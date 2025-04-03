ЄС покриває понад 50% потреб України в боєприпасах, - Каллас
Європейські країни вже покривають понад 50% потреб України в боєприпасах, які президент Володимир Зеленський оцінив у 2 мільйони снарядів.
Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Усе просувається дуже добре. Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 мільярдів, щоб мати щонайменше 2 мільйони патронів", - заявила Каллас.
Вона зазначила, що різні країни Євросоюзу роблять внески в постачання, і на даний момент уже зібрано понад 50% від необхідного обсягу боєприпасів.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що союзники по Альянсу виділили понад 20 мільярдів євро на військову підтримку України за перші три місяці 2024 року.
Міністри закордонних справ країн НАТО планують зустріч у Брюсселі 3-4 квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічної російської агресії.
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Вот , что значит заскорузлая бюрократическая машина, Европу даже война не может заставить оперативно думать и быстро принимать решения!
Америка давит на ЕС, чтобы он покупали у них оружие, а ЕС стонет, что у них него оружия для продажи Украине, не дебилизм ли это?
50% - власного виробництва + понад 50% - ЄС. Тобто, американські *********и нам більше не потрібні? Ну-ну...