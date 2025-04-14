Посадовця ГУ ДПС у Київській області викрито на одержанні 735 тис. грн хабаря
Начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Київській областіі викрито на одержанні хабаря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.
За даними слідства, посадовець вимагав 735 тис грн неправомірної вигоди у субʼєкта господарювання. За вказані кошти чиновник обіцяв безперешкодне здійснення фінансово-господарської діяльності та не створення штучних перешкод у роботі товариства. Крім того, в подальшому йому щомісячно мали сплачувати 1 відсоток від загального обсягу фінансово-господарських операцій юридичної особи.
Посадовся ДПС затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).
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https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sbu-povidomila-pro-pidozru-eksveduchomu-telekanaliv-murajeva-ta-medvedchuka-jakij-poshirjuvav-rospropahandu.html Блогер Макс Назаров (Назар Діордіца), який раніше вів ефіри на проросійських телеканалах "Наш" та NewsOne, сплатив заставу та вийшов з-під варти. Про це у понеділок, 14 квітня, https://suspilne.media/994407-eksveducij-newsone-nazarov-splativ-zastavu-dzerela/ повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела.
18 січня СБУ повідомила Назарову про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Йому загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.
яка молиться за Кіріла,
який "благословляє" ракети, що вбивають українських дітей…
Маразм, утопія!!! Але, реальність."
Дмитро Ярош .