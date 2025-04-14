Сенатор-демократ Кейн прибув із візитом до Києва
До Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн.
До Києва з візитом прибув сенатор-демократ Сполучених Штатів Тім Кейн.
Про це повідомила пресслужба посольства США, інформує Цензор.НЕТ.
"Раді вітати сенатора Тіма Кейна сьогодні Києві", - зазначили там.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед прийняттям рішень і планами з приводу переговорів про припинення вогню в Україні.
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Старый зольдат
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Hrysha Hlyba #582024
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Dmitry MG
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