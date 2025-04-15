В Україну з півночі летять російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 14 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.

Станом на 01:23 спостерігаються ударні БпЛА на півдні Сумщини, курс на захід та розвідувальні БпЛА в районі Сум та в центрі Сумської області.

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