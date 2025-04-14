УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Удар по Сумах
12 077 96

Моєї ініціативи не було, - голова Сумської ОВА Артюх про організацію нагородження військових 117 бригади ТРО у Сумах

Артюх прокоментував нагородження військових у Сумах 13 квітня

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх стверджує, що не був організатором заходу з нагородження військових 117 бригади ТРО у приміщенні конгрес-центру в Сумах перед російським ударом 13 квітня.

Про це Артюх сказав Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він не був ініціатором заходу.

"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений. — А хто вас запрошував? (кореспондент — ред.). — Це вже інша тема. Я вам відповів", - сказав Артюх. 

Видання звернулося за коментарями до 117 бригади ТрО стосовно того, чи збирали військових для нагородження у місті та хто був ініціатором заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумах 13 квітня: кількість загиблих зросла до 35 людей

Нагадаємо, Народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що удар балістикою по Сумах 13 квітня росіяни завдали через шикування для нагородження військових з ТрО.

Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.

Внаслідок атаки РФ 13 квітня у Сумах загинули 35 людей.

Автор: 

ОДА (1629) Сумська область (3667) Суми (883) Сумський район (180) війна в Україні (3839) Артюх Володимир (11)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Ще один "тіко розмістив об'яву про мопед"!
показати весь коментар
14.04.2025 19:10
+29
- може зінка?
показати весь коментар
14.04.2025 19:09
+27
не поверю что кто-то решился устроить подобную акцию без согласования свыше,особенно доверия 0 к этому персонажу,получившему генерала при януковиче
показати весь коментар
14.04.2025 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- може зінка?
показати весь коментар
14.04.2025 19:09 Відповісти
Рафік НЄ віноват !!

.
показати весь коментар
15.04.2025 01:47 Відповісти
Ще один "тіко розмістив об'яву про мопед"!
показати весь коментар
14.04.2025 19:10 Відповісти
нє вінаватая я, ані самі пришлі...
показати весь коментар
14.04.2025 19:11 Відповісти
Отже нагородження все таки було,чи хтось звас ******..ь.
показати весь коментар
14.04.2025 19:12 Відповісти
не поверю что кто-то решился устроить подобную акцию без согласования свыше,особенно доверия 0 к этому персонажу,получившему генерала при януковиче
показати весь коментар
14.04.2025 19:13 Відповісти
Вообще- то еще при Кучме, а сам он из рсфср.
показати весь коментар
14.04.2025 19:59 Відповісти
возможно,я передал то что услышал сегодня от вполне вызывающего доверия блогера,все ошибаются,хотя шапкотыр или чучма невелика разница
показати весь коментар
14.04.2025 20:06 Відповісти
Блогеров вообще не нужно слушать, а следующее звание генерал-лейтенанта дал Ющ.
показати весь коментар
14.04.2025 20:36 Відповісти
чесно говоря мне глубоко плевать на его изненный путь,моя память не помойка
показати весь коментар
14.04.2025 20:58 Відповісти
мутна історія , я вважаю шо це вброси с кацапії ,ніхто с нагороджених не постраждав , а ракета попала по конгрес-центру
показати весь коментар
14.04.2025 19:13 Відповісти
Писали, що полковник загинув...
показати весь коментар
14.04.2025 19:31 Відповісти
Ну майже ніхто. Ну один комбриг...

