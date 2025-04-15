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Сумська облрада винесла проєкт рішення про недовіру очільнику ОВА Артюху

артюх

Голова фракції "Європейська Солідарність" у Сумській обласній раді Володимир Токар виніс "Проєкт рішення "Про недовіру голові Сумської ОВА Артюху Володимиру".

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво області не здатне забезпечити безпеку громадян та виконувати свої прямі обовʼязки... Прошу Президента України звільнити з займаної посади очільника ОДА та взяти під особистий контроль розслідування двох останніх надзвичайних подій в місті Суми: 24 березня та 13 квітня 2025 року", - підкреслив Токар.

Нагадаємо внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року – 34 людини загинули та 115 поранені.

Читайте: Фон дер Ляєн про атаку РФ на Суми: Росія була і залишається агресором, Європа продовжуватиме чинити на неї сильний тиск

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.

Автор: 

Сумська область (3667) Суми (883) недовіра (19) Сумський район (180) Артюх Володимир (11)


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Топ коментарі
+20
Ну что? Ждем нашествия "позитивных", которые будут отмазывать этого ган@она.
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15.04.2025 01:18
+16
Это никак не умаляет тяжески военного преступления кацапья.
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15.04.2025 01:51
+16
Замовчувати,злочини приховувати?
Кацапам допоміг Артюх,саме він дав привід кацапам вдарити в той день.Чомусь про урочисті заходи знали всі і кацапи теж.Це злочин зі сторони організатора того дійства.
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15.04.2025 05:58
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і плюс іскандер не точно прилітає в ту саму точку, ось він і прилетів поряд другий раз
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16.04.2025 09:23 Відповісти
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