Окупанти посилюють вогневу активність на південному напрямку,- Сили оборони

Російські загарбники посилюють вогневу активність на південних напрямках фронту. Особливо активно ворог діє на Гуляйпільському напрямку.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ворог значно підвищив вогневу активність на південному напрямку, і в першу чергу це стосується того, що він значно посилив авіаційні удари. За минулу добу було зафіксовано 14 авіаційних ударів із застосуванням 29 керованих авіаційних бомб і 156 некерованих авіаційних ракет. Тобто і тактична, і бомбардувальна ворожа авіація працювали досить активно по позиціях і Сил оборони України, і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення",- розповів речник.

Зокрема, за словами Волошина, для ударів по Гуляйполю на Запорізькому напрямку ворог використав 56 некерованих авіаційних ракет, більше 20 - по Кам'янському. Окупанти били КАБами по Степногірську та інших населених пунктах Запорізької області. Також минулої доби ворог завдав понад 700 ударів дронами-камікадзе.

Сили оборони зафіксували 17 штурмів загарбників за минулу добу, що свідчить про активізацію ворога.

"Найбільше ворог був активний на Гуляйпільському напрямку, намагаючись прорватись у бік населеного пункту Привільне. Намагався захопити наші позиції, проте Сили оборони України втримали оборону і навіть намагались контратакувати",- розповів Волошин.

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На Оріхівському напрямку, як зазначає речник, фіксується значно менше штурмових дій ворога. За його словами, на цьому напрямку "росіяни проводять перегрупування і ротаційні заходи, перекидають свій особливий склад штурмових груп на передові позиції".

"Тобто ворог готовий не сьогодні-завтра відновити цю активність і намагатися прорвати нашу лінію оборони, яка проходить там в районі Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового. Ворог і далі намагається прорватись і захопити там плацдарм", - додав Волошин.

Раніше повідомлялося, що російські війська у Запорізькій області намагаються прорвати лінію оборони та захопити плацдарм.

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