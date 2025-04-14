Трамп розкритикував програму "60 Minutes", якій напередодні дав інтерв’ю Зеленський

Президент США Дональд Трамп розкритикував програму 60 Minutes, якій напередодні дав інтерв'ю Володимир Зеленський. Лідер США пригрозив CBS News і Paramount за "поширення фейків".

Про це він повідомив у соцмережі Thruth Social, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за "шахрайство, вчинене під час президентських виборів 2024 року". Він зазначив, що в інтерв'ю з Камалою Гарріс, його згадують у "принизливій та наклепницькій формі".

Також читайте: Трамп відреагував на удар Росії по Сумах: Це було жахливо. Мені сказали, що росіяни припустилися помилки

"Але бродкаст цього вікенду перевершив усі їхні наміри. Вони зробили не одну, а ДВІ основні історії про "Трампа", одна з яких пов'язана з Україною, яку я називаю війною, що ніколи б не сталася, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані, іншими словами, якби я був президентом. А інша - з Гренландією, де нашу країну, яку я очолюю, обманом, неправдою і шахрайством вкинули в оману. Для мене велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі.", - пише Трамп.

Також лідер США пригрозив втратою ліцензії.

"Сподіваємося, що Федеральна комісія з питань зв'язку на чолі з її високоповажним головою Бренданом Карром накладе на них максимальні штрафи і покарання, яке є суттєвим, за їхню незаконну і протиправну поведінку. CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю 60 Minutes на CBS News.

Читайте: Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перш ніж ухвалювати рішення про переговори