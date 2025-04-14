Україна досі не отримала обіцяних на Вашингтонському саміті НАТО систем Patriot, - Зеленський

Україна досі так і не отримала додаткових систем Patriot, які пообіцяли надати партнери під час Вашингтонського саміту НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю CBS news, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас недостатньо систем протиповітряної оборони. Я вдячний всім партнерам за те, що вже нам давали. (...) Але, коли під обстрілами ракет діти гинуть і дорослі, всіх шкода. Всі люди. Чесно, я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot. Тим більше, що домовленість така на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні була. І ми так і не отримали ті додаткові системи Patriot", - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання, чому українським військовим не завжди вдається відбивати російські балістичні удари.

Також читайте: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, - Зеленський