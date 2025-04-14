З’явилися результати медогляду Трампа: він "повністю придатний до виконання обов’язків глави держави"
Нещодавно президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження, яке засвідчило, що він повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на АР.
У тристорінковому резюме комплексного обстеження від п'ятниці лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла зазначив, що Трамп "повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави". Барбабелла послався на "активний спосіб життя", який "продовжує робити значний внесок" у самопочуття президента.
Зазначається, що Трамп схуд на 9 кілограмів відтоді, як медичне обстеження, зроблене під час його перебування на посаді президента у 2020 році, показало, що його вага межує з ожирінням. У резюме Барбабелла написав, що Трамп залишається у "відмінному стані здоров'я" з "міцною серцевою, легеневою, неврологічною та загальною фізичною функцією".
Дослідження також підтвердили шрам на правому вусі Трампа від вогнепального поранення під час замаху на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні 2024 року.
Трамп знову пройшов Монреальський когнітивний тест, короткий скринінговий тест для оцінки різних функцій мозку, пише Барбабелла. Президент також пройшов обстеження на депресію і тривожність, і, згідно з повідомленням, мав нормальні показники в опитувальниках для цих станів.
Лікар зазначив, що дні Трампа наповнені зустрічами, публічними виступами, спілкуванням зі ЗМІ та "частими перемогами в гольф-змаганнях". Видання пише, що Трамп - завзятий гравець у гольф, який заявив, що нещодавно виграв турніри в клубах, якими він володіє у Флориді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
27 червня 2023, 15:43
кажу ж - аналізи точно робив Пальчевський
придатний до виконання обов'язків глави держави"
Джерело: https://censor.net/ua/n354673
Тобто маючи купу радників і лікарів при собі, виконувати обов'язки придатний. Скажімо Салазар здоровим не був, але державою керував.
"Радуцький Навчався у Київському вищому медичному училищі ім. П. І. Гаврося, де здобув спеціальність https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80 фельдшера https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 швидкої допомоги."
Він же колишній президент клініки "Борис".
то може він професійний спортсмен і олімпійський чемпіон? 🤓👀😂
====================
як ви, проплачена )(уйлошобла, задовбали всіх своїм невіглаством.
Мертвий скунс
Радіоактивний скунс.
Мертва білка
Білка-мутант
Хвіст бобра
Дуже вихована морська свинка
Борсук, що сидить на голові
Справжній, живий бабак
І ось ще 100 різних назв:
https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2016/06/02/the-100-greatest-descriptions-of-donald-trumps-hair-ever-written/
саме об'єктивність, млять...
То Це Вже не здорова людина.
- То й ви кажіть...
Фізично американський трампутін може й придатний, а от психічно...