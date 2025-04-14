Україна досі не отримала обіцяних на Вашингтонському саміті НАТО систем Patriot, - Зеленський
Україна досі так і не отримала додаткових систем Patriot, які пообіцяли надати партнери під час Вашингтонського саміту НАТО.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю CBS news, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас недостатньо систем протиповітряної оборони. Я вдячний всім партнерам за те, що вже нам давали. (...) Але, коли під обстрілами ракет діти гинуть і дорослі, всіх шкода. Всі люди. Чесно, я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot. Тим більше, що домовленість така на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні була. І ми так і не отримали ті додаткові системи Patriot", - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання, чому українським військовим не завжди вдається відбивати російські балістичні удари.
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Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C ЗСУ-23-4М
Кhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) Кільчень (ЗРК)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Корал (зенітна ракета)
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У Верховній Раді минулого, VIII скликання (2014-2019), фракція «Блок Петра Порошенка» (попередниця «Європейської Солідарності») була однією з найбільших і налічувала 149 депутатів після виборів.
У нинішньому, IX скликанні (з 2019 року), станом на 12 квітня 2025 року, фракція «Європейська Солідарність» налічує 27 депутатів.
Україна досі не отримала й обіцяного мораторію на підвищення комуналки!
Пахітілі врагі!
Але тут він справедливо звинувачує Захід . Обіцяли - робіть те що обіцяли . Не можете зробити - то не обіцяйте .
Вже осточортіло оце постійне - вирішили надати зброю , але коли це реально відбудеться - ми і самі не знаємо .
***** ж не чекає , він бомбить щодня . А чого чекає Захід - хз .
Виділяєте зброю - виділяйте . Не хочете - то так прямо і скажіть . Навіщо згодовувати нам - порожні обіцянки .? Нас і наша влада непогано ними годує . А тут ще й Захід .! От народ дивиться на все це і думає - ну якщо західні чиновники у своїй брехні нічим не відрізняються від наших то навіщо нам той Захід здався .!? Між людей ходять такі розмови , я це все чую .
Вас влаштує наприклад - коли вам терміново на лікування треба взяти кредит , ви приходите в банк по гроші , а там вам кажуть - та питань немає , ТАК - обов'язково дамо ,, але зайдіть за грошима через тиждень , а може через місяць ,, а краще десь через рік ,, колись - після дощику в четвер .?
Росіяни теж люди, ты чо, забыл?
И называй их руськими, как ты тупое недавно выкинуло, Русь им тоже подарил.
Так само була обіцянка прийняти Україну в НАТО. Але це було з-за Порошенка. Була би в Україні влада державників-патріотів, - десь би в цю пору вступали би... і обійшлося би без повномасштабної війни.
Але ж мудрий наріт вирішив інакше... І мудрий ЕрЗе цього не зазначить...