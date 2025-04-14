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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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Росіяни обстріляли мінометами Миропільську громаду, постраждала людина

Вибух

Ввечері 14 квітня російські війська обстріляли Миропільську громаду на Сумщині мінометами, постраждала одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 14 квітня 2025 року близько 17:00 год окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.

"Унаслідок атаки ворога 76-річна пенсіонерка, яка перебувала у власному будинку, отримала поранення та була госпіталізована", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Удар РФ по Сумах 13 квітня: кількість загиблих зросла до 35 людей

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обстріл (28435) Сумська область (3667) війна в Україні (3839)


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