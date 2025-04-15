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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Вночі у Курську лунали вибухи: регіон атакували дрони. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 15 квітня під атакою невідомих безпілотників опинився Курськ. У регіоні активно працювала російська система ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють, що  перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля. Над самим Курськом пролунало щонайменше 30 вибухів.

Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Російські телеграм-канали написали, що вогнем пошкоджено деякі поверхи у двох будинках.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинула жінка, ще 9 людей дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про збиття 58 БпЛА, у Підмосков’ї вночі працювало ППО. ВIДЕО

Курськ
Курськ

Автор: 

безпілотник (4148) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+35
"Ибо нехер сбивать БПЛА над жилыми кварталами!... Ани лятели на ваенные абъекты!... Пусть-бы себе лятели... Мы "мирняк" не бамбим...".
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15.04.2025 07:10
+24
Я взагалі не розумію цього - "відповідь". Треба не "відповідати", а постійно наносити удари. А я так розумію - особливо немає чим (привіт торговельно-розважальній економіці). А то кожної ночі гинуть люди в приватному секторі і містах - ніхто там їх не рахує. А тут - треба відпоісти. Звучить ніби так: по військових об'єктах бити можна - за них відповіді не буде, а от за Суми чи Кривий Ріг... Було чим "відповідати" в тих обсягах - вже б мабуть якщо б не звільнили всі землі, не було б того, що зараз маємо
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15.04.2025 07:58
+23
Шо ******, безсоння замучило?
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15.04.2025 06:45
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Шо ******, безсоння замучило?
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15.04.2025 06:45 Відповісти
Совість прокинулася. Переживають за загиблих українських дітей.
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15.04.2025 06:50 Відповісти
Василь , не може прокинутись "совість" у нелюдей..... як в "жигулях" не увімкнути кондиціонер чи "круїз контроль".
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15.04.2025 13:12 Відповісти
Можете до безкінечності бомбити багатоповерхівки, Пуйлу від того не холодно і не жарко. Йому наплювати, скільки його рабів склеять ласти. Ефект від бомбардування буде лише тоді, коли дрони будуть падати на голови Пуйла і його найближчого оточення, коли вони особисто відчують небезпеку і порушення особистого комфорту.
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15.04.2025 16:01 Відповісти
Курвск , шо там пепео ?
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15.04.2025 07:00 Відповісти
Горгаз?
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15.04.2025 07:01 Відповісти
для економії тротилу можна чіпляти на дрон 50 літрів бензину або керосину і підривник
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15.04.2025 07:09 Відповісти
якщо це відповідь за Суми, то не такою вона має бути, не такою..
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15.04.2025 07:10 Відповісти
Я взагалі не розумію цього - "відповідь". Треба не "відповідати", а постійно наносити удари. А я так розумію - особливо немає чим (привіт торговельно-розважальній економіці). А то кожної ночі гинуть люди в приватному секторі і містах - ніхто там їх не рахує. А тут - треба відпоісти. Звучить ніби так: по військових об'єктах бити можна - за них відповіді не буде, а от за Суми чи Кривий Ріг... Було чим "відповідати" в тих обсягах - вже б мабуть якщо б не звільнили всі землі, не було б того, що зараз маємо
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15.04.2025 07:58 Відповісти
та про жорстку відповідь за Суми відразу в той же день почали говорити як Зе, так і з Генштабу потім підхопили. то якщо вже вони сказали про відповідь і якщо ней наліт кількох десятків дронів на Курськ і є їхньою відповіддю - то це не відповідь. відповіддю має бути тотальне знищення під фундамент заводів, які виробляють іскандери, а також ліквідація усього особового складу тих ракетних частин.
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15.04.2025 12:33 Відповісти
Ну ви ж розумієте, що це не реально... На заводи, які в Сибіру, взагалі ніколи нічого не долетить (з України)...
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15.04.2025 12:34 Відповісти
Заводи в Сибуру заводами, але СБУ і ГРУ за три роки не знищили жодного офіцера чи генерала ракетно-космічних військ, у яких руки по локоть в крові українців. У Пуйла кукуху зносить від безкарності.
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15.04.2025 16:06 Відповісти
Ну одного точно знищили - самокатом. Я вважаю це теж не так просто. Я нікого не виправдовую
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15.04.2025 16:12 Відповісти
Знищили генераз-лейтенанта, командуючого хімічними військами Лаптєстану. Я ясно вказав, що мова йде про ракетно-космічні війська Росії.
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15.04.2025 16:15 Відповісти
