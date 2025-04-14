17-й пакет санкцій ЄС проти РФ можуть розглянути в травні, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас висловила сподівання, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій проти Росії на засіданні у травні.

Про це вона заявила в Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, питання 17-го пакету санкцій розглядалося міністрами в контексті тиску на РФ.

"Зрозуміло, що зараз ми працюємо над 17-м пакетом, там є також тіньовий флот і різні елементи, щоб зібрати їх разом для Ради закордонних справ у травні", - зазначила Каллас.

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Висока представниця ЄС заявила, що питання України було першим на порядку денному засідання.

"Зрозуміло, що всі країни-члени хочуть миру. Пам’ятайте, у нас було 27 країн, які підтримали припинення вогню. Крім того, Україна ще місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. І все ж ми бачимо, що тільки Росія хоче війни, тому що ми бачимо найбільш смертоносну атаку вчора, авіаудар по Сумах на вихідних. І видно, що вони (росіяни) гальмують (процес) і зовсім не хочуть миру", - додала Каллас.

У цьому контексті Каллас наголосила, що єдиним способом змусити Росію розпочати серйозні переговори є посилення тиску на неї.

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