Моєї ініціативи не було, - голова Сумської ОВА Артюх про організацію нагородження військових 117 бригади ТРО у Сумах
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх стверджує, що не був організатором заходу з нагородження військових 117 бригади ТРО у приміщенні конгрес-центру в Сумах перед російським ударом 13 квітня.
Про це Артюх сказав Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, він не був ініціатором заходу.
"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений. — А хто вас запрошував? (кореспондент — ред.). — Це вже інша тема. Я вам відповів", - сказав Артюх.
Видання звернулося за коментарями до 117 бригади ТрО стосовно того, чи збирали військових для нагородження у місті та хто був ініціатором заходу.
Нагадаємо, Народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що удар балістикою по Сумах 13 квітня росіяни завдали через шикування для нагородження військових з ТрО.
Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.
Внаслідок атаки РФ 13 квітня у Сумах загинули 35 людей.
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13 квітня внаслідок ракетного удару по місту Суми загинув командир 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського полковник Юрій Юла.
Об сбу, мусорах, нацгвардии и пр. - даже говорить не стоит: крым, донецкая, луганская области.
Комбат прямо на нулі ходить по хатам та бліндажам і роздає нагороди.
От бач, злякався, ******* сцикун. Він обісцяв мене на полюванні, коли я міцно спав. Підступною рукою він в ухо спрямував брудного ***. І ************ моє прекрасне тіло смертельная гангрена. Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей, або в канторі сраним інженером, або у юрті раком на підлозі татари шоб його ***** в сраку!
Гамлєт
Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
Привид
іронічно
То може ти і м'яса не їси?
Гамлєт
Ні, не їсу я м'яса принципово. Я тільки випить іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний і випити ми можем до***, намного більше інших інородців, жидів та басурман.
Привид
****** мода. Пробзділось шось у Дацькому князівстві... Коли я був царем, **** я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо підорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію ******* на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!
Гамлєт
Ви, батьку, там привидом вже зовсім за*****сь. Шось ******* таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди--це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша.
"9:30 - збір
10:00 - нагородження, 117-та бригада ТрО
11:00 - дитяча вистава
Удари - 10:15-10:20.
Попри відміну, саме така інформація потрапила до росіян"
Отже, нагородження планувалось, але потім було відмінено. Інфа про зібрання потрапила до кацапів, а от про відміну - ні.
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Ранок неділі. Генералу Нестеренку доповіли про військовий захід у центрі міста. Також тоді вже військовим було відомо про загрозу ракетної атаки. Відповідь генерала була на кшталт, з матом: "Таких атак до... х". Нічого не відмінили. Населення навколо, звісно не знало. Люди йшли до церкви, була запланована дитяча вистава. Це відбувалось багато разів і не тільки в Сумах.
Я б не викривала всі такі подробиці, якби до цього не було Вінниці, Полтави, Дніпра, Житомира та ще багатьох випадків, за які досі фактично нікого не покарано.
Генерал Нестеренко - один із найближчих до Сирського. Має корупційні історії. Ймовірність того, що йому та керівнику Сумської ОВА Артюху все зійде з рук, дуже висока.
Пане Президенте, я все ще вірю, що Ви це припините та покараєте. Не можу зробити вигляд, що нічого не відбувається, а Ви не можете "не помітити", адже володієте усією інформацією.
Якщо такі випадки будуть продовжуватись, а військові топи залишатимуться недоторканними...
P.S. Усі ці події жодним чином не зменшують злочинів росіян - ворог б'є по цивільних містах, вбиває, чинить навмисний терор щодня.
... От бач, злякався, ******* сцикун...
Йшов 4-й рік повномасштабної війни .... ой мля .... жах
росіїї уже пох... на твої пустопорожні вихлопи.
Українці самі знайшли і розповсюдили привід для виправдання росії у здійсненні нею військового злочину - масової загибелі мирних українських громадян в результаті російської ракетної атаки.
17 серпня 2022 року близько 21:30 російська ракета «Іскандер» влучила у триповерховий житловий будинок на вул. Ахієзерів у Салтівському районі Харкова районі, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована та сталася масштабна пожежа.
Загинуло 19 людей, 22 постраждало.
* Міноборони Росії підтвердило ракетний удар по Харкову у своєму брифінгу.
За їхньою версією «високоточною зброєю наземного базування вражений пункт тимчасового базування іноземних найманців» і в результаті було «знищено понад 90 бойовиків»
моє місто, незважаючи на те, що являється прифронтовим (наразі бої ідуть за 20 км від окружної дороги) = масові зібрання.
В якому місті чи селі знаходиться твоє житло?
я розумію, яка кількість людей знаходиться в Харкові у тролейбусі-"спарка", трамваї-"спарка", в Центрах надання адмінпослуг, в будівлях, де складають іспити і отримують водійські посвідчення (міняють посвідчення + реєструють автомототранспорт і т.д.), в гіпермаркетах та супермаркетах.
ЗАМКНІТЬ ПЕЛЬКИ, П1D@pu!!!!!! Безугла, Артюх, Гівнюх і Дупонюх - ПАДЛИ, ЗАТКНІТЬСЯ ВЖЕ!!!!!!
Саме тоді, коли можна зібрати найбільшу критику на адресу #уйла і трампа - вилізла Безугла і все обісрала! А Безугла нічого не робить без погодження від Zеленського. Отже, маємо наступне - Zеленський руками Безуглої та інших гівнюків максимально демотивує українців, щоб втомились від цього хаосу і погодились капітулювати перед #уйлом - відмовились від
чотирьохп'яти областей, НАТО, української мови, армії, західної зброї.
Ну, що - #уйло всєх пєрєіграл? Після перемоги трампа на виборах - на жаль, схоже на те.
говнокамадуючий, - це путін, який командує своїм гОвном.
В Україні Головнокомандуючий командує українськими Воїнами = Захисниками України.
Юла був кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня, командував військовою частиною.
Про це повідомила Бердичівська районна військова адміністрація. Згідно з повідомленням, йому було 43 роки.
"Війна забирає найкращих. Забирає тих, хто присвятив своє життя служінню та захисту України. …13 квітня, в результаті ракетного удару по місту Суми, отримав несумісні з життям поранення колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича - полковник Юла Юрій Андрійович", - йдеться у повідомленні.
https://www.unian.ua/society/u-sumah-pri-udari-rosiyan-zaginuv-polkovnik-zsu-yuriy-yula-12976434.html
Але не в Африку! А місце Залужний ще не звільнив!
А таке враження , що день Дурака
То один заявляє - що у війні винні Байден та Зеленський
То у масовому бомбардуванні Сум - той хто організував нагородження тероборонівців
А москалі на чолі з Путіном - навіть не згадуються
І це розказує колишній заступник начальника ГШ ЗСУ. Поки в населенному пункті є люди то командує ВА а потім військові -коли немає.
ВИДАТЬ КРЫСА В САМОМ ВЕРХУ И НЕДОСЯГАЕМА