ЄС заговорив про можливість відновлення імпорту російського газу, - Reuters

Провідні європейські енергетичні компанії почали відкрито заявляти про можливість відновлення імпорту частини російського газу, зокрема від державного гіганта "Газпром".

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Французький енергетичний гігант Engie через свого виконавчого віце-президента Дідьє Голло заявив, що у випадку "розумного миру" в Україні, Європа могла б відновити постачання до 60-70 мільярдів кубометрів газу на рік, включаючи СПГ (скраплений природний газ) з Росії.

"Росія може забезпечити близько 20-25% потреб ЄС, тоді як до війни цей показник становив 40%", - зазначив Голло.

Подібну позицію висловив і голова TotalEnergies Патрік Пуянне. За його словами, повне повернення до довоєнного рівня (150 млрд кубометрів) малоймовірне, але 70 мільярдів кубометрів - реалістичний сценарій.

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Ситуація ускладнюється зростанням залежності ЄС від США як основного постачальника СПГ після початку повномасштабної війни Росії проти України. Побоювання щодо такої залежності посилилися після обрання Дональда Трампа президентом США, оскільки він розглядає енергетику як розмінну монету в торгівельних переговорах.

Переговори з Катаром щодо збільшення постачання також зайшли у глухий кут, а розгортання відновлюваних джерел енергії в Європі не йде достатньо швидко, щоб гарантувати енергетичну безпеку.

Питання імпорту російського газу залишається чутливим і політично розділяє суспільство. Зокрема, у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія - регіоні, де виходить на берег трубопровід "Північний потік", - опитування інституту Forsa показало, що 49% німців хочуть повернення до російських поставок.

"Нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія - незалежно від того, звідки вона надходить. Нам потрібен "Північний потік-2", - заявив Клаус Паур, директор Leuna-Harze, середнього нафтохімічного підприємства.

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