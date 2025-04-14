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Новини Удар по Сумах
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Рашисти завдали ракетного удару по околицях Сум: наслідки уточнюються (оновлено)

Суми під ударом балістики ввечері 14 квітня

Увечері 14 квітня у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. 

Про це повідомили журналісти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили, що був прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми.

Крім того, у Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. 

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Оновлено 

"Сьогодні, 14 квітня, о 21.02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються", - уточнила згодом Сумська ОВА.

Автор: 

вибух (4450) Сумська область (3667) Суми (883) Повітряні сили (2631) Сумський район (180) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+16
це кацапи виправляють трампівську "помилку".
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14.04.2025 21:21
+12
Мразь зелена квартальна, де відповіді симетричні по житловим будинкам кацапьскої падалі? Уйобки ви кончені.
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14.04.2025 21:29
+11
це МИР ТРАМПА....Бо Путін "харошій парень"....просто адвокат диявола
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14.04.2025 21:21
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це кацапи виправляють трампівську "помилку".
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14.04.2025 21:21 Відповісти
Здохне рижий , рулити стане ще гірший _Венс,
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14.04.2025 21:23 Відповісти
ще до того як трамп здохне, вони один одного вбють політично, а заодно і економіку штатів. Якщо венс доживе до сорокових років, то можливо зможе балотуватись, бо на виборчі дільниці вже прийде нове покоління гупі.
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14.04.2025 21:30 Відповісти
це МИР ТРАМПА....Бо Путін "харошій парень"....просто адвокат диявола
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14.04.2025 21:21 Відповісти
Друг трампа шле нам пасхальні подарунки.
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14.04.2025 21:24 Відповісти
снова "построение" по - "Безуглой" и ко?
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14.04.2025 21:24 Відповісти
gannarea факт зібрання військових підтвердив навіть голова ОВА Артюх,проте закосив під ідіота,що не знає організатора і як туди потрапив-не памятає,старість
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14.04.2025 21:39 Відповісти
это не играет никакой роли, если "собираются" в открытом поле под кацапские камеры под расстрел - это криминал, да. в других слуучаях - это вообще ни о чем. но если "народные депутаты" вещают об этом прям под кацапский аккомпанемент оправдывая ракетный обстрел уничтожение и убийства - это уже диверсия, но исключительно - со стороны "депутатов".
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14.04.2025 21:48 Відповісти
Ти взагалі при розумі?Дії бездарної людини голови ОВА привели до жертв.Чому про цей захід було всим відому в тому чилі і кацапам?Це службова недбалість і халатність.
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14.04.2025 21:56 Відповісти
До жертв привели дії куйла і кацапів. Виключно їх і нікого іншого.
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15.04.2025 00:23 Відповісти
Адвокат кремлівського пєдофіла "домовився про переміріє".
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14.04.2025 21:27 Відповісти
Мразь зелена квартальна, де відповіді симетричні по житловим будинкам кацапьскої падалі? Уйобки ви кончені.
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14.04.2025 21:29 Відповісти
О, Ви не поважаєте зеленського?
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14.04.2025 21:32 Відповісти
Диванний воїн, давай покажи "мразі зеленій" як треба!
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15.04.2025 00:39 Відповісти
Хтось наводить та злівае.
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14.04.2025 21:47 Відповісти
Треба знаходити і знищувати пускові установки іскандер і т.п. При сссрі шукали постійно ПУ Першинг-2, Ланси, крилат раети глсм НАТО, а в ссср - ракети сс-20 і т.п. А не записувати відосіки! І це абсолютно реально. Супутники все бачать, а ракети пускали в білий день перший раз, бо були прильоти десь в 10:20.
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14.04.2025 21:49 Відповісти
Давай краще візьмемо "Зірку смерті" в аренду і зробимо "Океан мрій" , який омиватиме Україну з півночі і сходу.
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15.04.2025 00:42 Відповісти
не хвилюйтесь люди, все добре, війна закінчиться дипломатично. Окуповані території повернуть люди або час, - Зеленський (гидота)
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14.04.2025 21:51 Відповісти
 
 