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Новини Відео Удар по Сумах
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"Шахед" вдарив по автостоянці в Сумах: постраждала людина. ВIДЕО (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.

Про це повідомили журналісти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили, що у Сумському районі Сумщини активність розвідувальних БпЛА.

За словами в.о. мера Сум Артема Кобзаря, у місті - приліт, ймовірно, "шахеда", який кружляв над містом.

Згодом Кобзар заявив, що зафіксовано влучення БпЛА типу "Шахед" по одній із автостоянок міста.

"Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги.
Усі відповідні служби працюють на місці події", - сказав він.

Згодом Кобзар повідомив, що внаслідок удару "Шахеда" пошкоджено 19 автомобілів, з них 11 - повністю згоріли, 8 - зазнали ушкоджень.

Інформації про загиблих наразі немає.

Також читайте: Брекельманс про удар РФ по Сумах: Путін - зло, Росія - агресор. Україна заслуговує на повну підтримку

Шахед атакував автостоянку в Сумах 14 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667) Суми (883) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+10
Сьогодні вночі двічі обстрілювали Одесу.
Почався наступ на Одесу?
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14.04.2025 14:00
+4
Бот чи ні, але головна з паніки - точно.
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14.04.2025 14:37
+3
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14.04.2025 14:25
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Констатуємо факт, на Суми почався наступ!
Русня вже давно приглядається до Сум, мабуть його спіткає та сама доля, що й Маріуполь.
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14.04.2025 13:55 Відповісти
Сьогодні вночі двічі обстрілювали Одесу.
Почався наступ на Одесу?
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14.04.2025 14:00 Відповісти
Галина - это бот российский
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14.04.2025 14:34 Відповісти
Бот чи ні, але головна з паніки - точно.
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14.04.2025 14:37 Відповісти
..усе це - передсмертні конвульсії *****, яка може дохнути досить довго через мазохістську здатність його холопів подихати нізащо..
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14.04.2025 14:56 Відповісти
це, показова акція залякування.
як що українці знову упруться, та не здадуть суми, буде як з маріуполем.
і шо ж на це, прогундосить зе!лідар?
перемир'я?
найме ще юристів для вирішення питання копалин?
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14.04.2025 13:59 Відповісти
Знову помилка, як каже трамп повторяючи слова убивці ?
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14.04.2025 14:04 Відповісти
"Над Сумами чорний густий дим, який видно з будь-якої точки міста. «Шахед» кружляв над містом 1,5 години"...
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14.04.2025 14:05 Відповісти
...шахед кружляв півтори години, а ми ним милувались. - добавив мер.
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14.04.2025 14:20 Відповісти
місцева ППО вітала його пострілами ... трохи
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14.04.2025 14:27 Відповісти
В тому й справа, що ТРОХИ.
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14.04.2025 14:29 Відповісти
Щоб уразити єдиний, схожий на шахед ворожий БПЛА, який вдень, ніби знущаючись , кружляв над містом близько півтори години (за словами в.о. мера міста) у сил ППО не знайшлося жодного придатного до бою Гепарду з навченим екіпажем та боєкомплектом... Ціль - не балістична ракета, не рій дронів з штучним інтелектом, а поодинокий, тихохідний літачок-камікадзе з ТТХ часів WW1... Мабуть щось пішло не так у ППО сьогодні.
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14.04.2025 15:00 Відповісти
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14.04.2025 14:25 Відповісти
Хто може припинити це жахіття ? це одне тупе, нікчемне створіння імя якому терорист путін ,в нього вся повнота влади, допоки не ліквідують цю мерзенну паскуду його варвари і надалі убиватимуть українців і руйнувати Україну ,невже не знайдется достойної людина яка припинить існуванню цього світового зла ?
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14.04.2025 14:33 Відповісти
Війну можно закінчити макс за півроку, просто заблокувати повністю купівлю ресурсів у московії. Що країнам ЄС, що США.
І за ці півроку не те, що війна закінчиться та і московія зникне у ********* своєму вигляді
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14.04.2025 14:50 Відповісти
Люта маячня. Там ще Китай, Індія, Близький Схід і ще ціла купа країн Глобального Півдня. Затрахаєшся всіх блокувати.
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14.04.2025 16:02 Відповісти
***** жене українців з рідної землі, вбиває, залякує , а весь світ за цим геноцидом спостерігає.
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14.04.2025 15:24 Відповісти
Ми не самі. Наші сусіди та партнери з ЄС, іноземні друзі інших країн допомагають грошами, зброєю, ************, одностроєм та сухпайками, гуманітарною допомогою, ліками, прихистом наших малих дітей, жінок, людей похилого віку, лікують наших поранених у своїх шпиталях... У нашій біді не забуваймо про це і будемо їм вдячні. Ми не самі стримуємо небезпечного ворога.
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14.04.2025 15:49 Відповісти
Стримуємо ми якраз самі. Наші партнери лише подають нам нові боксерські перчатки замість порваних в бою, і ************ в спину: "давай-давай, не зупиняйся, щоб нам не довелось битись"...
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14.04.2025 16:05 Відповісти
"Порвані в бою боксерські перчатки" мабуть неадекватна модель наших втрат у війні з рашистами.
Не відповідає дійсності, як і "підштовхування в спину" партнерами.
Напад відбувся на Україну.
Війна з потужним і небезпечним ворогом описується не простими метафорами, а більш складною моделлю, ніж боксерський двобій на рингу і потребує більше різних ресурсів , ніж "нові боксерські перчатки".
На фронті, поруч з воїнами ЗСУ, воюють добровольці з інших країн, війна з рашистами гибридна, потребує стримування нападу рашистів військовою, політичною, фінансовою, економічною силами, значну частину яких забезпечують партнери, друзі України, спільними зусиллями.
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14.04.2025 16:42 Відповісти
Хлопчику, спільні зусилля - це разом бити ворога. А те, що відбувається зараз - це і є заміна перчаток і штовхання в спину, щоб протримався якнайдовше і впав не відразу.
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14.04.2025 22:10 Відповісти
Схоже, синку, тобі ще треба ретельно вчитися у дорослих бойовим мистецтвам. Навчишся - будеш краще розуміти, про що пишеш тут коментарі.
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15.04.2025 02:48 Відповісти
Ви ще забули ковдри написати.
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14.04.2025 17:11 Відповісти
Вам не вистачило?
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15.04.2025 02:44 Відповісти
А я ковдри не просила. Єдине, що я просила - це закрити нам небо та дати Тауруси.
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15.04.2025 08:44 Відповісти
 
 