13 квітня внаслідок ракетного удару по місту Суми загинув командир 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського полковник Юрій Юла.
показати весь коментар
14.04.2025 19:31 Відповісти
Так само мутно с Артюхом починалась історія з вибухом 24.3.2025 біля 20 школи а потім все-таки Суми взнали правду.
показати весь коментар
14.04.2025 20:01 Відповісти
Улюблені граблі. Збирались, збираються і будуть збиратись, совок не вивести з дурних голів українською дебілкуватої цивільної та військової адміністрації
показати весь коментар
14.04.2025 19:15 Відповісти
Та в штабах родов войск уверен и по сей день сидят с партбилетами ещё той партии, кому от 58 лет запросто и старше само собой, сплошные брежневские ,палковники! Все, кто окончил военные училища до 1993-44гг со второго курса кандидаты в партию были уже. По мвд, прокуратуре и сбу та же картина. Комуняк запретили как партию в 2016г а право обжаловать решение суда отменили только в 2023г летом! Ну как вишенка на тортике?
показати весь коментар
14.04.2025 19:39 Відповісти
То, что 99% высших нынешних военанальников с партбилетами ещё той партии и их последыши в Украине есть говно - не секрет...
Об сбу, мусорах, нацгвардии и пр. - даже говорить не стоит: крым, донецкая, луганская области.
показати весь коментар
14.04.2025 20:57 Відповісти
Порошенко?
показати весь коментар
14.04.2025 19:15 Відповісти
Ну недаремно їм НБУ цікавиться - багато грошей йде на поміч ЗСУ - а також гнида - вона ж одразу казала - віддай гроші мені всі і все - вільний.
показати весь коментар
14.04.2025 19:34 Відповісти
Значит все таки был сбор,правда начинает всплывать,и как обычно новости узнаем из опровержений,безкутова красава просто.
показати весь коментар
14.04.2025 19:16 Відповісти
треба було нагороджувати в ОП
показати весь коментар
14.04.2025 19:16 Відповісти
А мене цікавить таке - по повідомленням було дві ракети. Куди влучила одна - відомо і є багато відео, а куди влучила інша?
показати весь коментар
14.04.2025 19:17 Відповісти
інша вибухнула в повітрі с касетами
показати весь коментар
14.04.2025 19:19 Відповісти
Ти хоть поцікався про БЧ таких ракет і площу враження касетною БЧ
показати весь коментар
14.04.2025 19:33 Відповісти
Москвобот це те що народила твоя мати.
показати весь коментар
15.04.2025 10:10 Відповісти
Хто ж тоді ініціатор?
показати весь коментар
14.04.2025 19:18 Відповісти
Командир бригады ТРО(поменьше рангом не смогли бы пригласить главу ОВА). Логично, как сказали бы вулканцы).
показати весь коментар
14.04.2025 19:31 Відповісти
це все отмазка з раши шоб виправдати удар по цивильним
показати весь коментар
14.04.2025 19:20 Відповісти
нагороджувальних там ніхто не бачив
показати весь коментар
14.04.2025 19:22 Відповісти
Місцеві кажуть що вони у сховище спустились,при ракетній небеспеці.
показати весь коментар
15.04.2025 10:12 Відповісти
А знаєте, як у нас відбуваються нагородження?
Комбат прямо на нулі ходить по хатам та бліндажам і роздає нагороди.
показати весь коментар
14.04.2025 19:21 Відповісти
Привид

От бач, злякався, ******* сцикун. Він обісцяв мене на полюванні, коли я міцно спав. Підступною рукою він в ухо спрямував брудного ***. І ************ моє прекрасне тіло смертельная гангрена. Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей, або в канторі сраним інженером, або у юрті раком на підлозі татари шоб його ***** в сраку!

Гамлєт

Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.

Привид

іронічно

То може ти і м'яса не їси?

Гамлєт

Ні, не їсу я м'яса принципово. Я тільки випить іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний і випити ми можем до***, намного більше інших інородців, жидів та басурман.

Привид

****** мода. Пробзділось шось у Дацькому князівстві... Коли я був царем, **** я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо підорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію ******* на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!

