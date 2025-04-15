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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог знову намагається висадитися на островах Дніпра і створити плацдарми для подальшого просування на правий берег, - речник УДА "Південь" Братчук

Окупанти намаються створити плацдарм на правобрежжі Дніпра

Окупанти наростили вогневу присутність на  Запорізькому та Придніпровському напрямках, на Запорізькому напрямку діють переважно на тактичному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

На півдні ворог продовжує терор проти цивільного населення

"Якщо говорити про хід бойових дій, то кардинальних змін не відбулося - ворог продовжує проявляти активність. Єдине - дещо наростив вогневу присутність як на Запорізькому, так і на Придніпровському (тобто Херсонському) напрямках. Характерною й спільною рисою для обох напрямків залишається продовження терору проти цивільного населення", - зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії, на Запорізькому напрямку ворог діє переважно на тактичному рівні.

Росіяни намагаються просунутися на Гуляйпільському напрямку

"Це смуга відповідальності 58-ї загальновійськової армії російських окупантів. Тут ведуть бойові дії російські десантники та мотострілецькі підрозділи. Ворог намагається перегрупуватися, зокрема на Оріхівському напрямку. Гуляйпільський напрямок наразі є дещо активнішим - туди підтягують штурмові групи з метою просунутися на окремих відтинках. Йдеться про населені пункти Малі Щербаки, Щербаки, Степове, Лобкове, де ворога вдалося зупинити. Проте росіяни поступово залучають механізовану компоненту - це вже стало характерною рисою по всьому фронту", - наголосив Братчук.

Бойові дії Дніпровському напрямку

Речник Української добровольчої армії також додав, що Дніпровський напрямок теж активізувався, хоча йдеться більше не про механізовану компоненту, а про штурмові дії на островах. Ворог намагається знову висадитися, створити плацдарми для подальшого просування на правий берег.

"Очевидно, що таке завдання перед ними стоїть. Судячи з усього, окупанти отримали наказ пришвидшити його виконання, оскільки інтенсивність бойових дій на цьому напрямку зросла. Ворог активно використовує плавзасоби, які знищуються Силами оборони. Окупанти також намагаються висаджуватися безпосередньо на правий берег - така активність фіксувалася минулого тижня, зокрема в районі Садового. Традиційно на островах ворог намагається атакувати, але має величезні проблеми.

Проблема не лише в тому, що сидить у Кремлі, а й у тому, що евакуація відсутня. Дуже багато 200-х залишаються на островах, залишаються й 300-ті, які згодом також перетворюються на 200-х. Через це моральний стан окупаційних військ залишається низьким. Проте вони змушені йти в штурми - бо це росіяни, які, як і раніше, готові бути гарматним м'ясом", - резюмував Братчук.

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Автор: 

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з настанням тепла та збільшенням зеленої рослинності кацапів на островах Дніпра буде як тарганів у сміттєвих баках
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15.04.2025 10:02 Відповісти
Діхлофос нема вже кому розпилювати. Тай верховний вже четвертий місяць йього не замовляє.
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15.04.2025 11:05 Відповісти
 
 