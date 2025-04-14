УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5012 відвідувачів онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США
55 823 7

Делегація України передала США пропозиції щодо угоди про копалини, - Стефанішина

Україна передала США пропозиції щодо угоди про копалини

Під час технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п’ятниці українська делегація передала американській стороні пропозиції, підготовлені Києвом, заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. З того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення. Деяких із домовленостей досягнуто", - розповіла віцепрем'єрка.

Свириденко розраховує на те, що після цих консультацій "продовжаться переговори, поки ми не досягнемо згоди".

"Це не фінальний раунд, очевидно", - підсумувала вона.

Читайте: США та Україна провели напружені переговори щодо корисних копалин, не досягнувши прориву, - Reuters

Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

Читайте також: Мін’юст найняв юридичну фірму зі США для допомоги з угодою про мінерали, - ЗМІ

Автор: 

копалини (183) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354) рідкісноземельні метали (154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.04.2025 12:54 Відповісти
Шахер-махер маст гоу он
показати весь коментар
14.04.2025 12:59 Відповісти
В кінці мають обкласти одне одного ×уями і митами.
показати весь коментар
14.04.2025 13:19 Відповісти
Підпис взамін не втручання в оголошення перемоги Зелі в "Дії".
показати весь коментар
14.04.2025 13:23 Відповісти
США не предлагают Украине никаких гарантий безопасности и "агрессивно расширяют свои предыдущие требования". Это путь в колониальную
зависимость от Трампа и его компании.
показати весь коментар
14.04.2025 13:26 Відповісти
делегація україни повинна ***** послати трампа
показати весь коментар
14.04.2025 14:53 Відповісти
 
 