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Новини
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Коригував удари по одній з найбільших ТЕЦ України: СБУ затримала "крота" ФСБ у Харкові

Працівник ТЕЦ коригував удари РФ у Харкові

У Харкові затримано чергового агента ФСБ. Ним виявився співробітник однієї з найбільших теплоелектроцентралей України, який сприяв підготовці повітряних ударів РФ по енергооб’єкту, на якому працював.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, чоловік намагався виявити "шпарини" у місцевій системі ППО. Найбільше росіян цікавили локації базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір у районі ТЕЦ.

Зловмисник обходив місцевість поблизу енергооб’єкта та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських захисників.

Також агент збирав для ФСБ інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт.

Також читайте: Викрали ветерана АТО під час окупації Ізюма: заочно повідомлено про підозру трьом рашистам, - СБУ

"Крота" було завчасно викрито, задокументовано його злочини та затримано "на гарячому", коли той шпигував у технологічних приміщеннях ТЕЦ.

"Фігурант потрапив у поле зору фсб під час публікацій антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. При обшуках у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Інструктор Яворівського полігону працював на ворога та готував вбивства українських військових, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12809) ТЕЦ (458) Харків (5591) Харківська область (780) Харківський район (229)


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Топ коментарі
+5
Киньте його на розтопку, а краще у.
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14.04.2025 13:08
+5
У вулик краще - щоб довше мучився.
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14.04.2025 13:13
+2
У всьому винні Сорос і Трамп
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14.04.2025 13:17
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Киньте його на розтопку, а краще у.
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14.04.2025 13:08 Відповісти
У вулик краще - щоб довше мучився.
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14.04.2025 13:13 Відповісти
Я згадую часи, дореформаторського зуду соросятинського, так тоді навіть прибиральницю, що миє сортири і порається на квітниках, на держ об'єкти стратегічного значення НЕ брали поки СБУ не перевірить всю підноготну претендента на посаду, але і всієї її сім'ї від народження.
Зараз все як хотів сорос
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14.04.2025 13:15 Відповісти
У всьому винні Сорос і Трамп
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14.04.2025 13:17 Відповісти
Може ви не в курсах, але пан Сорос давно вже не в тому віці, що би цікавитися бувшим совком.
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14.04.2025 13:22 Відповісти
Не пишіть дурні. В нього і його кола соратників до всього є діло, якщо десь є що руйнувати
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14.04.2025 14:19 Відповісти
А він щось по життю руйнував ?
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14.04.2025 14:58 Відповісти
Все до чого дотягалися його щупальця
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14.04.2025 16:42 Відповісти
Якась високомобільна ТЕЦ?
Ті що ЕС постачало? Отже паразіт.
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14.04.2025 13:22 Відповісти
...по одній з найбільших ТЕЦ України ...

думаю у данному випадку, скоріш за все мається на увазі Чугуївська ТЕЦ. Або Канівська.
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14.04.2025 13:31 Відповісти
Допоки їх будуть судити, кількість зрадників буде лише збільшуватися.
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14.04.2025 13:27 Відповісти
Шнурок і мило з трансляцією на весь світ.
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14.04.2025 13:41 Відповісти
Тихенько придушити щоб ніхто не знав,та на скотомогильник тварину.
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14.04.2025 13:51 Відповісти
 
 