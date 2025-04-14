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Новини Відмова від російського газу
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ЄС заговорив про можливість відновлення імпорту російського газу, - Reuters

газ,рф

Провідні європейські енергетичні компанії почали відкрито заявляти про можливість відновлення імпорту частини російського газу, зокрема від державного гіганта "Газпром".

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Французький енергетичний гігант Engie через свого виконавчого віце-президента Дідьє Голло заявив, що у випадку "розумного миру" в Україні, Європа могла б відновити постачання до 60-70 мільярдів кубометрів газу на рік, включаючи СПГ (скраплений природний газ) з Росії.

"Росія може забезпечити близько 20-25% потреб ЄС, тоді як до війни цей показник становив 40%", - зазначив Голло.

Подібну позицію висловив і голова TotalEnergies Патрік Пуянне. За його словами, повне повернення до довоєнного рівня (150 млрд кубометрів) малоймовірне, але 70 мільярдів кубометрів - реалістичний сценарій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетичні компанії Європи заговорили про можливість відновлення імпорту газу з РФ

Ситуація ускладнюється зростанням залежності ЄС від США як основного постачальника СПГ після початку повномасштабної війни Росії проти України. Побоювання щодо такої залежності посилилися після обрання Дональда Трампа президентом США, оскільки він розглядає енергетику як розмінну монету в торгівельних переговорах.

Переговори з Катаром щодо збільшення постачання також зайшли у глухий кут, а розгортання відновлюваних джерел енергії в Європі не йде достатньо швидко, щоб гарантувати енергетичну безпеку.

Питання імпорту російського газу залишається чутливим і політично розділяє суспільство. Зокрема, у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія - регіоні, де виходить на берег трубопровід "Північний потік", - опитування інституту Forsa показало, що 49% німців хочуть повернення до російських поставок.

"Нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія - незалежно від того, звідки вона надходить. Нам потрібен "Північний потік-2", - заявив Клаус Паур, директор Leuna-Harze, середнього нафтохімічного підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Імпорт автогазу в Україну почав зростати після падіння. Звідки завозять найбільше?

Автор: 

газ (10423) росія (65129) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+19
ось і відповідь на кацапскі дії в Україні,більше обіцянок і озабочень,виродки
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14.04.2025 15:50
+16
А ось і пекельні санкції для примусу росії і досягнення справедливого миру під'їхали.
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14.04.2025 15:51
+9
Цинізм Заходу зашкалює
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14.04.2025 15:58
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14.04.2025 15:49 Відповісти
ось і відповідь на кацапскі дії в Україні,більше обіцянок і озабочень,виродки
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14.04.2025 15:50 Відповісти
А ось і пекельні санкції для примусу росії і досягнення справедливого миру під'їхали.
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14.04.2025 15:51 Відповісти
трохи нижче була новина "Барро після удару РФ по Сумах: ЄС має запровадити найжорсткіші санкції проти Росії"

мабуть найжорстокіші санкції це почати купувати у мокшів побільше газу - щоб газ у них закінчився !
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14.04.2025 15:56 Відповісти
європейська принципова позиція виявилася не такою вже й принциповою, європейські цінності - не такими вже й цінними. Першість взяли комфорт і бабло, яке не пахне
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14.04.2025 15:56 Відповісти
Отже, десятки мільярдів доларів щорічно в карман путіну забезпечені. Чому росія повинна зупинитись?
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14.04.2025 15:58 Відповісти
Як Трамп, путін і Сі можуть поділити світ - Newsweek показав мапу

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cly57vq6kyro
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14.04.2025 16:00 Відповісти
Там Гренландія червоним... І Австралія чомусь сіра.
І у Франції ядерна зброя. І в Британії.
І в Індії і в Пакистану.
Я думаю нажмуть
Тому ця стаття - гавно.
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14.04.2025 17:58 Відповісти
"Говорили-балакали, а на фініші всралися." (c)

P.S. Якщо, наприклад, Китай, удавить мотузкою (зробленою в Китаї, але з західних інвестицій) "бізнес-бонз", які за прибуток у 15% рідну матір продадуть, багато хто буде радий такій їх долі.
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14.04.2025 15:57 Відповісти
Цинізм Заходу зашкалює
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14.04.2025 15:58 Відповісти
"...у випадку "розумного миру" в Україні"

