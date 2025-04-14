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Рашисти завдали ракетного удару по околицях Сум: наслідки уточнюються (оновлено)
Увечері 14 квітня у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомили журналісти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
Повітряні сили заявили, що був прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми.
Крім того, у Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Оновлено
"Сьогодні, 14 квітня, о 21.02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються", - уточнила згодом Сумська ОВА.
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