Їх мабуть охороняють. Ну знищать двох генералів (я не проти) - війна зупиниться? Ракети без цілого генерала не полетять?
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15.04.2025 16:16 Відповісти
Чому двох? Хто мішає їх всіх знищити? Ті , що прийдуть на їх місце, вже не будуть такими борзими. А війна точно зупиниться, якщо знищити Пуйла. Але Малюк з Будановим навіть не чухаються. На Гітлера було в свій час здійснено 14 історично доведених замахів на життя. А скільки на Пуйла ? Нуль, зеро! Повна відсутніть діяльності в цьому напрямку.
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15.04.2025 16:22 Відповісти
Мабуть якщо б так легко було знищити особу, яку ретельно охороняють, то в світі був би справжній "генералопад". А хто тоді заважає русні також нищити генералів? Це все демагогія. За вашою логікою і солдат в офіцерів не мало бути б вже у русні після 2022-го року, не повинні були бути такі борзі. А вони ідуть і ідуть. За гроші. Так і генерали - це їхній нормальний стан - загроза для життя і це все компенсується грошима
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15.04.2025 16:40 Відповісти
И́горь Анато́льевич Кири́ллов (https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 13 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1970, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Кострома - https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 17 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/2024_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2024https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_1984ab2eebfce39d-1 [1], https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_1984ab2eebfce39d-1 [1]) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86 военачальник, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант (2018). Начальник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации (апрель 2017 - 17 декабря 2024). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Кандидат военных наук. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Герой Российской Федерации (2024; посмертно)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2], https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Герой Труда Российской Федерации (2021) (единственный обладатель обоих званий).
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15.04.2025 16:17 Відповісти
Вірно підмічено
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15.04.2025 13:19 Відповісти
"Ибо нехер сбивать БПЛА над жилыми кварталами!... Ани лятели на ваенные абъекты!... Пусть-бы себе лятели... Мы "мирняк" не бамбим...".
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15.04.2025 07:10 Відповісти
PD-2 наш має 3 кг бойову частину, і будівлю завалити, як Шахед, не в змозі. Але і так непогано. "Только только только этого мало"
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15.04.2025 07:22 Відповісти
Ну, що? Пора збираться на "стадіон"... І там так "голоснозвинувачувально" заявить:
- От такий Ви "миротворець"! Чому війну не припинили за 24 години? Бо вона вам вигідна!!!"
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15.04.2025 07:47 Відповісти
Маловато буде
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15.04.2025 07:50 Відповісти
Треба сказати відверто, що населення рф не повино постійно страждати від обстрілів!
Все населення рф повино одразу попасти в путінський рай !
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15.04.2025 08:06 Відповісти
...на "двіжуху"
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15.04.2025 08:11 Відповісти
Кому той курськ цікавий...
Ось коли по мавзолею сифілітика прилетить , краще на шабаш побєдобєсія- ефект буде!
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15.04.2025 08:14 Відповісти
А мені нравіца як воно горить. Люди бігають, суєтяться.
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15.04.2025 08:21 Відповісти
Це така жорстка відповідь, про яку говорив Зеленський?
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15.04.2025 08:39 Відповісти
курск це ісконо українськіє зємлі
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15.04.2025 08:46 Відповісти
потужно з найпотужнішого
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15.04.2025 10:26 Відповісти
Цих московитських болотних тварин потрібно закидати із дронів бомбами із напалмом та касетними ************, щоб подовше відчували пекельну сковорідку із обох боків буття.
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15.04.2025 12:42 Відповісти
Курск їм пох7й у кремлі. моцква тільки їх хвилює та пітєр ще можливо.
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15.04.2025 13:08 Відповісти
это вам ********* за Кривой Рог и за Сумы и за их граждан и детей!
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15.04.2025 14:11 Відповісти
Пуйлу поф,що багатоповерхівки в курську позаймались:він ще сам ладний прикластися до підпалу,як це зробив перед чеченською війною,щоби отримати причину для її початку і мотивувати своїх вояків.
Бити треба так,щоб відчули.Та,хто буде тим займатись,якщо кращого укр.диверсанта Червінського ув'язнила зелена шмора.Та і не лише його.
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15.04.2025 20:12 Відповісти
 
 