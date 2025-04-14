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Трамп розкритикував програму "60 Minutes", якій напередодні дав інтерв’ю Зеленський

Трамп критикує програму 60 Minutes на CBS News

Президент США Дональд Трамп розкритикував програму 60 Minutes, якій напередодні дав інтерв'ю Володимир Зеленський. Лідер США пригрозив CBS News і Paramount за "поширення фейків".

Про це він повідомив у соцмережі Thruth Social, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за "шахрайство, вчинене під час президентських виборів 2024 року". Він зазначив, що в інтерв'ю з Камалою Гарріс, його згадують у "принизливій та наклепницькій формі".

Також читайте: Трамп відреагував на удар Росії по Сумах: Це було жахливо. Мені сказали, що росіяни припустилися помилки

"Але бродкаст цього вікенду перевершив усі їхні наміри. Вони зробили не одну, а ДВІ основні історії про "Трампа", одна з яких пов'язана з Україною, яку я називаю війною, що ніколи б не сталася, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані, іншими словами, якби я був президентом. А інша - з Гренландією, де нашу країну, яку я очолюю, обманом, неправдою і шахрайством вкинули в оману. Для мене велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі.", - пише Трамп.

Також лідер США пригрозив втратою ліцензії.

"Сподіваємося, що Федеральна комісія з питань зв'язку на чолі з її високоповажним головою Бренданом Карром накладе на них максимальні штрафи і покарання, яке є суттєвим, за їхню незаконну і протиправну поведінку. CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну", - підсумував він.

Трамп критикує програму 60 Minutes на CBS News

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю 60 Minutes на CBS News.

Читайте: Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перш ніж ухвалювати рішення про переговори

Автор: 

ЗМІ (1359) США (22778) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+21
тампону не дают лавры ху.....йла, тоже хочет позакрывать телевизионные каналы которые его критикуют
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14.04.2025 11:21
+18
трамп 🤠 і зеленський 🤡 йдіть разом нах... ,дайте світу навести порядок, без вашого ху* вого лідорства ,вам обоїм, на туда ...
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14.04.2025 11:21
+18
Рудий рагуль будує диктатуру, саме тому й атакує всі опозиційні медіа. Діє за лекалами кремлівської гебні.
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14.04.2025 11:26
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Хана 60 Мінутам і Зелі попаде люлєй
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14.04.2025 11:20 Відповісти
ню-ню.

закривати пресу це НЕ для США

.
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14.04.2025 12:02 Відповісти
трамп 🤠 і зеленський 🤡 йдіть разом нах... ,дайте світу навести порядок, без вашого ху* вого лідорства ,вам обоїм, на туда ...
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14.04.2025 11:21 Відповісти
а путлера -***** куди?
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14.04.2025 11:45 Відповісти
***** за ними ...слідом !
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14.04.2025 11:48 Відповісти
Лиза під ковдру затягне.
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14.04.2025 12:23 Відповісти
Так прикольно, що ці свіженькі акаунти верещать про трампа й зеленського, але ані слова про куйло. Штірліц блізок к провалу.
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14.04.2025 11:48 Відповісти
та покусайте один одного на зміні ботів ,а потім лікуйтеся ...вам теж за ху* лом на туди ...
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14.04.2025 11:55 Відповісти
ти про ***** забула? Чий Краим?
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14.04.2025 11:53 Відповісти
чорт існує від сотворіння світу.

то що, кожен раз згадувати дідька ?

.
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14.04.2025 12:04 Відповісти
Нешанована кацапсько-китайська бражка, вбийся об стінку
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14.04.2025 12:54 Відповісти
На раші теж все почалося з тлумлення. медіа.
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14.04.2025 11:21 Відповісти
Теж саме відбувається і в Україні - ***...й мархвон, намагання ліквідувати опозицію
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14.04.2025 11:24 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.04.2025 12:37 Відповісти
тампону не дают лавры ху.....йла, тоже хочет позакрывать телевизионные каналы которые его критикуют
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14.04.2025 11:21 Відповісти
Я знаю ще одного послідовника *****. А ви?
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14.04.2025 11:30 Відповісти
Я ще сайти знаю із офігенною *свободою слова*.
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14.04.2025 12:25 Відповісти
А свобода слова? Нє, не чув?
Чи вона тільки для тебе, а охлосу - ***, да валод'я, тобто донна, донна трамповна?
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14.04.2025 11:21 Відповісти
Перша поправка до Конституції США - свобода слова

