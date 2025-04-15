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Новини Результати роботи центрів рекрутингу
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Понад 10 тисяч добровольців, які звернулися до центрів рекрутингу, стали кандидатами до Сил оборони та військовими, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Вже 10 143 добровольців, що звернулися до центрів рекрутингу, стали кандидатами до Сил оборони України та військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОУ.

"10 143 громадянина вже стали кандидатами до Сил оборони України та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, частка жінок серед всіх звернень складає 21%. Найбільше потенційних кандидаток звертається у трьох областях: Чернівецька – 43%, Хмельницька – 39% та Вінницька – 37%.

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Окрім того, загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. Зокрема, минулого тижня фахівці центрів надали 1 072 консультації.

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У Міноборони нагадали, що з лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр.

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Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

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Автор: 

Міноборони (7355) добровольці (917) Рекрутинг (143)


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Інша справа,скільки підписало контрактів. А там...
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15.04.2025 07:23 Відповісти
Ви маєте рацію. Я , наприклад, не розумію, що таке "стали кандидатами"? Але розумію, що 10179 або служать, або колись будуть служити. ЗСУ потребують 30 000 щомісяця, 360 000 на рік. Отже 10 179 з незрозумілою кількістю незрозумілих кандидатів це ні про що. 21% жінок, які на штурми не ходитимуть і в окопах не сидітимуть, оже 8000 . Печалька
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15.04.2025 08:57 Відповісти
Бухгалтери...діловоди...зав.складу...
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15.04.2025 07:31 Відповісти
так напокращували життя, що в країні мрій зєлєнскова вже у жінок немає вибору, як йти на війну
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15.04.2025 08:29 Відповісти
Худобу страшенно заохотять рекламні фото ковбас та холодців!
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15.04.2025 08:50 Відповісти
 
 