"Шахед" вдарив по автостоянці в Сумах: постраждала людина. ВIДЕО (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.

Про це повідомили журналісти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили, що у Сумському районі Сумщини активність розвідувальних БпЛА.

За словами в.о. мера Сум Артема Кобзаря, у місті - приліт, ймовірно, "шахеда", який кружляв над містом.

Згодом Кобзар заявив, що зафіксовано влучення БпЛА типу "Шахед" по одній із автостоянок міста.

"Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги.

Усі відповідні служби працюють на місці події", - сказав він.

Згодом Кобзар повідомив, що внаслідок удару "Шахеда" пошкоджено 19 автомобілів, з них 11 - повністю згоріли, 8 - зазнали ушкоджень.

Інформації про загиблих наразі немає.

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