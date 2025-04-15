Сумська облрада винесла проєкт рішення про недовіру очільнику ОВА Артюху
Голова фракції "Європейська Солідарність" у Сумській обласній раді Володимир Токар виніс "Проєкт рішення "Про недовіру голові Сумської ОВА Артюху Володимиру".
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Керівництво області не здатне забезпечити безпеку громадян та виконувати свої прямі обовʼязки... Прошу Президента України звільнити з займаної посади очільника ОДА та взяти під особистий контроль розслідування двох останніх надзвичайних подій в місті Суми: 24 березня та 13 квітня 2025 року", - підкреслив Токар.
Нагадаємо внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року – 34 людини загинули та 115 поранені.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.
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Кацапам допоміг Артюх,саме він дав привід кацапам вдарити в той день.Чомусь про урочисті заходи знали всі і кацапи теж.Це злочин зі сторони організатора того дійства.