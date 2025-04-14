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Новини Бойові дії на півдні Бойові дії на Оріхівському напрямку
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Окупанти посилюють вогневу активність на південному напрямку,- Сили оборони

На південних напрямках фронту ворог посилив вогневу активність

Російські загарбники посилюють вогневу активність на південних напрямках фронту. Особливо активно ворог діє на Гуляйпільському напрямку.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ворог значно підвищив вогневу активність на південному напрямку, і в першу чергу це стосується того, що він значно посилив авіаційні удари. За минулу добу було зафіксовано 14 авіаційних ударів із застосуванням 29 керованих авіаційних бомб і 156 некерованих авіаційних ракет. Тобто і тактична, і бомбардувальна ворожа авіація працювали досить активно по позиціях і Сил оборони України, і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення",- розповів речник.

Зокрема, за словами Волошина, для ударів по Гуляйполю на Запорізькому напрямку ворог використав 56 некерованих авіаційних ракет, більше 20 - по Кам'янському. Окупанти били КАБами по Степногірську та інших населених пунктах Запорізької області. Також минулої доби ворог завдав понад 700 ударів дронами-камікадзе.

Сили оборони зафіксували 17 штурмів загарбників за минулу добу, що свідчить про активізацію ворога.

"Найбільше ворог був активний на Гуляйпільському напрямку, намагаючись прорватись у бік населеного пункту Привільне. Намагався захопити наші позиції, проте Сили оборони України втримали оборону і навіть намагались контратакувати",- розповів Волошин.

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На Оріхівському напрямку, як зазначає речник, фіксується значно менше штурмових дій ворога. За його словами, на цьому напрямку "росіяни проводять перегрупування і ротаційні заходи, перекидають свій особливий склад штурмових груп на передові позиції".

"Тобто ворог готовий не сьогодні-завтра відновити цю активність і намагатися прорвати нашу лінію оборони, яка проходить там в районі Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового. Ворог і далі намагається прорватись і захопити там плацдарм", - додав Волошин.

Раніше повідомлялося, що російські війська у Запорізькій області намагаються прорвати лінію оборони та захопити плацдарм.

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