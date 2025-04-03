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Новини Фото Хабарництво у владі
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Обіцяв надати ліцензії на продаж пального: на Сумщині затримано керівника податкової служби на хабарі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ та ДБР затримали керівника податкової служби Сумщини на хабарі

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від підприємця, який займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на хабар чиновник обіцяв надати ліцензії на продаж пального, що є необхідним для ведення бізнесу в цій сфері.

Як з'ясувалося, чиновник для комунікації з підприємцем залучив посередника, з яким і відбулася передача грошей. Співробітники СБУ зафіксували отримання хабаря під час передачі грошей посадовцем і затримали його разом із посередником на місці злочину. Під час операції було задокументовано всі етапи вимагання хабаря, що стало основою для порушення кримінальної справи.

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СБУ та ДБР затримали керівника податкової служби Сумщини на хабарі
СБУ та ДБР затримали керівника податкової служби Сумщини на хабарі

Обом затриманим - керівнику податкового управління та посереднику - готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для зловмисників. За такими статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Крім того, проводяться додаткові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до цієї корупційної схеми. За словами представників правоохоронних органів, також здійснюється аналіз інших можливих злочинних дій посадовця.

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Автор: 

хабар (4698) СБУ (12797) Сумська область (3644) пальне (45)


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Корупція в податковій? Та не може бути
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03.04.2025 14:19 Відповісти
Це російське іпсо!
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03.04.2025 14:21 Відповісти
"За такими статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна." - для них головне щоб з посади не звільнили.
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03.04.2025 14:21 Відповісти
Серед керівництва податкової - хабарник кожен п'ятий, як і чотири попередні !

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03.04.2025 14:24 Відповісти
Завтра вже на роботу вийде. Надолужувати...
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03.04.2025 14:54 Відповісти
Типовий кнур-заброньований, з податкової служби!
Жінку, на його місце поставити, у Кадрах податкової, ненаважувалися, бо отримували % щомісяця!?!? Так і бронюють отаких йолопів у кадрах, щоб % отримувати та імітувати свою НЕЗАМІННІСТЬ на держСлужбі!
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03.04.2025 14:57 Відповісти
це не корпція це збір на дрони
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03.04.2025 14:59 Відповісти
А что такого,человек просто делал свою работу,в податкову для этого и устраиваются - брать хабари,там это вполне законно и нормально,если знаешь как делиться с начальством,для этого им налогоплательщики платят высокие зарплаты и обеспечивают бронью.
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03.04.2025 15:13 Відповісти
Можна не задіювати ...поголовно перевірити...поміняти на конкурсі за участю громадян...які володіють інформацією про чиновника
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04.04.2025 13:12 Відповісти
У податковій зустрічаються доброчесні кваліфіковані працівники. Але вони не роблять погоди. І їх здебільшого корумпована система виштовхує
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05.04.2025 11:38 Відповісти
 
 