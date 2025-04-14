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Новини Ухилення від мобілізації
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Подружжя викладачів за $17000 "допомагало" уникати мобілізації: їм загрожує до 8 років в’язниці, - Нацполіція

У Тернополі подружжя викладачів місцевих навчальних закладів за гроші обіцяло чоловікові допомогу в оформленні фіктивних документів для відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У Тернополі викладачі за $17 тисяч "оформляли" відстрочку від мобілізації

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Як зазначається, подружжя пообіцяло військовозобов’язаному допомогти оформити фіктивні документи про догляд за їхнім родичем. На підставі цього документу чоловік мав отримати відстрочку від служби в армії. Свої послуги зловмисники оцінили в 17 тисяч доларів США. Для переконливості вони запевняли, що мають знайомства в медичних установах і територіальному центрі комплектування, тому "оформлення" пройде безперешкодно.

У межах спільної роботи правоохоронців та Департаменту військової контррозвідки СБУ було зібрано достатньо доказів. Подружжю вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - вчинення злочину групою осіб та зловживання впливом.

У Тернополі викладачі за $17 тисяч "оформляли" відстрочку від мобілізації

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Автор: 

Нацполіція (15163) мобілізація (3053)


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"Що попові можна, те дякові зась! " (с)
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14.04.2025 12:50 Відповісти
Не дочекалися обіцяних одним вискочкою ще шість років тому $4000...
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14.04.2025 12:53 Відповісти
"в операції з вивезення Комарницького за кордон брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань"

Вже всіх посадили?
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14.04.2025 13:00 Відповісти
складно повірити, що знайшовся такий лох
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14.04.2025 13:03 Відповісти
А які розцінки на листи Буданова для виїзду за кордон?
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14.04.2025 13:14 Відповісти
Ну є ж вислів гниди - кому не подобається влада в Україні - може їхати світ заочі.
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14.04.2025 14:52 Відповісти
 
 