Посадовця ГУ ДПС у Київській області викрито на одержанні 735 тис. грн хабаря

Начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Київській областіі викрито на одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав 735 тис грн неправомірної вигоди у субʼєкта господарювання. За вказані кошти чиновник обіцяв безперешкодне здійснення фінансово-господарської діяльності та не створення штучних перешкод у роботі товариства. Крім того, в подальшому йому щомісячно мали сплачувати 1 відсоток від загального обсягу фінансово-господарських операцій юридичної особи.

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Посадовся ДПС затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).