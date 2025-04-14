Росіяни впродовж дня обстріляли 15 громад Сумщини: поранені дві людини, пошкоджено будинки

Упродовж дня понеділка, 14 квітня, російські загарбники здійснили 124 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Пролунало 290 вибухів на території 15 громад області. Через російські обстріли постраждали дві людини.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожим вогнем опинилися:

Миропільська громада: зафіксовано удари КАБ, обстріл з РСЗВ, артобстріли. Внаслідок обстрілів поранення дістала місцева мешканка, пошкоджено приватне домоволодіння;

Сумська громада: відбулись атаки БпЛА, ракетний удар. Внаслідок атаки одного БпЛА пошкоджено автомобілі, 3 двохповерхові будинки. Травмований місцевий мешканець . Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, люди не постраждали;

. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, люди не постраждали; Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА, удари FPV дронами. Пошкоджено одне приватне домоволодіння;

Великописарівська громада: завдано удар БпЛА, удари FPV дронами, мінометний обстріл;

Краснопільська громада: здійснено пуски КАБ, обстріл з мінометів, артилерії, удари FPV-дронами, скидання ВОГ з БПЛА;

Глухівська громада: ворог бив з артилерії;

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії, КАБами, FPV дронами;

Есманьська громада: ворог бив з артилерії, мінометів, FPV дронами та скинув ВОГ з БпЛА;

Верхньосироватська громада: здійснено удар БпЛА;

Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА;

Путивльська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади;

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл;

Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА;

Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння;

Буринська громада: ворог атакував БпЛА.

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