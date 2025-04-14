Подружжя викладачів за $17000 "допомагало" уникати мобілізації: їм загрожує до 8 років в’язниці, - Нацполіція
У Тернополі подружжя викладачів місцевих навчальних закладів за гроші обіцяло чоловікові допомогу в оформленні фіктивних документів для відстрочки від мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, подружжя пообіцяло військовозобов’язаному допомогти оформити фіктивні документи про догляд за їхнім родичем. На підставі цього документу чоловік мав отримати відстрочку від служби в армії. Свої послуги зловмисники оцінили в 17 тисяч доларів США. Для переконливості вони запевняли, що мають знайомства в медичних установах і територіальному центрі комплектування, тому "оформлення" пройде безперешкодно.
У межах спільної роботи правоохоронців та Департаменту військової контррозвідки СБУ було зібрано достатньо доказів. Подружжю вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - вчинення злочину групою осіб та зловживання впливом.
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