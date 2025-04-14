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Новини Президент Трамп
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З’явилися результати медогляду Трампа: він "повністю придатний до виконання обов’язків глави держави"

Здоров’я Трампа

Нещодавно президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження, яке засвідчило, що він повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на АР.

У тристорінковому резюме комплексного обстеження від п'ятниці лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла зазначив, що Трамп "повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави". Барбабелла послався на "активний спосіб життя", який "продовжує робити значний внесок" у самопочуття президента.

Зазначається, що Трамп схуд на 9 кілограмів відтоді, як медичне обстеження, зроблене під час його перебування на посаді президента у 2020 році, показало, що його вага межує з ожирінням. У резюме Барбабелла написав, що Трамп залишається у "відмінному стані здоров'я" з "міцною серцевою, легеневою, неврологічною та загальною фізичною функцією".

Також читайте: Трамп розкритикував програму "60 Minutes", якій напередодні дав інтерв’ю Зеленський

Дослідження також підтвердили шрам на правому вусі Трампа від вогнепального поранення під час замаху на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні 2024 року.

Трамп знову пройшов Монреальський когнітивний тест, короткий скринінговий тест для оцінки різних функцій мозку, пише Барбабелла. Президент також пройшов обстеження на депресію і тривожність, і, згідно з повідомленням, мав нормальні показники в опитувальниках для цих станів.

Лікар зазначив, що дні Трампа наповнені зустрічами, публічними виступами, спілкуванням зі ЗМІ та "частими перемогами в гольф-змаганнях". Видання пише, що Трамп - завзятий гравець у гольф, який заявив, що нещодавно виграв турніри в клубах, якими він володіє у Флориді.

Автор: 

здоров’я (445) США (22778) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+30
ЄВРОЛАБ перевіряв ?
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14.04.2025 16:30
+23
А медиків обстежили?
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14.04.2025 16:29
+21
Это такой прикол? - Зеленский тоже проходил мед осмотр.
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14.04.2025 16:30
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А так і не скажеш...
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14.04.2025 16:28 Відповісти
ЄВРОЛАБ перевіряв ?
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14.04.2025 16:30 Відповісти
Гордон виграв третю апеляцію в Пальчевського - у справі про роботу бізнесмена в російських спецслужбах

27 червня 2023, 15:43

кажу ж - аналізи точно робив Пальчевський
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14.04.2025 16:36 Відповісти
Ну а щодо ГОРДОНА ...Його у ХУ ще не здають в утиль... ( по крайній мірі суди Кремля-Татарова - Портнова в Україні це підтвердили у червні 2023 р , а син один його живе у США -так що чекаємо...
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14.04.2025 16:39 Відповісти
Розумієте, в чому прикол? Висновок лікарів звучить не як повністю здоровий, а як

придатний до виконання обов'язків глави держави"

Джерело: https://censor.net/ua/n354673

Тобто маючи купу радників і лікарів при собі, виконувати обов'язки придатний. Скажімо Салазар здоровим не був, але державою керував.
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14.04.2025 17:26 Відповісти
Висновок медиків: Абсолютно здоровий, фізичних вад немає, просто самозакоханий ідіот.
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14.04.2025 18:17 Відповісти
А медиків обстежили?
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14.04.2025 16:29 Відповісти
З'явилися результати медогляду Трампа: він "повністю придатний до виконання обов'язків глави держави"
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14.04.2025 16:29 Відповісти
Это такой прикол? - Зеленский тоже проходил мед осмотр.
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14.04.2025 16:30 Відповісти
Медик був той самий...
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14.04.2025 16:58 Відповісти
медогляд робила Супрун? 😂
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14.04.2025 16:30 Відповісти
Ні, один з менеджерів Зєлі таваріщ Радуцький, який вивозив з України, розпродував маски в розпал пандемії ковід-19.

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14.04.2025 17:32 Відповісти
, Радуцький не медик. вчи матчастину.
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14.04.2025 17:37 Відповісти
Сам вчи.

"Радуцький Навчався у Київському вищому медичному училищі ім. П. І. Гаврося, де здобув спеціальність https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80 фельдшера https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 швидкої допомоги."
Він же колишній президент клініки "Борис".
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14.04.2025 17:44 Відповісти
а опісля того Київський національний університет фізичної культури та спорту за спеціальністю "Олімпійський та професійний спорт", де здобув кваліфікацію магістра з олімпійського та професійного спорту.
то може він професійний спортсмен і олімпійський чемпіон? 🤓👀😂
====================
як ви, проплачена )(уйлошобла, задовбали всіх своїм невіглаством.
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14.04.2025 18:22 Відповісти
Вірим
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14.04.2025 16:30 Відповісти
бачили очі що вибирали, то їжте, аж повилазьте!
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14.04.2025 16:31 Відповісти
Висновок: Пацієнт неадекватно сприймає реальність. Страждає на низку психічних розладів і часткову амнезію. З огляду на внутрішньополітичну ситуацію у країні для виконання своїх професійних обов'язків ПОВНІСТЮ ПРИДАТНИЙ.
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14.04.2025 16:32 Відповісти
Нагадало одне кіно, де Мадс Мікельсен питає учнів - за кого б ви проголосувати - за паралітика, алкаша з паскудним характером чи здорового некурящого любителя природи.
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14.04.2025 16:33 Відповісти
Чубчік стирчить - значить здоровий.
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14.04.2025 16:33 Відповісти
То вже не чубчик.
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14.04.2025 16:35 Відповісти
У штатах це називають

