоїх менеджерів, дай якогос свідка проти Трампа, він напевно вам там щось протизаконне та корупційне вже запропонував. Сподіваюсь тільки, що Зе на цю підставу більш не поведеться.
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14.04.2025 11:33 Відповісти
Тю, а я вже забув що в Америці є така партія. Сидять тихенько і ні мур-мур.
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14.04.2025 13:21 Відповісти
 
 