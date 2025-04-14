З’явилися результати медогляду Трампа: він "повністю придатний до виконання обов’язків глави держави"

Нещодавно президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження, яке засвідчило, що він повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на АР.

У тристорінковому резюме комплексного обстеження від п'ятниці лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла зазначив, що Трамп "повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави". Барбабелла послався на "активний спосіб життя", який "продовжує робити значний внесок" у самопочуття президента.

Зазначається, що Трамп схуд на 9 кілограмів відтоді, як медичне обстеження, зроблене під час його перебування на посаді президента у 2020 році, показало, що його вага межує з ожирінням. У резюме Барбабелла написав, що Трамп залишається у "відмінному стані здоров'я" з "міцною серцевою, легеневою, неврологічною та загальною фізичною функцією".

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Дослідження також підтвердили шрам на правому вусі Трампа від вогнепального поранення під час замаху на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні 2024 року.

Трамп знову пройшов Монреальський когнітивний тест, короткий скринінговий тест для оцінки різних функцій мозку, пише Барбабелла. Президент також пройшов обстеження на депресію і тривожність, і, згідно з повідомленням, мав нормальні показники в опитувальниках для цих станів.

Лікар зазначив, що дні Трампа наповнені зустрічами, публічними виступами, спілкуванням зі ЗМІ та "частими перемогами в гольф-змаганнях". Видання пише, що Трамп - завзятий гравець у гольф, який заявив, що нещодавно виграв турніри в клубах, якими він володіє у Флориді.