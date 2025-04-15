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Новини Бойові дії на сході
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Бійці 31 ОМБр відбили російський штурм на Новосілку на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 31 ОМБр відбили російський штурм механізованою колоною на Новосілку.

Відповідне відео було опубліковане в телеграм-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Після окупації Великої Новосілки, кацапи використовують населений пункт як хаб для накопичення своїх сил, які потім направляють в подальші штурми. Після не дуже вдалих попередніх спроб, через певний час кацапи назбирали механізовану колону, яку відправили в напрямку Новосілки, але безуспішно. Ще на підході Сили Оборони зустріли виродків вогнем і відбили штурм", - зазначають в DeepState.

Читайте: Ворог намагається вийти до околиць Шевченка, що біля Великої Новосілки, - DeepState

Автор: 

штурм (231) знищення (7221) Донецька область (8447) 31 окрема механізована бригада (2) Волноваський район (206) Новосілка (9) війна в Україні (3839)


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Гарна робота!!!!
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15.04.2025 06:53 Відповісти
Добре підсмажили чортів!)))
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15.04.2025 07:28 Відповісти
Видатне досягнення! Серед калік 31-шої знайшовся хтось, хто вміє монтувати відеороліки!
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15.04.2025 08:30 Відповісти
Кацапи - сама най дегенератна нелюдь 21го століття на планеті. Їх пачками вбивають в безглуздій війні а вони продовжують лізти. У ******** час технологій та інтернету продовжуть вірити телевізору своєму що "патєрь нєт, всьо па плану Украінци убєгают"..... пздц кацапи дегенерати.
Відсоток нелюдей , які готові вбивати за гроші, на кацапії теж не маленький.
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16.04.2025 02:45 Відповісти
 
 