УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5238 відвідувачів онлайн
Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
546 3

Зеленський нагородив 411 українських військових, 264 - посмертно

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 411 захисників України, серед яких 264 - посмертно.

Про це йдеться в указі №234/2025, оприлюдненому на сайті президента 14 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна РФ та України - це війна Байдена, а не моя. Її початок допустили він та Зеленський, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) нагорода (1260) військовослужбовці (4743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де заява ЗЄ про те, як безугла здала *********** оправдалку про те, що в Сумах був вишикуваний однострій військових під нагороди? А де заява про відсторонення голови ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ( імені голови асоціації Єрмака усіх цих мародернопризначених шавок ) від обох"язків за. таки призначений ним день нагород у когресхолі військових?
показати весь коментар
14.04.2025 17:38 Відповісти
РАКЕТНИЙ ТЕРАКТ РФ В СУМАХ | ЮРІЙ БУТУСОВ НАЖИВО 13.04.25 ютуб
показати весь коментар
14.04.2025 17:43 Відповісти
 
 