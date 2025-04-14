ЄС "сильно тисне" на Угорщину через членство України, щоб ми "поступилися", - Сійярто
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що країни-члени ЄС і сам Брюссель нібито чинять "сильний тиск" на Будапешт, щоб розпочати переговори з Україною щодо її вступу до блоку.
Про це Сійярто заявив після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Він зазначив, що нині готуються кроки для відкриття всіх розділів переговорів щодо вступу України до ЄС цього року та поскаржився, що всі країни-члени ЄС і Брюссель чинять "сильний тиск" на Угорщину, щоб дозволити швидкий вступ України до Євросоюзу.
"Тому сьогодні вони хотіли, щоб ми поступилися", - заявив Сійярто.
Глава угорського МЗС додав, що на Угорщину тиснуть, попри те, що права угорської національної громади нібито "порушуються в Україні".
"Я чітко дав зрозуміти, що тільки угорський народ може вирішувати це питання... в рамках опитування у квітні-травні", - додав Сійярто.
Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що Брюссель змушує Будапешт "прийняти членство України в Євросоюз".
В Угорщині пройде ініційоване Орбаном неформальне опитування серед населення, чи хочуть вони бачити Україну в ЄС.
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В Угорщині майже 60% населення підтримує вступ України в ЄС - про це свідчать результати опитування, проведеного опозиційною партією Петера Мадяра "Тиса".
Джерело: "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/14/7209440/ Європейська правда" з посиланням на https://telex.hu/belfold/2025/04/13/gyoztek-az-igenek-itt-a-nemzet-hangja-eredmenye Teleх та https://karpathir.com/2025/04/13/magyar-peter-igeretet-tett-arra-hogy-tamogatni-fogjak-ukrajna-eu-csatlakozasat/ KarpatHir
Деталі: Серед понад 1,1 млн людей, які заповнили анкети, 58,18% відповіли "так" на питання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?".
Також громадян запитували, чи повинна Угорщина залишатися членом Європейського Союзу та НАТО. 98,68% людей вказали, що підтримують це.
Голова партії "Тиса" пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, то результати цього опитування стануть "наріжним каменем" їхнього уряду.
А хто угорському народу розсилає брехливі антиукраїнські агітки напередодні плебісциту, а, сіярто?