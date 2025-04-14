Подружжя викладачів за $17000 "допомагало" уникати мобілізації: їм загрожує до 8 років в’язниці, - Нацполіція

У Тернополі подружжя викладачів місцевих навчальних закладів за гроші обіцяло чоловікові допомогу в оформленні фіктивних документів для відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Як зазначається, подружжя пообіцяло військовозобов’язаному допомогти оформити фіктивні документи про догляд за їхнім родичем. На підставі цього документу чоловік мав отримати відстрочку від служби в армії. Свої послуги зловмисники оцінили в 17 тисяч доларів США. Для переконливості вони запевняли, що мають знайомства в медичних установах і територіальному центрі комплектування, тому "оформлення" пройде безперешкодно.

У межах спільної роботи правоохоронців та Департаменту військової контррозвідки СБУ було зібрано достатньо доказів. Подружжю вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - вчинення злочину групою осіб та зловживання впливом.

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