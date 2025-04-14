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Новини Коаліція охочих
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"Коаліція охочих" не має ефекту, - президент Словаччини Пеллегріні

Пеллегріні сказав, що коаліція охочих не має ефекту

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що "коаліція охочих" не має ефекту, і наголошує на необхідності ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Так, словацький лідер сказав, що "коаліція охочих" не має жодного ефекту. Він вважає, що діяти потрібно на рівні ЄС і НАТО, все інше він назвав "псевдогрупами".

"Повернімося назад і діятимемо на рівні ЄС і НАТО. Це, безсумнівно, буде більш постійним, ніж створення псевдогруп країн, які змінюються день у день і без потреби порушують єдність в Альянсі або Євросоюзі", - сказав Пеллегріні.

Читайте: Фіцо розкритикував школяра, який не потиснув руку президенту: "Комусь тут треба дати три ляпаси"

Видання відзначило, що Словаччину не запрошують на переговори найбільших союзників України.

ЄС і НАТО ухвалюють рішення з деяких ключових питань одноголосно. Відтак Угорщина, чия позиція щодо подій в Україні суттєво відрізняється від позиції більшості інших країн-членів, може заблокувати або відтермінувати деякі фундаментальні кроки, пише Dennik N.

Нагадуємо, 10 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проходило перше засідання міністрів оборони країн у форматі "коаліції охочих" забезпечити в Україні довгостроковий мир, започаткованому в лютому Францією та Британією. У зустрічі брали участь представники 30 країн з Європи і не тільки – були присутні Нова Зеландія, Австралія, Японія.

Читайте: Близько шести країн готові відправити військовий контингент в Україну, - AFP

Автор: 

Словаччина (1102) Пеллегріні Петер (15)


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Топ коментарі
+10
Ефекту не має пілігріні з фіцом.
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14.04.2025 14:41
+10
"Ми не можемо заблокувати їх рішення та висунити свої вимоги - де тут ЕФЕКТИВНІСТЬ?!!!"
(с) Угорщина та Словаччина
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14.04.2025 14:56
+9
Опущєних спитати забули. Ви з чЮрбаном ще трохи похрюкаєте - і нове "НАТО" з новим "ЄС" будуть переформовані на основі оборонної коаліції єропейців, а вас, шісток руснявих - навіть на каву не покличуть.
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14.04.2025 14:42
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Ефекту не має пілігріні з фіцом.
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14.04.2025 14:41 Відповісти
Хочеться поцові вислужитися перед путлєром,,,, повикаблучуваться, заблокувати рішення, а тут обломус.Обходяться й без карликів,
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14.04.2025 14:44 Відповісти
Що це з ним сталося? Це ж прототип орбана...
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14.04.2025 14:42 Відповісти
З ним сталося дешеві кацапські нафта і газ ....
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14.04.2025 14:45 Відповісти
На рівні ЄС та НАТО можна стромляти палки в колеса. А якщо вони не здатні чомусь завадити, як в даному випадку - "валізи" можуть і не прислати.
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14.04.2025 14:52 Відповісти
Опущєних спитати забули. Ви з чЮрбаном ще трохи похрюкаєте - і нове "НАТО" з новим "ЄС" будуть переформовані на основі оборонної коаліції єропейців, а вас, шісток руснявих - навіть на каву не покличуть.
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14.04.2025 14:42 Відповісти
А в чому він не правий цього разу?
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14.04.2025 14:48 Відповісти
В тому що відкрив своє гниле хрюкало.
Коаліція охочих створювалась з метою не зважати на таких чуханів як він. Тому це взагалі не його свиняче діло.
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14.04.2025 14:52 Відповісти
Він сказав, як є. "Коаліція охочих" - чергова безглузда говорильня.
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14.04.2025 14:57 Відповісти
А ви там в Британії вийдіть з мітингом на Трафальгарську площу з вимогою захистити українську демократію і негайно оголосити війну рашці! Оце не буде безглузда говорильня! Слабо?
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14.04.2025 15:07 Відповісти
Слабо. Бо ми тут в Україні. Кордони закриті.
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14.04.2025 15:09 Відповісти
1. Див. вище - це не його свиняче діло бо його туди не кликали і не покличуть.
2. В коаліції охочих ще жодна країна не блокувала загальні санкції для русні чи домопогу Україні - тому вона ефективніша за ЄС і тим більше імпотентське НАТО яке зараз зазирає Трампині в рота.
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14.04.2025 15:11 Відповісти
"Коаліція охочих" не може нічого ні блокувати, ні надавати. Це просто говорильня.
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14.04.2025 15:35 Відповісти
Я тебе почув, так куратору і передай, клоун )
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14.04.2025 16:11 Відповісти
Це все, на що ти спромігся?
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14.04.2025 16:15 Відповісти
Прівєт чіта, прівєт улан-уде 🤡
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14.04.2025 17:50 Відповісти
Піди проспись.
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14.04.2025 22:05 Відповісти
В тому, що він не здатний цій коаліції завадити, на відміну від ЄС та НАТО, де вони можуть заблокувати, проголосувати проти і тд. Вони(Орбан, Фіцо) виявились не потрібні в даному випадку ні європейцям, а ні росіянам.
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14.04.2025 16:29 Відповісти
О, завили! Бо в не мають впливу на цю коаліцію, як в ЄС і НАТО. Що за люди!
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14.04.2025 14:48 Відповісти
Коаліція немічних
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14.04.2025 14:50 Відповісти
"Коаліція охочих" не має ефекту, - президент Словаччини Пеллегріні

