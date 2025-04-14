ЄС заговорив про можливість відновлення імпорту російського газу, - Reuters
Провідні європейські енергетичні компанії почали відкрито заявляти про можливість відновлення імпорту частини російського газу, зокрема від державного гіганта "Газпром".
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Французький енергетичний гігант Engie через свого виконавчого віце-президента Дідьє Голло заявив, що у випадку "розумного миру" в Україні, Європа могла б відновити постачання до 60-70 мільярдів кубометрів газу на рік, включаючи СПГ (скраплений природний газ) з Росії.
"Росія може забезпечити близько 20-25% потреб ЄС, тоді як до війни цей показник становив 40%", - зазначив Голло.
Подібну позицію висловив і голова TotalEnergies Патрік Пуянне. За його словами, повне повернення до довоєнного рівня (150 млрд кубометрів) малоймовірне, але 70 мільярдів кубометрів - реалістичний сценарій.
Ситуація ускладнюється зростанням залежності ЄС від США як основного постачальника СПГ після початку повномасштабної війни Росії проти України. Побоювання щодо такої залежності посилилися після обрання Дональда Трампа президентом США, оскільки він розглядає енергетику як розмінну монету в торгівельних переговорах.
Переговори з Катаром щодо збільшення постачання також зайшли у глухий кут, а розгортання відновлюваних джерел енергії в Європі не йде достатньо швидко, щоб гарантувати енергетичну безпеку.
Питання імпорту російського газу залишається чутливим і політично розділяє суспільство. Зокрема, у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія - регіоні, де виходить на берег трубопровід "Північний потік", - опитування інституту Forsa показало, що 49% німців хочуть повернення до російських поставок.
"Нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія - незалежно від того, звідки вона надходить. Нам потрібен "Північний потік-2", - заявив Клаус Паур, директор Leuna-Harze, середнього нафтохімічного підприємства.
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мабуть найжорстокіші санкції це почати купувати у мокшів побільше газу - щоб газ у них закінчився !
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cly57vq6kyro
І у Франції ядерна зброя. І в Британії.
І в Індії і в Пакистану.
Я думаю нажмуть
Тому ця стаття - гавно.
P.S. Якщо, наприклад, Китай, удавить мотузкою (зробленою в Китаї, але з західних інвестицій) "бізнес-бонз", які за прибуток у 15% рідну матір продадуть, багато хто буде радий такій їх долі.
Для тех, кто дальше заголовка не читает... хотя даже такие заявления, придают Кремлю уверенность а не наоборот
а грошики тютю....
С 1999 года TotalEnergies ведёт добычу нефти в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России на условиях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 соглашения о разделе продукции (СРП) на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Харьягинском нефтяном месторождении (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Ненецкий автономный округ, поселок https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1 Харьяга)
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим." - Владимир Ильич Членин.
Армия и народ Украины должны потребовать от правительства немедленные переговоры с врагом.
Продолжение войны с сегодняшними союзникам сулит Украине ещё большие потери людей и территорий.
Европа не имеет сил, единства и мужества существенно повлиять на ход войны.
Америка уже фактически действует в интересах врага и готова перейти на его сторону.
Они не могут иначе, предательство у них в крови.
Их жизненное кредо - выжать из союзника всё и бросить его в самый тяжелый момент.
"Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу!"
Имеющий уши, да услышит!
Имеющий разум, приложит!
Європа лягла під гітлера та сталіна, допустила захоплення Австрії, Судети, Чехословаччину та поділили зі сталіним Польщу.
А де була Європа, сиділа і тремтіла від страху.
Тепер замість гітлерсталіну путін, і як воно х-ло залякає або банально купить ЄС, справа часу.
А дешеві енергоресурси - це аргумент ваговий.
Якби це робили кацапи - норм
Коли це робить якась Єгорова під керівництвом бутусова - це питання "на кого працюєте"?
Хіба дивно, що керівник газової компанії говорить про те, що хоче подавати газ? Ні не дивно. Точно так керівник мерседеса хоче подавати авто кацапам.
Важлива позиція уряду. Уряди проти. Але єгорова краще розповсюдить інформацію, вигідну кацапам