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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Чеська ініціатива має достатньо засобів, щоб відправляти боєприпаси в Україну до вересня, - Ліпавський

Ян Ян Ліпавський про постачання боєприпасів Україні про відносини США та України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у Брюсселі заявив, що чеська ініціатива щодо боєприпасів для України гарантує забезпечення до вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Річ у тому, що ми змогли забезпечити фінансування, відтак ця ініціатива наразі має достатньо засобів для того, щоби на щомісячній основі відправляти боєприпаси в Україну до вересня", - поінформував Ліпавський.

Він наголосив, що чеська ініціатива знижує ефективність російської артилерії "на 500 відсотків". Він пояснив, що завдяки боєприпасам, придбаним у рамках ініціативи, вдалося знизити співвідношення з 1:10 (на користь російської армії) до 1:2.

Ліпавський підкреслив, що чеська ініціатива жодним чином не є в протиріччі з ініціативою щодо 2 мільйонів боєприпасів від Єврокомісії.

Глава МЗС також повідомив, що чеська промисловість направила в Україну 1,5 млн боєприпасів торік, з яких пів мільйона були великого калібру.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив,  що у межах чеської ініціативи у 2025 році в Україну може бути поставлено такий обсяг боєприпасів, який відповідає поставкам 2024 року.

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Дохлих кацапів забагато не буває. Дякуємо чеським друзям і всім, хто підтримує Україну.
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03.04.2025 13:51 Відповісти
Дякувати за БК чехам...респект... тільки гарний ******* дає оркам зрозуміти що тут не треба ходити та їздити...
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03.04.2025 14:20 Відповісти
 
 