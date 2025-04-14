Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні,- Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс провів зустріч із послами країн Північної Європи – Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії. Під час зустрічі йшлося, зокрема і про підтримку України.
Про це у соцмережі Х розповів глава Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нідерланди тісно співпрацюють з країнами Північної Європи щодо нашої безпеки. Ми провели гарну дискусію з послами в Гаазі щодо підтримки України, саміту НАТО та сильної оборонної промисловості. Ми також можемо вчитися у цих країн у підвищенні нашої стійкості!",- розповів Брекельманс.
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Борис Дородный #516688
показати весь коментар14.04.2025 19:44 Відповісти Мені подобається 0
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