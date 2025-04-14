Зеленський нагородив 411 українських військових, 264 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 411 захисників України, серед яких 264 - посмертно.

Про це йдеться в указі №234/2025, оприлюдненому на сайті президента 14 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

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