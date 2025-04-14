Трамп розкритикував програму "60 Minutes", якій напередодні дав інтерв’ю Зеленський
Президент США Дональд Трамп розкритикував програму 60 Minutes, якій напередодні дав інтерв'ю Володимир Зеленський. Лідер США пригрозив CBS News і Paramount за "поширення фейків".
Про це він повідомив у соцмережі Thruth Social, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за "шахрайство, вчинене під час президентських виборів 2024 року". Він зазначив, що в інтерв'ю з Камалою Гарріс, його згадують у "принизливій та наклепницькій формі".
"Але бродкаст цього вікенду перевершив усі їхні наміри. Вони зробили не одну, а ДВІ основні історії про "Трампа", одна з яких пов'язана з Україною, яку я називаю війною, що ніколи б не сталася, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані, іншими словами, якби я був президентом. А інша - з Гренландією, де нашу країну, яку я очолюю, обманом, неправдою і шахрайством вкинули в оману. Для мене велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі.", - пише Трамп.
Також лідер США пригрозив втратою ліцензії.
"Сподіваємося, що Федеральна комісія з питань зв'язку на чолі з її високоповажним головою Бренданом Карром накладе на них максимальні штрафи і покарання, яке є суттєвим, за їхню незаконну і протиправну поведінку. CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну", - підсумував він.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю 60 Minutes на CBS News.
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закривати пресу це НЕ для США
.
то що, кожен раз згадувати дідька ?
.
Чи вона тільки для тебе, а охлосу - ***, да валод'я, тобто донна, донна трамповна?
а друга - володіння зброєю
на цих двох стовпах стоїть Америка
.
То те що трампа в передачі 60 Minutes назвали невігласом це - фейк ??? Ніколи б не міг подумати .
Навпаки , схоже на те що журналісти дуже старалися сказати про іржавого так щоб його не образити .
Дядя Трумп, ты дурак?
а що там рестораторка маркарова?
кажуть, що після зняття з неї дипломатичної недоторканості, за нею почне полювати американська податкова.
ну, хоч за щось спасибі трампу. почав розвалювати це зе!кодло, гельмітів що вчепилися в україну.
Що ти, гнида рудожопа ще не вчворило, з того що про тебе кажуть?!!!
Ці "плітки", чи як ти кажеш "наклеп" за тобою, гівноїдом невстигають!!!
пляшкою, а краще шваброю.
https://www.dialog.ua/world/312371_1744619141
"Голос глупого познается по множеству слов"
тому нема чому дивуватись
як знайомо …
хто б міг подумати, що в США буде будуватися фашистський режим …
сама темна ніч перед світанком …