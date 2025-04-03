Обіцяв надати ліцензії на продаж пального: на Сумщині затримано керівника податкової служби на хабарі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від підприємця, який займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на хабар чиновник обіцяв надати ліцензії на продаж пального, що є необхідним для ведення бізнесу в цій сфері.

Як з'ясувалося, чиновник для комунікації з підприємцем залучив посередника, з яким і відбулася передача грошей. Співробітники СБУ зафіксували отримання хабаря під час передачі грошей посадовцем і затримали його разом із посередником на місці злочину. Під час операції було задокументовано всі етапи вимагання хабаря, що стало основою для порушення кримінальної справи.

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Обом затриманим - керівнику податкового управління та посереднику - готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для зловмисників. За такими статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Крім того, проводяться додаткові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до цієї корупційної схеми. За словами представників правоохоронних органів, також здійснюється аналіз інших можливих злочинних дій посадовця.

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