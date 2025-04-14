Моєї ініціативи не було, - голова Сумської ОВА Артюх про організацію нагородження військових 117 бригади ТРО у Сумах

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх стверджує, що не був організатором заходу з нагородження військових 117 бригади ТРО у приміщенні конгрес-центру в Сумах перед російським ударом 13 квітня.

Про це Артюх сказав Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він не був ініціатором заходу.

"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений. — А хто вас запрошував? (кореспондент — ред.). — Це вже інша тема. Я вам відповів", - сказав Артюх.

Видання звернулося за коментарями до 117 бригади ТрО стосовно того, чи збирали військових для нагородження у місті та хто був ініціатором заходу.

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Нагадаємо, Народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що удар балістикою по Сумах 13 квітня росіяни завдали через шикування для нагородження військових з ТрО.

Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.

Внаслідок атаки РФ 13 квітня у Сумах загинули 35 людей.