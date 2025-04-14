Євросоюз буде намагатись якнайшвидше поставити Україні 2 млн снарядів, - Каллас

Європейський Союз зібрав 2/3 ресурсів, необхідних для реалізації ініціативи з постачання Україні 2 мільйонів снарядів.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли йдеться про ініціативу щодо доставки 2 мільйонів снарядів в Україну, я рада, що ми вже досягли показника у дві третини від цієї мети. Ми все ще не маємо 100 відсотків, але... мусимо просуватися вперед. Переважна більшість країн-членів погодилися, що ми маємо робити більше. Я також рада бачити, що Норвегія зробила внесок у 4 мільйони євро", - зазначила Каллас.

Стосовно часових рамок реалізації "снарядної" ініціативи висока представниця ЄС зауважила, що боєприпаси мають бути доправлені в Україну якомога швидше.

"Ці боєприпаси необхідні їм якомога швидше, тому що атаки тривають і спричиняють великі втрати серед мирного населення. Саме тому українцям потрібні боєприпаси. Їм потрібна протиповітряна оборона, і також якомога швидше... Безумовно, ми маємо зобов’язання, але вони мають супроводжуватися діями. Деякі країни-члени вже запропонували боєприпаси, інші - фінансування для боєприпасів. Чеська ініціатива вже визначила боєприпаси, які є доступними. Те саме зробила Європейська служба зовнішніх дій. Тож ми можемо просуватися доволі швидко", - сказала висока представниця ЄС.

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