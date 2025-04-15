Понад 10 тисяч добровольців, які звернулися до центрів рекрутингу, стали кандидатами до Сил оборони та військовими, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Вже 10 143 добровольців, що звернулися до центрів рекрутингу, стали кандидатами до Сил оборони України та військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОУ.

"10 143 громадянина вже стали кандидатами до Сил оборони України та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, частка жінок серед всіх звернень складає 21%. Найбільше потенційних кандидаток звертається у трьох областях: Чернівецька – 43%, Хмельницька – 39% та Вінницька – 37%.

Окрім того, загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. Зокрема, минулого тижня фахівці центрів надали 1 072 консультації.

У Міноборони нагадали, що з лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр.

Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

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