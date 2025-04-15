Ворог знову намагається висадитися на островах Дніпра і створити плацдарми для подальшого просування на правий берег, - речник УДА "Південь" Братчук
Окупанти наростили вогневу присутність на Запорізькому та Придніпровському напрямках, на Запорізькому напрямку діють переважно на тактичному рівні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
На півдні ворог продовжує терор проти цивільного населення
"Якщо говорити про хід бойових дій, то кардинальних змін не відбулося - ворог продовжує проявляти активність. Єдине - дещо наростив вогневу присутність як на Запорізькому, так і на Придніпровському (тобто Херсонському) напрямках. Характерною й спільною рисою для обох напрямків залишається продовження терору проти цивільного населення", - зауважив Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії, на Запорізькому напрямку ворог діє переважно на тактичному рівні.
Росіяни намагаються просунутися на Гуляйпільському напрямку
"Це смуга відповідальності 58-ї загальновійськової армії російських окупантів. Тут ведуть бойові дії російські десантники та мотострілецькі підрозділи. Ворог намагається перегрупуватися, зокрема на Оріхівському напрямку. Гуляйпільський напрямок наразі є дещо активнішим - туди підтягують штурмові групи з метою просунутися на окремих відтинках. Йдеться про населені пункти Малі Щербаки, Щербаки, Степове, Лобкове, де ворога вдалося зупинити. Проте росіяни поступово залучають механізовану компоненту - це вже стало характерною рисою по всьому фронту", - наголосив Братчук.
Бойові дії Дніпровському напрямку
Речник Української добровольчої армії також додав, що Дніпровський напрямок теж активізувався, хоча йдеться більше не про механізовану компоненту, а про штурмові дії на островах. Ворог намагається знову висадитися, створити плацдарми для подальшого просування на правий берег.
"Очевидно, що таке завдання перед ними стоїть. Судячи з усього, окупанти отримали наказ пришвидшити його виконання, оскільки інтенсивність бойових дій на цьому напрямку зросла. Ворог активно використовує плавзасоби, які знищуються Силами оборони. Окупанти також намагаються висаджуватися безпосередньо на правий берег - така активність фіксувалася минулого тижня, зокрема в районі Садового. Традиційно на островах ворог намагається атакувати, але має величезні проблеми.
Проблема не лише в тому, що сидить у Кремлі, а й у тому, що евакуація відсутня. Дуже багато 200-х залишаються на островах, залишаються й 300-ті, які згодом також перетворюються на 200-х. Через це моральний стан окупаційних військ залишається низьким. Проте вони змушені йти в штурми - бо це росіяни, які, як і раніше, готові бути гарматним м'ясом", - резюмував Братчук.
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