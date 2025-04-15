Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 935 160 осіб (+1180 за добу), 10 629 танків, 26 290 артсистем, 22 150 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 935 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько/ about 935160 (+1180) осіб/persons,

танків ‒ 10629 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20) од,

артилерійських систем – 26290 (+68) од,

РСЗВ – 1364 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1132 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210) од,

спеціальна техніка ‒ 3801 (+0)

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