Полтавський прокурор Плескач виграв суд за спецпенсію: отримав понад 1 млн за неповний рік, - ЗМІ
Колишній перший заступник прокурора та чинний працівник апарату прокуратури Полтавщини Олег Плескач (42 роки) через суд домігся призначення йому спеціальної пенсії за вислугу років. Її розмір становить 90% від його заробітної плати.
Про це пише видання Полтавщина, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з декларацією про доходи за 2024 рік, йдеться в матеріалі, у Плескача та його дружини на двох понад 20 га земельних ділянок. Наразі гектар землі коштує близько $4 тис.
Він отримав 1 млн 659 тис. грн зарплати (та негрошовий подарунок на суму 4,8 млн грн), а також 1 млн 23 тис. грн пенсії.
Йдеться про прокурорську спецпенсію за вислугу років, яку Плескач почав отримувати навесні 2024 року. Відповідне рішення ухвалив Полтавський окружний адмінсуд від 4 вересня 2023 року.
Тоді він позивався до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.
Так, позивач звернувся до суду з вимогою зобов’язати обласне головне управління Пенсійного фонду України призначити йому пенсію за вислугу років у розмірі 90% від нарахованої щомісячної заробітної плати з урахуванням усіх її складових, без застосування обмеження щодо максимальної суми пенсії.
Плескач у позові зазначав, що Пенсійний фонд протиправно не розглянув його заяву про призначення пенсії та не вирішив питання про призначення йому пенсії за вислугу років.
"29 липня 2023 до суду надійшов відзив на позов, за змістом якого ГУПФ у Полтавській області вважає вимоги позивача безпідставними та необґрунтованими. Відповідач зазначив, що заяву позивача за принципом екстериторіальності розглянуто ГУПФ України в Черкаській області, яке рішенням від 14 липня 2023 року відмовило у призначенні їй пенсії за вислугу років", - пишуть журналісти.
Вивчивши матеріали справи, суд встановив, що Плескач з 14 квітня 2004 року безперервно працює в органах прокуратури. Загальний страховий стаж на дату звернення із заявою про призначення пенсії становив 23 роки 5 місяців 25 дні, вислуга років 21 рік 3 місяці 5 днів, стаж роботи на посадах прокурорів 17 років 5 місяців 10 днів.
Тому суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання протиправною бездіяльності управління Пенсійного фонду щодо нерозгляду заяви позивача.
Суддя Сергій Бойко визнав бездіяльність Пенсійного фонду протиправною та зобов’язав його призначити Олегу Плескачу пенсію за вислугу років у розмірі 90% від суми нарахованої місячної заробітної плати зі всіма складовими, зазначає видання.
У березні 2024 року Другий апеляційний адмінсуд відмовив ГУПФ у Полтавській області у відкритті провадження. Приблизно з того часу Олег Плескач почав отримувати пенсію.
Як працює система
Прокурор звертається до Пенсійного фонду, щоб йому призначили пенсію за спеціальним законом. Часто на такі звернення відповідають відмовою, оскільки прокурор не має необхідної вислуги років.
Тоді прокурор звертається до суду та вимагає перерахувати його трудовий стаж, а також розрахувати пенсію, яка перевищує 60% від його заробітної плати. Позивач у своїх доводах посилається не на чинний Закон "Про прокуратуру" від 2015 року, а на закон від 1991 року, що втратив чинність. До того ж, не на останню його редакцію, а на ту, що діяла з 2001 року. На ці ж норми вказували судді Полтавського ОАС, пишуть в матеріалі журналісти.
Редакція старого Закону "Про прокуратуру" визначала зовсім інші правила виходу прокурорів на пенсію. Так, прокурори отримували таке право, маючи 20 років трудового стажу, з яких лише десять - на посадах у прокуратурі.
"Розмір пенсійної виплати прокурора встановлювався на рівні 80% від його заробітної плати. За кожен рік роботи на цій посаді понад десять років розмір пенсії збільшувався на 2% від зарплати, проте не більше 90% від зарплати. Тобто, пропрацювавши в органах прокуратури 15 і більше років, людина за старим законом могла претендувати на пенсію розміром 90% від своєї зарплати.
Важливий момент: ця редакція нечинного закону не встановлювала жодних обмежень на максимально допустимий розмір пенсії", - пояснили автори матеріалу.
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З моральної точки зору цьому прокурору не треба було прдавати в суд, але він же керівник, то пиха йле попереду нього і срати він хотів на всіх інших зто працює в прокуратурі і цього не робить.
Доречі такі справи рядові прокурори не мають.шансів виграти і навіть не мараються в цьому. Тому не тпеба всіх грести до купи.
Ця стаття з'явилась на цензорі, і буде скрізь, на замовлення третякової, гетьманцева, желєзняка і ще кількох утирків криміналітету які зараз намагаються протягнути новий але абсолютно АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ закон в ВРУ.
Тож всі хто за це є корисними ідотами перелічених вище осіб. Вони дуже на вас розраховують. Себе в список тих кому не можна отримувати величезні пенсії і величезну зп депутата, міністра, співробітників ОПи вони не включиоили бо знають, що вас всіх можна використати згадавши лише прокурорів, а вони телепні, все стерплять, навіть генпрлкурора можна не презначати в цій країні мрій божевільних.
А за кожним патроном для фронту українці ходить з протягнутою рукою по світу.