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Новини Фото Затримання коригувальників
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Передавав рашистам локації ЗСУ: на Сумщині затримано заступника директора навчального закладу, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала заступника директора навчального закладу на Сумщині, який передавав російським окупантам інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

СБУ затримала зрадника на Сумщині

За інформацією СБУ, зловмисник проживав у прифронтовому селищі та очікував на окупацію регіону російськими військами. У коментарях до телеграм-каналів він відкрито підтримував загарбників, що привернуло увагу російських спецслужб.

Під виглядом особистих поїздок він об’їжджав прикордонну територію, фотографував військові об’єкти та збирав координати запасних командних пунктів ЗСУ. Отримані дані він узагальнював у звітах і передавав російському куратору.

Спецслужби України затримали інформатора та запобігли передачі актуальних даних ворогу. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, комп’ютер і флеш-накопичувачі з доказами злочинної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру, суд відправив його під варту без права внесення застави.

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СБУ (12797) Сумська область (3644) ЗСУ (7528)


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А Лєнку з Кривого Рогу за те саме притягнуть до відповідальності?
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03.04.2025 10:21 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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03.04.2025 10:21 Відповісти
При затриманні чинив збройний опір було застосовано зброю та і все ні суда ні адвоката ні кормить потвору
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03.04.2025 11:00 Відповісти
Дати мітлу і заставити під охороною кожен день прибирати навчальний заклад до кінця свої днів. При учнях і безплатно)
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03.04.2025 12:08 Відповісти
"Під виглядом особистих поїздок він об'їжджав прикордонну територію..." Джерело: https://censor.net/ua/p3544802
Що це за "прикордонна територія", яку під час війни можна "об'їжджати під виглядом особистих поїздок"? І шо це за "особисті поїздки"? "У мєня там дачя/агарод"?
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03.04.2025 12:17 Відповісти
А Ви вважаєте що тут в прикордонні ЗОВСІМ немає ні людей ні нічого? Моєї сестри чоловіка родичі сиділи в Краснопіллі до останнього бо в них там, бачте, город, кавуни, банки і ще щось .
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03.04.2025 14:31 Відповісти
 
 