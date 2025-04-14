УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4823 відвідувача онлайн
Новини Patriot для України
2 344 32

Україна досі не отримала обіцяних на Вашингтонському саміті НАТО систем Patriot, - Зеленський

patriot для України

Україна досі так і не отримала додаткових систем Patriot, які пообіцяли надати партнери під час Вашингтонського саміту НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю CBS news, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас недостатньо систем протиповітряної оборони. Я вдячний всім партнерам за те, що вже нам давали. (...) Але, коли під обстрілами ракет діти гинуть і дорослі, всіх шкода. Всі люди. Чесно, я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot. Тим більше, що домовленість така на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні була. І ми так і не отримали ті додаткові системи Patriot", - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання, чому українським військовим не завжди вдається відбивати російські балістичні удари.

Також читайте: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Patriot (309)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Де наші вітчизняні ЗРК, що були розроблені при попередниках? Скільки їх виробили? Чому жодного нема? Шість років у владі не вичтачило?
показати весь коментар
14.04.2025 11:46
+12
ну шо ж ти деб* л 🤡 зеленський, і досі президент ...бачиш не дають тобі піариться ,вали вже ...
показати весь коментар
14.04.2025 11:53
+9
щоб прикрити свою відверту антиукраїнську діяльність ,варто звинувачувати цілий світ в тому, що сам би мав виготовляти і купляти для захисту українського народу від рашистської смерті
показати весь коментар
14.04.2025 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пора вже забути, що було...
показати весь коментар
14.04.2025 11:46 Відповісти
При рижому під.рові отримаємо рахунок і за неотримане.
показати весь коментар
14.04.2025 11:57 Відповісти
Де наші вітчизняні ЗРК, що були розроблені при попередниках? Скільки їх виробили? Чому жодного нема? Шість років у владі не вичтачило?
показати весь коментар
14.04.2025 11:46 Відповісти
А які ж ЗРК були розроблені до піаніста? Модернізовували КУБ? Якщо людина не в темі, вона може лише звіздіти.
показати весь коментар
14.04.2025 11:59 Відповісти
Сторінки в категорії «Зенітно-ракетні комплекси України»

Показано 22 сторінки цієї категорії (із 22).

0-9https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9F25 2П25https://uk.wikipedia.org/wiki/3%D0%9C9 3М9https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9039 9А39https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9082 9А82https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9083 9А83https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9084 9А84https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9085 9А85https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%90310 9А310https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9C83 9М83https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%A115_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-3%C2%BB 9С15 «Обзор-3»https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%A118 9С18https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%A132 9С32

Аhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9A Арбалет-К

Дhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) Дніпро (ЗРК)

Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C ЗСУ-23-4М

Кhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) Кільчень (ЗРК)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Корал (зенітна ракета)

Сhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) Стилет (ЗРК)

Тhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2382 Т382

Fhttps://uk.wikipedia.org/wiki/FrankenSAM FrankenSAM

Ghttps://uk.wikipedia.org/wiki/Gravehawk Gravehawk
показати весь коментар
14.04.2025 12:08 Відповісти
Читав я до війни інтервью Користельова. Там вІН ПИСАВ СКІЛЬКИ РОКІВ ЗА ДОСТАТНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОТРІБНО ДЛЯ РОЗРОБКИ І дНІПРА І кОРАЛУ.
показати весь коментар
14.04.2025 12:34 Відповісти
І скільки?
показати весь коментар
14.04.2025 12:39 Відповісти
Прототип ЗРК Дніпро в 2018 відстрілявся на полігоні. Успішно відстрілявся. Також успішні випробування пройшов ЗРК з ОЛС для боротьби з КАБами. Грошей на їх виробництво ніхто не дав.
показати весь коментар
15.04.2025 11:32 Відповісти
Ніхто - це тодішня більшість Верховної Ради.
показати весь коментар
15.04.2025 12:08 Відповісти
Минула Верховна Рада фінансувала ракетні програми на всі 100%. Не треба брехати. Фінансування раптово зникло при клоунах. Дебільне голосування в 2019 знищило нашу обороноздатність.
показати весь коментар
15.04.2025 14:38 Відповісти
Минула Верховна Рада фінансувала ракетні програми не на всі 100% - "Коли президентом України став Петро Порошенко, то на армію виділялося вже 5% ВВП, але це фінансування ділилося наполовину - 2,5% на ЗСУ і 2,5% на МВС України, яке очолював тоді Арсен Аваков." тоді зі скрипом та компромісами рухалися уперед, а після 2019 вже назад.
У Верховній Раді минулого, VIII скликання (2014-2019), фракція «Блок Петра Порошенка» (попередниця «Європейської Солідарності») була однією з найбільших і налічувала 149 депутатів після виборів.
У нинішньому, IX скликанні (з 2019 року), станом на 12 квітня 2025 року, фракція «Європейська Солідарність» налічує 27 депутатів.
показати весь коментар
15.04.2025 15:09 Відповісти
Обісцяли і забули - зато які потужні занепокоєння
показати весь коментар
14.04.2025 11:47 Відповісти
Найкраща оборона це удари ракетами по москві. Тільки дебіл мріє перемогти сидячі в обороні.
показати весь коментар
14.04.2025 11:51 Відповісти
ну шо ж ти деб* л 🤡 зеленський, і досі президент ...бачиш не дають тобі піариться ,вали вже ...
показати весь коментар
14.04.2025 11:53 Відповісти
Україна досі не отримала обіцяних на Вашингтонському саміті НАТО систем Patriot, - Зеленський

