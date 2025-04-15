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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 935 160 осіб (+1180 за добу), 10 629 танків, 26 290 артсистем, 22 150 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 935 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько/ about 935160 (+1180) осіб/persons,

танків ‒ 10629 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20) од,

артилерійських систем – 26290 (+68) од,

РСЗВ – 1364 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1132 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210) од,

спеціальна техніка ‒ 3801 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака російських загарбників на мотоциклах провалилася під ударами дронів 60 ОМБр. ВIДЕО

Знищення окупантів

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) ліквідація (3916) знищення (7221)


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Топ коментарі
+17
Минув 4073 день москальсько-української війни.
309!!!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня та ППО норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 935 000 це більше, ніж сільське населення такого регіону, як Республіка Татарстан.
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15.04.2025 08:51
+12
Логістика повтор добового рекорду, загалом наземка дуже добре.
Броня в порівнянні з учора просіла вдвічі.
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15.04.2025 08:00
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.04.2025 09:02
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210 це рекорд?
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15.04.2025 08:00 Відповісти
Логістика повтор добового рекорду, загалом наземка дуже добре.
Броня в порівнянні з учора просіла вдвічі.
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15.04.2025 08:00 Відповісти
ПВО и РСЗО порадовали... логистика выше всяких похвал
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15.04.2025 08:34 Відповісти
А що з кацапами, чому менше ніж в попередні дні ?
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15.04.2025 08:51 Відповісти
Хлопці надибали багато техніки, тому тому працювали більше по ній )
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15.04.2025 08:52 Відповісти
скоріше за все - проблеми з дорозвідкою. Не вистачає мавіків - менше фіксацій забаранених кацапів, бо мавікі більше потрібні для виконання більш нагальної розвідки, ніж підрахунків кацапських трупів.
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15.04.2025 18:19 Відповісти
Може й так
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15.04.2025 18:54 Відповісти
рахуются тільки відеопідтверджені. Якщо після влучання fpv танку зносить башту від детонації, то рахується знищений танк а не танк+3кацапи. Якщо після влучання танк зупинився, а з нього вискочили трійко кацапів, яких розїбали дронами, і вилетівша дорозвідка показала трьох нерухомих істот з відірваними кінцівками, то їх зарахують, а танчик - ні. Бо танчік теоретично можуть до ранку відтягнути, тому таку пошкоджену техніку намагаються допалити (бажано недорого - кладуть на нього з дрона терматний *********). А якщо у сарай забігло десятеро кацапів, а слідом залетів fpv з термобаром, після чого сарай склався, то все одно цей десяток не зараховується, бо тіл не видно. Такий алгоритм підрахунків. Так що цифри кацапських втрат, які подає ГШ, вельмі відносні. Реальних їхніх втрат ми не узнаєм ніколи, бо на расії вся інформація буде закрита ще на сто років, як і по другій світовій.
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15.04.2025 19:36 Відповісти
Дякую за вичерпне пояснення.
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15.04.2025 20:53 Відповісти
Минув 4073 день москальсько-української війни.
309!!!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня та ППО норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 935 000 це більше, ніж сільське населення такого регіону, як Республіка Татарстан.
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15.04.2025 08:51 Відповісти
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15.04.2025 08:54 Відповісти
👍Це вже солідніше, ніж кабардино балкарія! 😁
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15.04.2025 15:41 Відповісти
Завдяки силам оборони і всім хто допомагає ))
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15.04.2025 16:15 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.04.2025 09:02 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
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15.04.2025 13:07 Відповісти
 
 