Передавав рашистам локації ЗСУ: на Сумщині затримано заступника директора навчального закладу, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала заступника директора навчального закладу на Сумщині, який передавав російським окупантам інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією СБУ, зловмисник проживав у прифронтовому селищі та очікував на окупацію регіону російськими військами. У коментарях до телеграм-каналів він відкрито підтримував загарбників, що привернуло увагу російських спецслужб.

Під виглядом особистих поїздок він об’їжджав прикордонну територію, фотографував військові об’єкти та збирав координати запасних командних пунктів ЗСУ. Отримані дані він узагальнював у звітах і передавав російському куратору.

Спецслужби України затримали інформатора та запобігли передачі актуальних даних ворогу. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, комп’ютер і флеш-накопичувачі з доказами злочинної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру, суд відправив його під варту без права внесення застави.

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