Делегація України передала США пропозиції щодо угоди про копалини, - Стефанішина

Під час технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п’ятниці українська делегація передала американській стороні пропозиції, підготовлені Києвом, заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. З того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення. Деяких із домовленостей досягнуто", - розповіла віцепрем'єрка.

Свириденко розраховує на те, що після цих консультацій "продовжаться переговори, поки ми не досягнемо згоди".

"Це не фінальний раунд, очевидно", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

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