Мертвий скунс
Радіоактивний скунс.
Мертва білка
Білка-мутант
Хвіст бобра
Дуже вихована морська свинка
Борсук, що сидить на голові
Справжній, живий бабак

І ось ще 100 різних назв:

https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2016/06/02/the-100-greatest-descriptions-of-donald-trumps-hair-ever-written/
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14.04.2025 16:44 Відповісти
Мені більше подобається мертвий облізлий скунс, який вже не бздить.
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14.04.2025 16:56 Відповісти
Хєровенька медицина у Штатах... хєровенька.
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14.04.2025 16:36 Відповісти
Тепер треба тих "лікарів" перевіряти
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14.04.2025 16:39 Відповісти
підлеглий військовий лікар пише медвисновок своєму найголовнішому військовому керівнику - головнокомандувачу
саме об'єктивність, млять...
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14.04.2025 16:39 Відповісти
А так і не скажеш.
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14.04.2025 16:41 Відповісти
Потім медогляд покаже, що він живєє всєх живих...
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14.04.2025 16:41 Відповісти
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14.04.2025 16:42 Відповісти
Навіщо ви тут популяризуєте російські меми?
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14.04.2025 16:53 Відповісти
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14.04.2025 17:01 Відповісти
Хабар дав
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14.04.2025 16:43 Відповісти
Попробував би лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла щось не те вякнути - дурдом був би наймягчий варіант.
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14.04.2025 16:44 Відповісти
Якщо людина практично Постійно проходить обстеження
То Це Вже не здорова людина.
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14.04.2025 16:46 Відповісти
Це такий регламент у президента, тим більше, що Трамп поранений у вухо.
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14.04.2025 16:51 Відповісти
Ну й шо, Зеленський також придатний, медкомісія встановила.
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14.04.2025 16:47 Відповісти
Яка ще медкомісія? що ви верзете?
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14.04.2025 16:52 Відповісти
пальчевському в кишеню нассцяв... медкомісія встановила.
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14.04.2025 17:16 Відповісти
А Меланія забракувала. Контроль не пройшов. Допуску немає.
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14.04.2025 16:49 Відповісти
Зсучена гниль Трамп , аналіз придатності має визначати незалежна медична комісія. Твій передаст лікар Прекраснаборода міг би й дописати, що у тебе суперінтелект і прутень 25 см.
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14.04.2025 16:50 Відповісти
- Лікарю, мій сусід каже, що "може" п'ять разів за ніч!
- То й ви кажіть...
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14.04.2025 16:53 Відповісти
будь-який ідіот може керувати Америкою..?
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14.04.2025 16:50 Відповісти
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14.04.2025 17:19 Відповісти
Так Америка країна можливостей можеш захватить сенат і не сядеш можеш піти 2 р у пркзиденти і набрать на 1 % і то спірний і стать презіком з простреленим вухом і другом путьой
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14.04.2025 17:49 Відповісти
Що не зрозуміло він тільки окуліста пройшов, ну може ще аналіз здав. А по ньому ворожка вже повороживши на дермі, видала довідку про здоров'я
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14.04.2025 16:50 Відповісти
А чи не забагато "бе" як у прізвищі, так і в резюме отого Барбабелли?
Фізично американський трампутін може й придатний, а от психічно...
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14.04.2025 16:51 Відповісти
Наше ВЛК його б визнало необмежено придатним до служби в космічних військах або взагалі безсмертним.
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14.04.2025 16:52 Відповісти
апаратна частина може й нічого. а от програмна...
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14.04.2025 16:52 Відповісти
"виглядає здоровим.."
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14.04.2025 16:54 Відповісти
На ВЛК всі придатні
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14.04.2025 16:55 Відповісти
В тексті лікара Прекраснаборода не випадково стоїть слово «головнокомандувач». Це означає, що руда смердота -збирається взяти на себе цю функцію. А коли її приймають?- В умовах війни.А кого не переварює тромб? Хто у нього в списках недонації?- Українці.
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14.04.2025 16:56 Відповісти
А,мізки провіряли?
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14.04.2025 16:58 Відповісти
А психіатр не обстежував. Трамп давно живе у вигаданому світі, який він сам придумав і сприймає за реальний
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14.04.2025 16:59 Відповісти
А до Крупи на обстеження посилали?
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14.04.2025 17:03 Відповісти
Наш теж аналізи здавав у Пальчекськоого і що?
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14.04.2025 17:05 Відповісти
Зелене у нас теж проходило "нарколога" -95
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14.04.2025 17:07 Відповісти
А що там руда, обіссяна собака про "прибульців" у Сальвадорі тренділа?
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14.04.2025 17:09 Відповісти
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14.04.2025 17:11 Відповісти
Ви запіздились! (азірівка)
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14.04.2025 17:13 Відповісти
мізки є?
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14.04.2025 17:30 Відповісти
клініка Пальчевського вам намалює щозавгодно, це Трамп дізнався в кулуарах після перепалки в Овальному кабінеті
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14.04.2025 17:33 Відповісти
Он ещё пляшет???...
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14.04.2025 17:49 Відповісти
Спілка психіатрів США ще 10 років тому прийшла до однозначного висновку - ДА!
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14.04.2025 17:59 Відповісти
КОРУПЦІЯ , як у наших МСЕКах ,тільки політична .
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14.04.2025 18:25 Відповісти
Американська ВЛК схожа на нашу. ПРИДАТНИЙ. )))
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14.04.2025 18:36 Відповісти
Я так розумію, що психіатор не входив до переліку цієї комісії....
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14.04.2025 18:55 Відповісти
 
 