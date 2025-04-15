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Вночі у Курську лунали вибухи: регіон атакували дрони. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 15 квітня під атакою невідомих безпілотників опинився Курськ. У регіоні активно працювала російська система ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві жителі повідомляють, що перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля. Над самим Курськом пролунало щонайменше 30 вибухів.
Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.
Російські телеграм-канали написали, що вогнем пошкоджено деякі поверхи у двох будинках.
За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинула жінка, ще 9 людей дістали поранення.
Топ коментарі
+35 Яр Холодний
показати весь коментар15.04.2025 07:10
+24 Магирус
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+23 Lax Klyaks
показати весь коментар15.04.2025 06:45
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- От такий Ви "миротворець"! Чому війну не припинили за 24 години? Бо вона вам вигідна!!!"
Все населення рф повино одразу попасти в путінський рай !
Ось коли по мавзолею сифілітика прилетить , краще на шабаш побєдобєсія- ефект буде!
Бити треба так,щоб відчули.Та,хто буде тим займатись,якщо кращого укр.диверсанта Червінського ув'язнила зелена шмора.Та і не лише його.