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Новини Атака безпілотників
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В Україну з півночі летять російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 14 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.

Станом на 01:23 спостерігаються ударні БпЛА на півдні Сумщини, курс на захід та розвідувальні БпЛА в районі Сум та в центрі Сумської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Шахедах" стало значно менше некитайських компонентів, - уповноважений президента Власюк

Автор: 

Повітряні сили (2631) повітряна тривога (917) Шахед (984) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+16
а трембіти, паляниці і прочий зоопарк вже не літає.
всі в 2022 писали, і я в т.ч., копіюйте шахед і виробляйте. вже було декілька цілих екземплярів. так ні блд три роки згаяли на винахід велосипеда, і він не дотягує навіть до шахеда.
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14.04.2025 19:42
+6
Зеленский вже летить на манікюр та на ефір.
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14.04.2025 19:43
+4
Це такий дедлайн для *****?
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14.04.2025 20:06
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летятть

Шо хочутть, те і роблятть!
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14.04.2025 19:36 Відповісти
а трембіти, паляниці і прочий зоопарк вже не літає.
всі в 2022 писали, і я в т.ч., копіюйте шахед і виробляйте. вже було декілька цілих екземплярів. так ні блд три роки згаяли на винахід велосипеда, і він не дотягує навіть до шахеда.
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14.04.2025 19:42 Відповісти
Не літає,бо немає.Зроблять один екземпляр,розпіарять,і на цьому все.
Якби не рості люди,і на фронті б дронів не було.
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15.04.2025 05:21 Відповісти
Над Сумами/районом они сегодня целый день летают, круги наматывают.
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14.04.2025 19:42 Відповісти
Зеленский вже летить на манікюр та на ефір.
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14.04.2025 19:43 Відповісти
О нічого собі!!!путін також винуватий у війні,перший раз таке чуємо від рижої ******😱
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14.04.2025 19:44 Відповісти
К чему новость? Каждый день и ночь так. Сегодня с утра в ближней к городу области харьковской 4 погибших в Купянске и в Шевченково. Пожилые чаще за 60 лет. И вчера и ранее и всегда за эти три года. Северо-западной части области уже нет давно, сравняли! Официально вот прошло, в Харькове 201 тыс, ВПО, в основном именно оттуда. Хотя есть и с Сумской и Черниговской обл. Официальных. В моём подьезде в 3 квартирах живут уже давно и в других подьездах так примерно. 1-комнатные в большом спросе.
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14.04.2025 19:55 Відповісти
Це такий дедлайн для *****?
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14.04.2025 20:06 Відповісти
@ "гитлер не мог победить Великобританию, поэтому бомбил жителей, сталин не мог победить Финляндию, поэтому бомбил жителей, путин не может победить Украину, поэтому бомбит жителей. Все фашисты похожи друг на друга - когда нет сил победить на фронте, они убивают мирных людей."
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15.04.2025 01:46 Відповісти
У нього задача стоїть знищити націю та країну, то звісно що немає йому різниці. А взагалі всі ці дрони летять по конкретним цілям і геть не цивільним
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15.04.2025 03:22 Відповісти
а де наші дрони куди вони летять
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15.04.2025 04:18 Відповісти
Справа не в наших дронах, справа в тім, що пуски цих дронів, ми відстежуємо майже від самого пуску, але чомусь їм дозволяють перетинати майже всю Україну, а збивати їх чомусь починають над містами, такими як Миколаїв, Одеса.
Хоча їх дуже просто можливо було б збивати тими ж фпівішками, але ми продовжуємо бігати за комарами з довбнею, чому, я думаю що багатьом це відомо, і явно така ситуація всіх влаштовує, окрім людей...
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15.04.2025 07:41 Відповісти
 
 