США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у Римі, - МЗС Італії

Італія погодилася провести наступний раунд переговорів щодо ядерної угоди між Сполученими Штатами та Іраном.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє інформаційне агентство країни ANSA, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали запит від зацікавлених сторін, у тому числі від Оману, який відіграє роль посередника, щодо проведення ірано-американських переговорів у Римі, і дали позитивну відповідь", - зазначив він.

За словами Таяні, Італія готова вітати зустрічі, які можуть дати позитивні результати. Він зауважив, що Рим підтверджує себе як "столиця миру та посередництва".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерні переговори США з Іраном були "позитивними та конструктивними", - Білий дім

За словами очільника італійського МЗС, це не вперше, коли країна приймає подібні зустрічі.

"І ми готові зробити все необхідне, і ми продовжимо підтримувати усі переговори, які можуть призвести до розв'язання ядерної проблеми, а також до побудови миру", - резюмував Таяні.

Представник комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрагім Резаї також повідомив, що новий раунд переговорів зі США відбудеться в європейській країні за посередництва Оману.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран хоче запропонувати США укладення тимчасової ядерної угоди, - Axios

США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.