Україна досі не отримала й обіцяного мораторію на підвищення комуналки!
Пахітілі врагі!
показати весь коментар
14.04.2025 11:59 Відповісти
щоб прикрити свою відверту антиукраїнську діяльність ,варто звинувачувати цілий світ в тому, що сам би мав виготовляти і купляти для захисту українського народу від рашистської смерті
показати весь коментар
14.04.2025 12:01 Відповісти
Монобанку на Patriot відкриєте?
показати весь коментар
14.04.2025 12:08 Відповісти
Його не продають приватним особам.
показати весь коментар
14.04.2025 12:20 Відповісти
Давай, виготовляй. Де і з чого? Ввсе прострілюється моментально. Добре звіздіти з-за бугра.
показати весь коментар
14.04.2025 12:18 Відповісти
Виробництво асфальту і клоунів не прострілюєтся.
показати весь коментар
14.04.2025 12:22 Відповісти
Ніхто не спростовує того що Зеленський і його свита , і самі у свій час добряче накосячили , в тому числі і що стосується оборонних питань , підготовки до війни .. І вони за це будуть відповідати .
Але тут він справедливо звинувачує Захід . Обіцяли - робіть те що обіцяли . Не можете зробити - то не обіцяйте .
Вже осточортіло оце постійне - вирішили надати зброю , але коли це реально відбудеться - ми і самі не знаємо .
***** ж не чекає , він бомбить щодня . А чого чекає Захід - хз .
показати весь коментар
14.04.2025 12:35 Відповісти
хто давав рекомендації "зеленим" не голосувати звернення до конгресу США за надання Україні "статусу основного союзника США поза НАТО" перед загрозою війскового нападу 3,14дерацї???Хто дав рекомендації "зеленим" не давати запит до США про надання Україні "ленд-лізу" ???В одному і в другому випадку мова іде про не отримання необхідної війскової допомоги США Україні (а це Вам не осторчіло???)
показати весь коментар
14.04.2025 12:53 Відповісти
Осточортіло . Але разом з цим мені осточортіла і брехня Заходу .
Виділяєте зброю - виділяйте . Не хочете - то так прямо і скажіть . Навіщо згодовувати нам - порожні обіцянки .? Нас і наша влада непогано ними годує . А тут ще й Захід .! От народ дивиться на все це і думає - ну якщо західні чиновники у своїй брехні нічим не відрізняються від наших то навіщо нам той Захід здався .!? Між людей ходять такі розмови , я це все чую .
Вас влаштує наприклад - коли вам терміново на лікування треба взяти кредит , ви приходите в банк по гроші , а там вам кажуть - та питань немає , ТАК - обов'язково дамо ,, але зайдіть за грошима через тиждень , а може через місяць ,, а краще десь через рік ,, колись - після дощику в четвер .?
показати весь коментар
14.04.2025 13:12 Відповісти
Так Ви за кредитом"ленд-лізом" (термін рік) , так і не прийшли, хоч його Вам було запропоновано.А лікували за даром .
показати весь коментар
14.04.2025 14:16 Відповісти
Всі люди. Чесно, я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot. А зачем тебе про это домовлятись, чем больше мирных и военных погибнет, тем лучше и тебе и х уйлу.
Росіяни теж люди, ты чо, забыл?
И называй их руськими, как ты тупое недавно выкинуло, Русь им тоже подарил.
показати весь коментар
14.04.2025 12:12 Відповісти
на всіх ціх саммітах головне пообіцяти. Конкурують хто більше пообіцяє, СМІ це розганяють. У всіх перехоплює подих: "ого! О це так посилилять Україну". І на цьому все. Пообіцяти і поставити це не одне і те саме.
показати весь коментар
14.04.2025 12:20 Відповісти
Обіцянка була з-за Байдена. Була би Харріс - були б Петріоти.

Так само була обіцянка прийняти Україну в НАТО. Але це було з-за Порошенка. Була би в Україні влада державників-патріотів, - десь би в цю пору вступали би... і обійшлося би без повномасштабної війни.

Але ж мудрий наріт вирішив інакше... І мудрий ЕрЗе цього не зазначить...
показати весь коментар
14.04.2025 12:29 Відповісти
Справжні господарі свого слова - хочу дам, хочу назад заберу.
показати весь коментар
14.04.2025 12:41 Відповісти
А скільки зелена гнида обіцяла снарядів------------хіба він обіцяв браковані? Які заставляли вояків просто закапувати в землю.
показати весь коментар
14.04.2025 12:47 Відповісти
а ти там на хєра? айкоси курити?
показати весь коментар
14.04.2025 14:05 Відповісти
Ішак свідомо накручує суспільство проти Америки. Так воно намагається підняти свій непідйомний рейтинг на випадок виборів.
показати весь коментар
14.04.2025 20:45 Відповісти
 
 