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В Україну з півночі летять російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 14 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.
Станом на 01:23 спостерігаються ударні БпЛА на півдні Сумщини, курс на захід та розвідувальні БпЛА в районі Сум та в центрі Сумської області.
Топ коментарі
+16 Vik Tor #521724
показати весь коментар14.04.2025 19:42
+6 Андрій Лавриненко
показати весь коментар14.04.2025 19:43
+4 Грицько Злий
показати весь коментар14.04.2025 20:06
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Шо хочутть, те і роблятть!
всі в 2022 писали, і я в т.ч., копіюйте шахед і виробляйте. вже було декілька цілих екземплярів. так ні блд три роки згаяли на винахід велосипеда, і він не дотягує навіть до шахеда.
Якби не рості люди,і на фронті б дронів не було.
Хоча їх дуже просто можливо було б збивати тими ж фпівішками, але ми продовжуємо бігати за комарами з довбнею, чому, я думаю що багатьом це відомо, і явно така ситуація всіх влаштовує, окрім людей...