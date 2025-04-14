Російські війська продовжують просуватися в районі річки Жеребець на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська після окупації Тернів на Донеччині ще більше зосередили увагу на Ямполівці.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.

"Ще в процесі боїв за Терни, противник прощупував можливості заходу в Ямполівку і знайшов місце північно-східніше від села, куди спрямував свою піхоту. На сьогодні частина населеного пункту перебуває під контролем ворога і в сірій зоні, де триває ураження бійцями Сил Оборони по противнику при спробах закріпитися в селі і зайняти його повністю.

Неприємна ситуація для бійців 63 бригади, для якої відкривається фланг, попри те, що бригада не один рік тримає успішно зону своєї відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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