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Новини
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Посадовця ГУ ДПС у Київській області викрито на одержанні 735 тис. грн хабаря

затримання хабарника з ДПС

Начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Київській областіі викрито на одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав 735 тис грн неправомірної вигоди у субʼєкта господарювання. За вказані кошти чиновник обіцяв безперешкодне здійснення фінансово-господарської діяльності та не створення штучних перешкод у роботі товариства. Крім того, в подальшому йому щомісячно мали сплачувати 1 відсоток від загального обсягу фінансово-господарських операцій юридичної особи.

посадовець ДПС затриманий на хабарі

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Посадовся ДПС затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

Автор: 

хабар (4702) Київська область (4018) Державна податкова служба (423)


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Топ коментарі
+4
Через тиждень відпустять під заставу 100грн.
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14.04.2025 18:13
+4
Чому так поводяться чиновники ? Та просто тому, що одна країна воює, а інша країна користається труднощами першої країни. Висновок простий. Вся країна повинна перейти на воєнні рейки. Злочини економічні та бойкот прирівнюватись до воєнних злочинів ворога.
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14.04.2025 18:16
+4
За пів року поновиться на посаді, отримає зарплатню за цей час, та ще й відсудить компенсацію.
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14.04.2025 18:18
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Через тиждень відпустять під заставу 100грн.
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14.04.2025 18:13 Відповісти
За пів року поновиться на посаді, отримає зарплатню за цей час, та ще й відсудить компенсацію.
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14.04.2025 18:18 Відповісти
21 січня суд призначив Назарову 60 діб тримання під вартою із заставою у 12 млн грн.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sbu-povidomila-pro-pidozru-eksveduchomu-telekanaliv-murajeva-ta-medvedchuka-jakij-poshirjuvav-rospropahandu.html Блогер Макс Назаров (Назар Діордіца), який раніше вів ефіри на проросійських телеканалах "Наш" та NewsOne, сплатив заставу та вийшов з-під варти. Про це у понеділок, 14 квітня, https://suspilne.media/994407-eksveducij-newsone-nazarov-splativ-zastavu-dzerela/ повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела.

18 січня СБУ повідомила Назарову про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Йому загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.
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14.04.2025 18:31 Відповісти
вони вже Медведчуківських журанашлюх готують себе вибирати ... а що вже казати про цих падтанцовщікав у спектаклі МАРОДЕРНІ про боротьбу з корупцією , хіба не з нею ділилися
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14.04.2025 18:34 Відповісти
От для чого ви насміхаєтесь з найсправедливішого українського суду? Ну які 100 грн? Тищ 100-200, не менше.
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14.04.2025 19:19 Відповісти
Назрело создание бригады налоговой службы "Хабар", уголовники уже закончились.
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14.04.2025 18:15 Відповісти
Чому так поводяться чиновники ? Та просто тому, що одна країна воює, а інша країна користається труднощами першої країни. Висновок простий. Вся країна повинна перейти на воєнні рейки. Злочини економічні та бойкот прирівнюватись до воєнних злочинів ворога.
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14.04.2025 18:16 Відповісти
зараз адвокати розберуться хто та що брав... він через шість годин мав рити окопи бо зброю таким давати неможна - зрадник, а конфіскація майна у нього, його батьків, дружини та виводка негайно.
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14.04.2025 18:27 Відповісти
Во что в Киеве твориться!? А что же тогда в НьюЙорке?
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14.04.2025 18:27 Відповісти
,,У нас, по всій Україні, і далі процвітають анклави "русского міра" у вигляді структур так званої УПЦ МП,
яка молиться за Кіріла,
який "благословляє" ракети, що вбивають українських дітей…
Маразм, утопія!!! Але, реальність."
Дмитро Ярош .

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14.04.2025 18:29 Відповісти
Для этого эта контора и существует - обдирать тех кто не платит и крышевать тех кто платит,поэтому агент сивковича гетьманович и старается уничтожить малый бизнес,с них солидных хабарей не содрать.
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14.04.2025 18:35 Відповісти
А скільки хабарів він до цього встиг взяти? 😂
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14.04.2025 18:46 Відповісти
За 735 тис грн багато хто із людей все життя складають, і не факт що побачать такі власні кошти! А тут "за один прийом" можна на кишенькові кошти назбирати....
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14.04.2025 19:48 Відповісти
 
 