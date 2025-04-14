На фронті відбулося 67 боєзіткнень, найбільше - на Покровському і Лиманському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 на фронті відбулося 67 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Студенок, Дмитрівка, Бувалине, Нова Слобода, Порозок, Проходи, Сваркове, Петрушівка, Товстодубове, Дорошівка, Вовківка, Ємадикине, Біла Береза та Уцькове Сумської області; авіаційних ударів керованими бомбами російські терористи завдали по районах населених пунктів Осоївка, Мазенівка, Краснопілля, Миропільське, Проходи, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Рясне, Мала Рибиця та Степок Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог завдав авіаудару по району Слатиного.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Одна з них ще продовжується.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито одну ворожу атаку, на даний час точиться бій.

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На Краматорському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру та Андріївки, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку чотири боєзіткнення завершено, ще дві штурмові дії ворога тривають. Противник намагається просуватися вперед поблизу Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районі населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку загарбники двічі намагалися просуватись до позицій українських підрозділів.

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Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку з початку доби відбулося 12 боїв, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 246 артилерійських обстрілів.

На решті напрямків — без особливих змін.