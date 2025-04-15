Кількість посад у програмі "Контракт 18-24" збільшено вдвічі - з 9 до 18, - Умєров
У межах проєкту для добровольців "Контракт 18-24" Міністерство оборони України розширило перелік доступних військових посад з 9 до 18.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, метою розширення є надання ширших можливостей громадянам, які добровільно хочуть долучитися до захисту країни. За словами міністра, нові посади дозволяють майбутнім військовим краще реалізувати власні навички й обрати найбільш відповідний напрямок служби.
Нові посади в програмі включають:
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старший стрілець-номер обслуги,
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кулеметник,
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кулеметник-розвідник,
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старший навідник,
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розвідник-навідник,
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розвідник-номер обслуги,
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розвідник-радіотелефоніст,
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розвідник-оператор,
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старший розвідник-стрілець-снайпер.
Вони доповнюють попередній перелік із таких посад, як: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.
"Наразі в проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних сил України. Наша мета - забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі - для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", - зазначив Умєров.
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