Для тех, кто дальше заголовка не читает... хотя даже такие заявления, придают Кремлю уверенность а не наоборот
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14.04.2025 15:58 Відповісти
Зачем покупать газ у рашки даже в случае подписания мира? Чтобы она с утроенной скоростью восстанавливала свою армию для нового нападения?
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14.04.2025 16:20 Відповісти
ЄС витратив тріліон доларів після початку війни щоб не покупати у кацапів газ. І що, знову те саме ?
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14.04.2025 16:23 Відповісти
Во первых, вопрос не по адресу, я лишь подметил что то, о чем многие тут подумали и поспешили написать, неверно. Ну и заодно отвечу - Это от продаж газа с утроенной что ли? Это так, бонус, довесок к тому, что они получат прямо сейчас от продажи нефти.
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14.04.2025 16:25 Відповісти
Як приказували у армії моєї молодості, "гдє раньше совєсть била, там тєпєрь гуй вирос!"
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14.04.2025 15:59 Відповісти
鬼 так просто не виростає, так що Ваша армія била нєправа
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14.04.2025 16:07 Відповісти
Але ж глибока стурбованість залишається!
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14.04.2025 16:04 Відповісти
а як визнати, мир розумний чи нерозумний?
а грошики тютю....
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14.04.2025 16:05 Відповісти
Кому потрібний російський газ, а кому і не потрібний. Хай звикають жити без, а то знову кілька труби погризе.
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14.04.2025 16:09 Відповісти
Яке відношення хотєлкі приватної компанії мають до ЄС? reuters вже опустився до рівня наташы мосейчуковой
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14.04.2025 16:09 Відповісти
Беріть російський газ...половину вартості залишайте собі і половину давайте Україні.
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14.04.2025 16:10 Відповісти
Потужна "допомога"(типу санкції) Україні...
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14.04.2025 16:11 Відповісти
50 відсотків мита на репарації.
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14.04.2025 16:16 Відповісти
Подібну позицію висловив і голова TotalEnergies Патрік Пуянне Джерело: https://censor.net/ua/n3546722

С 1999 года TotalEnergies ведёт добычу нефти в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России на условиях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 соглашения о разделе продукции (СРП) на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Харьягинском нефтяном месторождении (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Ненецкий автономный округ, поселок https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1 Харьяга)
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14.04.2025 16:17 Відповісти
*************😡
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14.04.2025 16:18 Відповісти
Підербюргери хочуть дешевий газик...хай в сраці пробивають один одному
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14.04.2025 16:23 Відповісти
Газ пойдет, и очень скоро!
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим." - Владимир Ильич Членин.
Армия и народ Украины должны потребовать от правительства немедленные переговоры с врагом.
Продолжение войны с сегодняшними союзникам сулит Украине ещё большие потери людей и территорий.
Европа не имеет сил, единства и мужества существенно повлиять на ход войны.
Америка уже фактически действует в интересах врага и готова перейти на его сторону.
Они не могут иначе, предательство у них в крови.
Их жизненное кредо - выжать из союзника всё и бросить его в самый тяжелый момент.
"Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу!"
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14.04.2025 16:28 Відповісти
Яка у тебе посада на Старій площі?
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14.04.2025 16:39 Відповісти
Я предлагаю наилучший из возможных, выход с минимальными потерями.
Имеющий уши, да услышит!
Имеющий разум, приложит!
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14.04.2025 16:57 Відповісти
Я ж тебе не про вихід питаю, а про те, яка у тебе посада на Старій площі.
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14.04.2025 17:05 Відповісти
Вам балістику по містам і десятки загиблих а нам газок по скидочке а х*ле трамп сказав вже перемирие і северный поток 2 треба відбудувати
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14.04.2025 16:28 Відповісти
Що й слід було чекати.
Європа лягла під гітлера та сталіна, допустила захоплення Австрії, Судети, Чехословаччину та поділили зі сталіним Польщу.
А де була Європа, сиділа і тремтіла від страху.
Тепер замість гітлерсталіну путін, і як воно х-ло залякає або банально купить ЄС, справа часу.
А дешеві енергоресурси - це аргумент ваговий.
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14.04.2025 16:41 Відповісти
Чого всі збудилися? Питання до наших так званих журналістів, які розповсюджують таку інформацію
Якби це робили кацапи - норм
Коли це робить якась Єгорова під керівництвом бутусова - це питання "на кого працюєте"?

Хіба дивно, що керівник газової компанії говорить про те, що хоче подавати газ? Ні не дивно. Точно так керівник мерседеса хоче подавати авто кацапам.

Важлива позиція уряду. Уряди проти. Але єгорова краще розповсюдить інформацію, вигідну кацапам
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14.04.2025 16:45 Відповісти
Ще Тауриси поставти мордору і буде за@@ісь. Здається світ налаштований на повне знищеня України.
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14.04.2025 16:46 Відповісти
Кров українських дітей на руках європейців, які торгують з вбивцями.
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14.04.2025 16:49 Відповісти
Чувак боїться «залежності» від СПГ Штатів і в якості «незалежної» альтернативи пропонує купувати рашистський газ?? В принципі, щоб не бухати можна кокс нюхати…
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14.04.2025 18:00 Відповісти
Євробляді знову за своє **************
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14.04.2025 18:09 Відповісти
це і є ті самі євр. цінності?
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14.04.2025 22:46 Відповісти
 
 