а друга - володіння зброєю

на цих двох стовпах стоїть Америка

.
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14.04.2025 12:06 Відповісти
трамп впевнено іде до того що його взагалі чекатиме тест на розумові здібності
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14.04.2025 11:24 Відповісти
Куля його вже чекає.
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14.04.2025 12:34 Відповісти
Як шо це брехня,чому так підгорів ?
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14.04.2025 11:24 Відповісти
Лідер США пригрозив CBS News і Paramount за "поширення фейків". Джерело: https://censor.net/ua/n3546650
То те що трампа в передачі 60 Minutes назвали невігласом це - фейк ??? Ніколи б не міг подумати .
Навпаки , схоже на те що журналісти дуже старалися сказати про іржавого так щоб його не образити .
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14.04.2025 11:26 Відповісти
Занадто прикрасили. Це точно.
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14.04.2025 12:38 Відповісти
У випадку з трампом - невіглас це для нього майже похвала .
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14.04.2025 12:42 Відповісти
Трамп розкритикував програму "60 Minutes", якій напередодні дав інтерв'ю

Дядя Трумп, ты дурак?
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14.04.2025 11:26 Відповісти
ні, він кончений дебіл
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14.04.2025 12:21 Відповісти
Рудий рагуль будує диктатуру, саме тому й атакує всі опозиційні медіа. Діє за лекалами кремлівської гебні.
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14.04.2025 11:26 Відповісти
Нєт, шоб пам'ятник похвалить
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14.04.2025 11:27 Відповісти
я так підозрюю, що зе!лідору не тільки в білий дім заборонено, а, взагалі воно в сша небажана особа.
а що там рестораторка маркарова?
кажуть, що після зняття з неї дипломатичної недоторканості, за нею почне полювати американська податкова.
ну, хоч за щось спасибі трампу. почав розвалювати це зе!кодло, гельмітів що вчепилися в україну.
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14.04.2025 11:27 Відповісти
Трамподрочери помирають, але не здаються!
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14.04.2025 11:49 Відповісти
https://youtu.be/MWLPmrDNeis Volodymyr Zelenskyy's full 2025 60 Minutes interview in Ukrainian
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14.04.2025 11:30 Відповісти
Нахіба це тут. Мало вечірніх пусто-порожніх пафосних відосів ?
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14.04.2025 11:33 Відповісти
ага ,мало
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14.04.2025 11:35 Відповісти
Довбо(ОЙ)бе, про який "наклеп" ти верзеш?
Що ти, гнида рудожопа ще не вчворило, з того що про тебе кажуть?!!!
Ці "плітки", чи як ти кажеш "наклеп" за тобою, гівноїдом невстигають!!!
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14.04.2025 11:35 Відповісти
лідери всіх держав і у всі віки дратувалися коли їм замість язиком по сраці тицяють пальцем в око.
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14.04.2025 11:35 Відповісти
пальцем, фуууу....
пляшкою, а краще шваброю.
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14.04.2025 11:54 Відповісти
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14.04.2025 11:35 Відповісти
путіну довіряти не можна, і саме тому припинення вогню не працює - Зеленський
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14.04.2025 11:38 Відповісти
із за цього і була суперечка в овальному кабінеті
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14.04.2025 11:39 Відповісти
Костюм був лише для піпла.
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14.04.2025 11:42 Відповісти
💵 Долар США падає п'ятий день поспіль - спотовий індекс долара знизився на 0,2%, це найнижчий показник з жовтня.
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14.04.2025 11:45 Відповісти
Навідь фюрер кацапів ***** до такого не опускався :

https://www.dialog.ua/world/312371_1744619141
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14.04.2025 11:46 Відповісти
палата № 6...
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14.04.2025 11:46 Відповісти
прибабаханий додік все намагається сову на глобус натягнути. Тьху !!
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14.04.2025 11:51 Відповісти
ДЕБІЛ....ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ!
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14.04.2025 11:52 Відповісти
От і подивимось на незалежні смі.
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14.04.2025 12:04 Відповісти
Екклесиаст 5, 2
"Голос глупого познается по множеству слов"
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14.04.2025 12:07 Відповісти
Трамп важко - хворий чоловік ,
тому нема чому дивуватись
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14.04.2025 12:24 Відповісти
Хворий на психічні розлади і старечий маразмазм.
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14.04.2025 12:37 Відповісти
Саме так +👍🏼👍🏼👍🏼
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14.04.2025 12:39 Відповісти
Трамп зачищає опозиційні медіа …
як знайомо …

хто б міг подумати, що в США буде будуватися фашистський режим …

сама темна ніч перед світанком …
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14.04.2025 12:49 Відповісти
ну вот чубчик пафосный пошел по стопам любимого диктатора и начал как и *****, а именно поделить СМИ на угодные и неугодные. для начала...
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14.04.2025 13:10 Відповісти
Герой! Путіна боїться, старається догоджати, а всіх слабших за себе "кошмарить"
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14.04.2025 13:56 Відповісти
Помилка це те що трампон президент США
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14.04.2025 14:09 Відповісти
Трамп ***** который дружит с Путиным *****м!!!
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14.04.2025 16:43 Відповісти
 
 