Гамлєт

Ви, батьку, там привидом вже зовсім за*****сь. Шось ******* таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди--це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша.
показати весь коментар
14.04.2025 19:21 Відповісти
мабуть 3,14-здить як дихає.
показати весь коментар
14.04.2025 19:21 Відповісти
Так *** хто організував, суки? !
показати весь коментар
14.04.2025 19:23 Відповісти
це все брехня с самого початку ,не якого нагородження не було
показати весь коментар
14.04.2025 19:25 Відповісти
Ты идиот? Вот Артюх уже сам подтверждает, что было награждение и его туда пригласили.
показати весь коментар
14.04.2025 19:33 Відповісти
це опівське что
показати весь коментар
14.04.2025 19:35 Відповісти
чмо
показати весь коментар
14.04.2025 22:53 Відповісти
ФСБ
показати весь коментар
14.04.2025 19:43 Відповісти
Перечитайте повідомлення Безуглої:

"9:30 - збір
10:00 - нагородження, 117-та бригада ТрО
11:00 - дитяча вистава

Удари - 10:15-10:20.

Попри відміну, саме така інформація потрапила до росіян"

Отже, нагородження планувалось, але потім було відмінено. Інфа про зібрання потрапила до кацапів, а от про відміну - ні.
показати весь коментар
14.04.2025 19:49 Відповісти
Сегодня она уже пишет, что ничего не отменили...

https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZWa8_BTLXdgWdMkUX3eer4FNKJAmOFFusi_4q3rdVwSFh2xR-OWeMwQkQEZXbD6xj7BwLMWFqosN_mB8uwuKDbaKL1HwU1TsP8f4FK2v6RTeOGZ44Njji-****************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0mZM6XUwAPz5reE4dKw1ZFnJDqeysAWRQzS2Xrjwix9m5dRzGeZ3yC4b81DrRg7QAl?__cft__[0]=AZWa8_BTLXdgWdMkUX3eer4FNKJAmOFFusi_4q3rdVwSFh2xR-OWeMwQkQEZXbD6xj7BwLMWFqosN_mB8uwuKDbaKL1HwU1TsP8f4FK2v6RTeOGZ44Njji-****************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Ранок неділі. Генералу Нестеренку доповіли про військовий захід у центрі міста. Також тоді вже військовим було відомо про загрозу ракетної атаки. Відповідь генерала була на кшталт, з матом: "Таких атак до... х". Нічого не відмінили. Населення навколо, звісно не знало. Люди йшли до церкви, була запланована дитяча вистава. Це відбувалось багато разів і не тільки в Сумах.

Я б не викривала всі такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира та ще багатьох випадків, за які досі фактично нікого не покарано.

Генерал Нестеренко - один із найближчих до Сирського. Має корупційні історії. Ймовірність того, що йому та керівнику Сумської ОВА Артюху все зійде з рук, дуже висока.

Пане Президенте, я все ще вірю, що Ви це припините та покараєте. Не можу зробити вигляд, що нічого не відбувається, а Ви не можете "не помітити", адже володієте усією інформацією.

Якщо такі випадки будуть продовжуватись, а військові топи залишатимуться недоторканними...

P.S. Усі ці події жодним чином не зменшують злочинів росіян - ворог б'є по цивільних містах, вбиває, чинить навмисний терор щодня.
показати весь коментар
14.04.2025 20:04 Відповісти
Полюбе п...ц
показати весь коментар
14.04.2025 20:34 Відповісти
Нестеренко - відомий генерал-паскуда...
показати весь коментар
14.04.2025 21:23 Відповісти
не знаю чи це правда, але дуже схоже на неї
показати весь коментар
14.04.2025 21:43 Відповісти
нагородження було в укритті.
показати весь коментар
14.04.2025 20:23 Відповісти
Привид
... От бач, злякався, ******* сцикун...
показати весь коментар
14.04.2025 19:25 Відповісти
Організатори ОПа зі співпрацею з ФСБ.
показати весь коментар
14.04.2025 19:25 Відповісти
*********!!!!! Це ганьба, тобто було? Він міг як ГОЛОВА нагнути такого і розігнати всіх, щоб навіть і не думали збиратися, але "Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений. - А хто вас запрошував? (кореспондент - ред.). - Це вже інша тема. Я вам відповів", - сказав Артюх.

