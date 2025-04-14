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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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ЄС "сильно тисне" на Угорщину через членство України, щоб ми "поступилися", - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що країни-члени ЄС і сам Брюссель нібито чинять "сильний тиск" на Будапешт, щоб розпочати переговори з Україною щодо її вступу до блоку.

Про це Сійярто заявив після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він зазначив, що нині готуються кроки для відкриття всіх розділів переговорів щодо вступу України до ЄС цього року та поскаржився, що всі країни-члени ЄС і Брюссель чинять "сильний тиск" на Угорщину, щоб дозволити швидкий вступ України до Євросоюзу.

"Тому сьогодні вони хотіли, щоб ми поступилися", - заявив Сійярто.

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Глава угорського МЗС додав, що на Угорщину тиснуть, попри те, що права угорської національної громади нібито "порушуються в Україні".

"Я чітко дав зрозуміти, що тільки угорський народ може вирішувати це питання... в рамках опитування у квітні-травні", - додав Сійярто.

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Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що Брюссель змушує Будапешт "прийняти членство України в Євросоюз".

В Угорщині пройде ініційоване Орбаном неформальне опитування серед населення, чи хочуть вони бачити Україну в ЄС.

Автор: 

Угорщина (2276) членство в ЄС (1248) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+10
Так Венгрия вне Евросоюза ни тем ни тем не нужна. У нее ничего нет что было бы им полезно кроме членства в Евросоюзе. Это просто троянский конь, причем троянцы еще и вынуждены его кормить. И при этом конь не устает им гадить. Это просто какой то мазохизм. Хотя, или Европа вылечится - или сдохнет.
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14.04.2025 22:07
+8
Залізну завісу вам парашинцям треба,а не дотації,
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14.04.2025 21:55
+8
Паскуди мріють про велику мадярію, вилизують хутіна, так само як гітлєра в другу світову
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14.04.2025 22:06
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Залізну завісу вам парашинцям треба,а не дотації,
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14.04.2025 21:55 Відповісти
Паскуди мріють про велику мадярію, вилизують хутіна, так само як гітлєра в другу світову
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14.04.2025 22:06 Відповісти
А ми ж такі уйобки вперлися руками й ногами і хер її пропустим - так?
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14.04.2025 21:57 Відповісти
Кто помнит, в скольких странах проводили опрос(референдум) о вступлении самой Венгрии в ЕС и HATO ? Можно не отвечать).
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14.04.2025 21:58 Відповісти
Слабо
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14.04.2025 22:00 Відповісти
Вигнати Угорщину з ЄС та НАТО. Нехай годуються в російсько - китайському союзі.

Тарифи 300%.
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14.04.2025 22:01 Відповісти
Так Венгрия вне Евросоюза ни тем ни тем не нужна. У нее ничего нет что было бы им полезно кроме членства в Евросоюзе. Это просто троянский конь, причем троянцы еще и вынуждены его кормить. И при этом конь не устает им гадить. Это просто какой то мазохизм. Хотя, или Европа вылечится - или сдохнет.
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14.04.2025 22:07 Відповісти
Кюртеш калач смачненький. І токайські вина заходять на ура
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14.04.2025 22:19 Відповісти
Може, пора мадьярам повернутись на свої "ісконньіе зємлі"? Десь на приуральє...
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14.04.2025 22:04 Відповісти
Так соцопитування ж вже пройшло .. Чи це якесь інше ,, не те що запланував орбан ?
----------------------------------
В Угорщині майже 60% населення підтримує вступ України в ЄС - про це свідчать результати опитування, проведеного опозиційною партією Петера Мадяра "Тиса".

Джерело: "https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/14/7209440/ Європейська правда" з посиланням на https://telex.hu/belfold/2025/04/13/gyoztek-az-igenek-itt-a-nemzet-hangja-eredmenye Teleх та https://karpathir.com/2025/04/13/magyar-peter-igeretet-tett-arra-hogy-tamogatni-fogjak-ukrajna-eu-csatlakozasat/ KarpatHir

Деталі: Серед понад 1,1 млн людей, які заповнили анкети, 58,18% відповіли "так" на питання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?".

Також громадян запитували, чи повинна Угорщина залишатися членом Європейського Союзу та НАТО. 98,68% людей вказали, що підтримують це.

Голова партії "Тиса" пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, то результати цього опитування стануть "наріжним каменем" їхнього уряду.
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14.04.2025 22:06 Відповісти
"тільки угорський народ може вирішувати це питання... в рамках опитування у квітні-травні", - додав Сійярто"

А хто угорському народу розсилає брехливі антиукраїнські агітки напередодні плебісциту, а, сіярто?
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14.04.2025 22:08 Відповісти
В Євросоюз турків не берем, нє...бо там же ж нема демократії. Ніззя. Не те , що в угорців, в тих цінності як в усіх нас, в настоящих європейців. Тьху.
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14.04.2025 22:08 Відповісти
Живуть одним днем, а далі байдуже. Московити платять проституткам.
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14.04.2025 22:11 Відповісти
бред это всё, большинством голосов
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14.04.2025 22:14 Відповісти
Кредитний рейтинг показує, що Угорщина сама тисне на себе
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14.04.2025 22:37 Відповісти
Закінчився час тиснути ... для Європи. Треба приймати рішення щодо своїх членів, які ПІСАЮТЬ проти вітру. Завжди. Невже Європі подобається лайно окремих членів ? Хвороба може бути заразною.
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14.04.2025 22:42 Відповісти
Не піддавайтеся. Проявіть свій хероїзм!
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14.04.2025 22:43 Відповісти
Супсии от ЕС прикрутят , и вы бытро головой поправитесь. Путинские тридварасты.
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14.04.2025 22:47 Відповісти
Всі країни-члени ЄС і Брюссель чинять "сильний тиск" на Угорщину, але угорські яйця міцно зажати в кацапських лапах
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14.04.2025 22:48 Відповісти
Цей кремлівський цирк в Угорщині який назвали "неформальне опитування серед населення, чи хочуть вони бачити Україну в ЄС" теж саме що і "Консультативний референдум Нідерландів щодо асоціації України і ЄС" у 2016 році. Тільки опитування в Угорщині виглядає ще більш жалюгидно і кумедно, бо референдум в Нідерландах затримав підпис другої частини "Угоди Про Асоціацію", а це угорське опитування просто махання руками після бійки, коли Україна вже офіційно стала кандідатом в члени ЕС і Брюссель вирішив почати переговори про вступ. Проте кремль посинілими пальцями намагається затримати невідворотній процес ще на неділю чи на місяць.
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14.04.2025 23:25 Відповісти
Не всі паприкаші однаково корисні!
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15.04.2025 05:12 Відповісти
Да ні, то вони тиснуть щоб тебе придурка з ЄС витиснути
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15.04.2025 06:13 Відповісти
У 1956 році до народження Петра Сійярто було ще 22 роки.
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15.04.2025 06:20 Відповісти
 
 