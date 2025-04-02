Намагався "перерізати" маршрути поставок зброї ЗСУ на Харківщині: До 15 років засуджено агента ГРУ, - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який діяв на Харківщині. Він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник виконував завдання, спрямовані на знищення логістичних каналів постачання зброї та боєприпасів для Сил оборони на східному фронті. Для цього агент готував координати ракетно-бомбових ударів агресора по транзитних складах та базах техобслуговування військових колон ЗСУ, що прямують на передову.

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Восени 2024 року ворожого коригувальника затримали за місцем проживання, коли він провів дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для підготовки агентурного звіту до російського ГРУ.

Повідомляється, що агентом виявився 43-річний місцевий безробітний, який потрапив "на очі" окупантів через власні публікації у телеграм-каналах на підтримку країни-агресора. Після вербування зрадник регулярно об’їжджав обласний центр та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, сфотографувати їх та позначити геолокації на гугл-картах. Одночасно агент фіксував наслідки ворожих "прильотів", які виявляв під час розвідвилазок по прифронтовій території регіону.

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Суд визнав зрадника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).