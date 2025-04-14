ЄС "сильно тисне" на Угорщину через членство України, щоб ми "поступилися", - Сійярто

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що країни-члени ЄС і сам Брюссель нібито чинять "сильний тиск" на Будапешт, щоб розпочати переговори з Україною щодо її вступу до блоку.

Про це Сійярто заявив після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він зазначив, що нині готуються кроки для відкриття всіх розділів переговорів щодо вступу України до ЄС цього року та поскаржився, що всі країни-члени ЄС і Брюссель чинять "сильний тиск" на Угорщину, щоб дозволити швидкий вступ України до Євросоюзу.

"Тому сьогодні вони хотіли, щоб ми поступилися", - заявив Сійярто.

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Глава угорського МЗС додав, що на Угорщину тиснуть, попри те, що права угорської національної громади нібито "порушуються в Україні".

"Я чітко дав зрозуміти, що тільки угорський народ може вирішувати це питання... в рамках опитування у квітні-травні", - додав Сійярто.

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Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що Брюссель змушує Будапешт "прийняти членство України в Євросоюз".

В Угорщині пройде ініційоване Орбаном неформальне опитування серед населення, чи хочуть вони бачити Україну в ЄС.