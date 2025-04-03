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Новини Постачання боєприпасів від ЄС
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ЄС покриває понад 50% потреб України в боєприпасах, - Каллас

каллас

Європейські країни вже покривають понад 50% потреб України в боєприпасах, які президент Володимир Зеленський оцінив у 2 мільйони снарядів.

Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Усе просувається дуже добре. Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 мільярдів, щоб мати щонайменше 2 мільйони патронів", - заявила Каллас.

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Вона зазначила, що різні країни Євросоюзу роблять внески в постачання, і на даний момент уже зібрано понад 50% від необхідного обсягу боєприпасів.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що союзники по Альянсу виділили понад 20 мільярдів євро на військову підтримку України за перші три місяці 2024 року.

Міністри закордонних справ країн НАТО планують зустріч у Брюсселі 3-4 квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічної російської агресії.

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Автор: 

боєприпаси (2266) Євросоюз (13381) Каллас Кая (261)


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В чём проблема, почему не 100%?

Вот , что значит заскорузлая бюрократическая машина, Европу даже война не может заставить оперативно думать и быстро принимать решения!

Америка давит на ЕС, чтобы он покупали у них оружие, а ЕС стонет, что у них него оружия для продажи Украине, не дебилизм ли это?
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03.04.2025 11:00 Відповісти
Зате як круто наш лідер американського султана послав!!!
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03.04.2025 11:03 Відповісти
"Денис Шмигаль заявив, що Україна у 2023 році втричі наростила виробництво ***********. За його словами, кожен другий ********* у зоні бойових дій - українського виробництва. Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, 1 жовтня 2024."
50% - власного виробництва + понад 50% - ЄС. Тобто, американські *********и нам більше не потрібні? Ну-ну...
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03.04.2025 11:04 Відповісти
Ще питання, скільки із тих "кожен другий ********* у зоні бойових дій - українського виробництва" взагалі вибухає і потрапляє в ціль... Десь була стаття, що тільки з одніє партії у 54 тисяч мін 120 мм, 24 тисячі - брак, і повертаються виробнику.
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03.04.2025 11:37 Відповісти
З різних джерел, до 50% - брак.
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03.04.2025 11:44 Відповісти
50% - це все? Які плани? Може к 2035 року 70 відсотків. Вони ще сплять...
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03.04.2025 11:53 Відповісти
 
 