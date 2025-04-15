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Бійці 31 ОМБр відбили російський штурм на Новосілку на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 31 ОМБр відбили російський штурм механізованою колоною на Новосілку.
Відповідне відео було опубліковане в телеграм-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Після окупації Великої Новосілки, кацапи використовують населений пункт як хаб для накопичення своїх сил, які потім направляють в подальші штурми. Після не дуже вдалих попередніх спроб, через певний час кацапи назбирали механізовану колону, яку відправили в напрямку Новосілки, але безуспішно. Ще на підході Сили Оборони зустріли виродків вогнем і відбили штурм", - зазначають в DeepState.
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Відсоток нелюдей , які готові вбивати за гроші, на кацапії теж не маленький.