Пілігрім! Ну то спробуй замутити "коаліцію неохочих"! Точно має спрацювати!
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14.04.2025 14:55 Відповісти
"Ми не можемо заблокувати їх рішення та висунити свої вимоги - де тут ЕФЕКТИВНІСТЬ?!!!"
(с) Угорщина та Словаччина
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14.04.2025 14:56 Відповісти
А тебе какое дело?
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14.04.2025 15:01 Відповісти
В цьому теж винна Україна ?
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14.04.2025 15:07 Відповісти
коаліція здатна тільки на спільні фотографії
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14.04.2025 15:10 Відповісти
заявив неохочий
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14.04.2025 15:13 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cly57vq6kyro
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14.04.2025 15:38 Відповісти
Як Трамп, путін і Сі можуть поділити світ - Newsweek показав мапу
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14.04.2025 15:39 Відповісти
https://i.postimg.cc/V6L15Jh6/1636430372-32-koshka-top-p-kot-vilizivaetsya-42.jpg Чим ще можуть зайнятись Трамп, Сі та ху#ло...
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14.04.2025 17:08 Відповісти
Чого це він так... все є... 95 самітів і 3540 закликів... ніх**** побув(х)али...
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14.04.2025 15:41 Відповісти
так эта желающая братия желает только кусок от украины хапнуть
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14.04.2025 15:43 Відповісти
Смысл "коаліції охочих" : тянуть время, саботировать, затягивать войну до бесконечности и мешать Трампу, чтобы плешивый урод побольше уничтожил украинцев и оттяпал территории.
В этом они очень эффективны.
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14.04.2025 15:53 Відповісти
Бути трампососом сьогодні це бути або дауном, тупішим навіть за пересічного зебіла або бути звичайною русньою.
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14.04.2025 17:53 Відповісти
А підарок то правий... Чи хтось побачив вже якісь зміни ? Це як дід препоклонного віку -- він то сам "охочий", та ефекту -- "0" !!!
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14.04.2025 15:53 Відповісти
"коаліція охочих" не має ефекту - але ж є "Глибока стурбованість"...
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14.04.2025 16:07 Відповісти
Потрібно перейменувати. Наприклад на "Коаліція потужно охочих", або "Коаліція охочих потужності". Бо стара назва не дала ефекту.
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14.04.2025 16:17 Відповісти
Озвався. В Словаччині подейкують, що цей чел є крупним блогером в порноіндустрії. Перед виборами щось не поділили з Фіцо, то його пограбували-викрали весь порноархів власного з жонушкой виробництва і зразу ж став покладистим. Він італієць і близький до Ндрагетти (ті, що нори-бункера для сховку риють).
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14.04.2025 16:43 Відповісти
Забігали ************ курви, їм вже і ната імпотентна, і євроблясоюз подобаються
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14.04.2025 18:24 Відповісти
 
 