Йшов 4-й рік повномасштабної війни .... ой мля .... жах
показати весь коментар
14.04.2025 19:26 Відповісти
організатори ФСБ , ось воно його і запросило
показати весь коментар
14.04.2025 19:41 Відповісти
Як же вам мозги закидали лайном,фсб,іпсо,головне що ригозелена наволоч ні в чому не винна.
показати весь коментар
15.04.2025 10:20 Відповісти
Та він і 24.3.25 казки розказував.
показати весь коментар
14.04.2025 20:26 Відповісти
Нехай це мудило розповість про 24 березня.Голова ОВА не знає,що відбувається в нього під носом
показати весь коментар
14.04.2025 19:28 Відповісти
"Нагородили"...
показати весь коментар
14.04.2025 19:30 Відповісти
Спросите его где он находился во время удара,если дальше чем за километр,то значит можете смело арестовывать,допросить могу я,расколется через 10 минут.
показати весь коментар
14.04.2025 19:31 Відповісти
Ura
росіїї уже пох... на твої пустопорожні вихлопи.
Українці самі знайшли і розповсюдили привід для виправдання росії у здійсненні нею військового злочину - масової загибелі мирних українських громадян в результаті російської ракетної атаки.
показати весь коментар
14.04.2025 20:44 Відповісти
Але,на баркасе,какой нах привід идиотто,речь про агентуру путина,ее отловом почему то занимаются коммениаторы цн,но не бакановцы.
показати весь коментар
14.04.2025 21:33 Відповісти
Тобто тобі паскудо пох на людей, тобі важливо шо там кацапи скажуть, а дебільні організатори масових зібрань нехай продовжують підставляти людей під ракетні удари і навідників теж не треба виявляти?
показати весь коментар
14.04.2025 23:19 Відповісти
Ивашкевич, будинок, в якому знаходиться моя квартира розташований приблизно за 300 метрів від місця "прильоту".
17 серпня 2022 року близько 21:30 російська ракета «Іскандер» влучила у триповерховий житловий будинок на вул. Ахієзерів у Салтівському районі Харкова районі, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована та сталася масштабна пожежа.
Загинуло 19 людей, 22 постраждало.
* Міноборони Росії підтвердило ракетний удар по Харкову у своєму брифінгу.
За їхньою версією «високоточною зброєю наземного базування вражений пункт тимчасового базування іноземних найманців» і в результаті було «знищено понад 90 бойовиків»
показати весь коментар
15.04.2025 00:05 Відповісти
Ивашкевич,
моє місто, незважаючи на те, що являється прифронтовим (наразі бої ідуть за 20 км від окружної дороги) = масові зібрання.
В якому місті чи селі знаходиться твоє житло?
показати весь коментар
15.04.2025 00:25 Відповісти
Ти не розумієш різниці в кількості людей на кв.метр в багатоповерхівці і в концертному залі чи на стадіоні?
показати весь коментар
15.04.2025 01:01 Відповісти
Андрей,
я розумію, яка кількість людей знаходиться в Харкові у тролейбусі-"спарка", трамваї-"спарка", в Центрах надання адмінпослуг, в будівлях, де складають іспити і отримують водійські посвідчення (міняють посвідчення + реєструють автомототранспорт і т.д.), в гіпермаркетах та супермаркетах.
показати весь коментар
15.04.2025 02:22 Відповісти
Хвала Богу, що розумієш. А тепер уяви, що мерія чи інша адміністрація оприлюднить через радіо чи ЗМІ - завтра такого-то числа за такою-то адресою в приміщенні такої-то установи з 9-ої до 12-ої 500 щасливчиків крім задоволення від благодійного концерту дитячих колективів за 5хв зможуть отримати або обміняти безкоштовно водійські посвідчення. Я думаю ти точно знаєш, чим закінчиться той концерт, навіть якщо не напишуть, що для військових і членів їх родин будуть подарунки. Тепер розумієш про що мова і чому я вважаю такі дії артюхів не просто дебільним паскудством, а злочином, який замовчувати злочин і за який потрібно ? До речі на Салтиківці мої знайомі (рідня рідні) ледь встигли після сигналу тривоги заскочити у ванну кімнату, коли ракета пробивши балкон їхньої квартири влучила у сусідню, і дивом врятувались - я достатньо обізнаний про життя харків'ян.
показати весь коментар
15.04.2025 18:27 Відповісти
Вони навмисно спамлять інформаційний простір цим лайном, щоб на це звернули увагу в США і розділили провину за цей удар між #уйлом і українською владою, яка начебто "спровокувала" #уйла до удару в те місце, бо розмістила там військових!!!
ЗАМКНІТЬ ПЕЛЬКИ, П1D@pu!!!!!! Безугла, Артюх, Гівнюх і Дупонюх - ПАДЛИ, ЗАТКНІТЬСЯ ВЖЕ!!!!!!

