Вночі у Курську лунали вибухи: регіон атакували дрони. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 15 квітня під атакою невідомих безпілотників опинився Курськ. У регіоні активно працювала російська система ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють, що перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля. Над самим Курськом пролунало щонайменше 30 вибухів.

Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Російські телеграм-канали написали, що вогнем пошкоджено деякі поверхи у двох будинках.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинула жінка, ще 9 людей дістали поранення.

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