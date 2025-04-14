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Новини Ситуація на Донеччині
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Російські війська продовжують просуватися в районі річки Жеребець на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Росіяни просуваються біля річки Жеребець

Російські війська після окупації Тернів на Донеччині ще більше зосередили увагу на Ямполівці.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.

Росіяни просуваються біля річки Жеребець

"Ще в процесі боїв за Терни, противник прощупував можливості заходу в Ямполівку і знайшов місце північно-східніше від села, куди спрямував свою піхоту. На сьогодні частина населеного пункту перебуває під контролем ворога і в сірій зоні, де триває ураження бійцями Сил Оборони по противнику при спробах закріпитися в селі і зайняти його повністю.

Неприємна ситуація для бійців 63 бригади, для якої відкривається фланг, попри те, що бригада не один рік тримає успішно зону своєї відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог просунувся в Удачному та ще трьох населених пунктах на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (8447) бойові дії (3795) Краматорський район (227) Ямполівка (5) DeepState (93)


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Все повторюється - одна бригада просідає - кацапи заходять другій в бочину і обоє відходять
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14.04.2025 13:51 Відповісти
Захопили суки ферму нарешті.
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14.04.2025 13:57 Відповісти
Що ж відповідальність за провали на фронті це: Зеленський ,Сирський ,Умеров може вже пора відповідати чому провалена мобілізація,чому не будуются нормальні фортефікаційні споруди ,чому держава не забезпечує дронами ,реб ітд ?
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14.04.2025 14:37 Відповісти
Провалена мобілізація - це ще дуже мяко сказано про актуальну ситуацію, коли на фронт бусифікували 120-150 тис. цивілістів (фольксштурм для убою), а в тилу 4-й рік сидять сукупно 3,8-4 млн. (екс)працівників силових органів+резервістів.
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14.04.2025 23:21 Відповісти
Просування московських орків буде продовжуватись доти, поки не буде відсторонений від командування наш "героїчний" наполеончик... А Сирський, Умеров... на 2-й день самі драпонуть, куди їм треба, давши нашому війську, нарешті, нормально діяти.
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14.04.2025 20:03 Відповісти
 
 