Саме тоді, коли можна зібрати найбільшу критику на адресу #уйла і трампа - вилізла Безугла і все обісрала! А Безугла нічого не робить без погодження від Zеленського. Отже, маємо наступне - Zеленський руками Безуглої та інших гівнюків максимально демотивує українців, щоб втомились від цього хаосу і погодились капітулювати перед #уйлом - відмовились від чотирьох п'яти областей, НАТО, української мови, армії, західної зброї.
Ну, що - #уйло всєх пєрєіграл? Після перемоги трампа на виборах - на жаль, схоже на те.
показати весь коментар
14.04.2025 19:32 Відповісти
Кулага із іноземним прапорцем,
говнокамадуючий, - це путін, який командує своїм гОвном.
В Україні Головнокомандуючий командує українськими Воїнами = Захисниками України.
показати весь коментар
14.04.2025 20:28 Відповісти
В Україні немає головнокомандуючого,є бездарне,брехливе,жадібне чмо,який проігнорував повіски до воєнкомату,і з корпоративу в бані відразу в презеденти.
показати весь коментар
15.04.2025 10:24 Відповісти
Якесь щурисько всіх зібрало в одному місці, і ніхто не знає, хто. Комбат загинув, і він зовсім не з ТРО. Це просто цирк зелених клованів. Обердебіл нагорі, менші дебіли по ієрархії.
показати весь коментар
14.04.2025 19:35 Відповісти
У Сумах при ударі росіян загинув полковник ЗСУ Юрій Юла

Юла був кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня, командував військовою частиною.
Про це повідомила Бердичівська районна військова адміністрація. Згідно з повідомленням, йому було 43 роки.

"Війна забирає найкращих. Забирає тих, хто присвятив своє життя служінню та захисту України. …13 квітня, в результаті ракетного удару по місту Суми, отримав несумісні з життям поранення колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича - полковник Юла Юрій Андрійович", - йдеться у повідомленні.

https://www.unian.ua/society/u-sumah-pri-udari-rosiyan-zaginuv-polkovnik-zsu-yuriy-yula-12976434.html

