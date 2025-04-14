Коригував удари по одній з найбільших ТЕЦ України: СБУ затримала "крота" ФСБ у Харкові

У Харкові затримано чергового агента ФСБ. Ним виявився співробітник однієї з найбільших теплоелектроцентралей України, який сприяв підготовці повітряних ударів РФ по енергооб’єкту, на якому працював.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, чоловік намагався виявити "шпарини" у місцевій системі ППО. Найбільше росіян цікавили локації базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір у районі ТЕЦ.

Зловмисник обходив місцевість поблизу енергооб’єкта та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських захисників.

Також агент збирав для ФСБ інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт.

Також читайте: Викрали ветерана АТО під час окупації Ізюма: заочно повідомлено про підозру трьом рашистам, - СБУ

"Крота" було завчасно викрито, задокументовано його злочини та затримано "на гарячому", коли той шпигував у технологічних приміщеннях ТЕЦ.

"Фігурант потрапив у поле зору фсб під час публікацій антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. При обшуках у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Інструктор Яворівського полігону працював на ворога та готував вбивства українських військових, - СБУ. ФОТО