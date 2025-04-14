"Шахед" вдарив по автостоянці в Сумах: постраждала людина. ВIДЕО (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.
Про це повідомили журналісти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
Повітряні сили заявили, що у Сумському районі Сумщини активність розвідувальних БпЛА.
За словами в.о. мера Сум Артема Кобзаря, у місті - приліт, ймовірно, "шахеда", який кружляв над містом.
Згодом Кобзар заявив, що зафіксовано влучення БпЛА типу "Шахед" по одній із автостоянок міста.
"Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги.
Усі відповідні служби працюють на місці події", - сказав він.
Згодом Кобзар повідомив, що внаслідок удару "Шахеда" пошкоджено 19 автомобілів, з них 11 - повністю згоріли, 8 - зазнали ушкоджень.
Інформації про загиблих наразі немає.
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Русня вже давно приглядається до Сум, мабуть його спіткає та сама доля, що й Маріуполь.
Почався наступ на Одесу?
як що українці знову упруться, та не здадуть суми, буде як з маріуполем.
і шо ж на це, прогундосить зе!лідар?
перемир'я?
найме ще юристів для вирішення питання копалин?
І за ці півроку не те, що війна закінчиться та і московія зникне у ********* своєму вигляді
Не відповідає дійсності, як і "підштовхування в спину" партнерами.
Напад відбувся на Україну.
Війна з потужним і небезпечним ворогом описується не простими метафорами, а більш складною моделлю, ніж боксерський двобій на рингу і потребує більше різних ресурсів , ніж "нові боксерські перчатки".
На фронті, поруч з воїнами ЗСУ, воюють добровольці з інших країн, війна з рашистами гибридна, потребує стримування нападу рашистів військовою, політичною, фінансовою, економічною силами, значну частину яких забезпечують партнери, друзі України, спільними зусиллями.