показати весь коментар
14.04.2025 19:36 Відповісти
В кремлі аплодують депутяті безумній, меру Конотопа і всім тим, хто наслідуючи їх приклад, допомагає росії виправдовувати свій ракетний удар і масову смерть мирних українців в Сумах.
показати весь коментар
14.04.2025 20:35 Відповісти
До чого тут виправдовування? Мова йде про совкове ************* під час війни,яке повторюється знов і знов,і ніхто не збирається це міняти. сросії і без цього виправдовування похер на те що скажуть у світі про її злочини,а таким як ви лайно льють в уха,щоб відвести думки про той ******* який коїться при керуванні військом державо.
показати весь коментар
15.04.2025 10:29 Відповісти
Я не я і хата не моя
показати весь коментар
14.04.2025 19:37 Відповісти
Спробує відмазатися, хоча б на посла, якщо звільнять....
Але не в Африку! А місце Залужний ще не звільнив!
показати весь коментар
14.04.2025 19:43 Відповісти
Таких совкових " генералів " треба сховати під плінтус і не давати жодних повноважень де би не були!!!
показати весь коментар
14.04.2025 19:49 Відповісти
не скажу стосовно ініціатора, але впевнений на 99% що виток був саме по його вертикалі...впевнений що це стало відомо не по "перехвату"...
показати весь коментар
14.04.2025 19:51 Відповісти
І я не я, і хата не моя. Падлюка вбив стільки людей і зараз линяє. Тоді нахер ти такий там потрібен.
показати весь коментар
14.04.2025 19:57 Відповісти
Називається ***********
показати весь коментар
14.04.2025 19:57 Відповісти
Сьогодні -Великий (Страсний) понеділок
А таке враження , що день Дурака
То один заявляє - що у війні винні Байден та Зеленський
То у масовому бомбардуванні Сум - той хто організував нагородження тероборонівців
А москалі на чолі з Путіном - навіть не згадуються
показати весь коментар
14.04.2025 20:00 Відповісти
Ішака треба спитати, хто все це організував. Воно знає і розкаже в черговому відосіку, що це організувала Америка під особистим патронатом рижого дебіляки.
показати весь коментар
14.04.2025 20:03 Відповісти
Это совки до мозга костей, их никто не исправит..
показати весь коментар
14.04.2025 20:15 Відповісти
Про ювілей 117 сумської бригади тро (7 років). Бригада весь час на території області. Втрати за цей час - 8 загинуло і померло. Тепер про голову ВА і про "запросили" а він не причому .
І це розказує колишній заступник начальника ГШ ЗСУ. Поки в населенному пункті є люди то командує ВА а потім військові -коли немає.
показати весь коментар
14.04.2025 20:24 Відповісти
очередное темное дело и без правды .... какая то крыса организует построения и дает координаты ....

ВИДАТЬ КРЫСА В САМОМ ВЕРХУ И НЕДОСЯГАЕМА
показати весь коментар
14.04.2025 20:25 Відповісти
******* збираються забирати свої слова назад, коли дві доби розривали чат криками - "нічого такого взагалі не планувалось, це все вигадка Безлугої і мера Конотопу ! "
показати весь коментар
14.04.2025 20:32 Відповісти
Якщо, ти був запрошений і про це знав, то чому не зупинив. Ти, голова Сумської ОВА, чи хто? Вважаю, що його треба судити.
показати весь коментар
14.04.2025 23:52 Відповісти
Судить его не за ,что по законам Украины, а вот родственникам пострадавшим надо сделать так чтобы он две недели кровью писал, а ходить на своих ногах смог только через два месяца
показати весь коментар
15.04.2025 03:40 Відповісти
Да, долго он думал чтоб это ответить, старенький наверное уже мозг плохо работает, мог и вчера с такими опровержениями выйти. Ну в общем как всегда враги в штаны говно подкинули
показати весь коментар
15.04.2025 03:37 Відповісти
"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений. - А хто вас запрошував? (кореспондент - ред.). - Це вже інша тема. Я вам відповів", - сказав Артюх. Джерело: https://censor.net/ua/n3546774, а відмінити, слабо? Цілий голова ова, а повівся як теля.
показати весь коментар
15.04.2025 09:02 Відповісти
РАФІНОВАНА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІЙ - ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ФЛАДИ НА ВСІХ РІВНЯХ.
показати весь коментар
15.04.2025 10:18 Відповісти
Все, Артюх звільнений, кінці в воду, цирк нового клоуна знайшов.
показати весь коментар
15.04.2025 14:53 Відповісти
Военные собрались по собственно инициативе, их никто не приглашал, лапша для лохтората.
показати весь коментар
15.04.2025 15:00 Відповісти
 
 