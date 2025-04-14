"Коаліція охочих" не має ефекту, - президент Словаччини Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що "коаліція охочих" не має ефекту, і наголошує на необхідності ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Так, словацький лідер сказав, що "коаліція охочих" не має жодного ефекту. Він вважає, що діяти потрібно на рівні ЄС і НАТО, все інше він назвав "псевдогрупами".

"Повернімося назад і діятимемо на рівні ЄС і НАТО. Це, безсумнівно, буде більш постійним, ніж створення псевдогруп країн, які змінюються день у день і без потреби порушують єдність в Альянсі або Євросоюзі", - сказав Пеллегріні.

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Видання відзначило, що Словаччину не запрошують на переговори найбільших союзників України.

ЄС і НАТО ухвалюють рішення з деяких ключових питань одноголосно. Відтак Угорщина, чия позиція щодо подій в Україні суттєво відрізняється від позиції більшості інших країн-членів, може заблокувати або відтермінувати деякі фундаментальні кроки, пише Dennik N.

Нагадуємо, 10 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проходило перше засідання міністрів оборони країн у форматі "коаліції охочих" забезпечити в Україні довгостроковий мир, започаткованому в лютому Францією та Британією. У зустрічі брали участь представники 30 країн з Європи і не тільки – були присутні Нова Зеландія, Австралія, Японія.

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