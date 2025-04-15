Кількість посад у програмі "Контракт 18-24" збільшено вдвічі - з 9 до 18, - Умєров

У межах проєкту для добровольців "Контракт 18-24" Міністерство оборони України розширило перелік доступних військових посад з 9 до 18.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, метою розширення є надання ширших можливостей громадянам, які добровільно хочуть долучитися до захисту країни. За словами міністра, нові посади дозволяють майбутнім військовим краще реалізувати власні навички й обрати найбільш відповідний напрямок служби.

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Нові посади в програмі включають:

старший стрілець-номер обслуги,

кулеметник,

кулеметник-розвідник,

старший навідник,

розвідник-навідник,

розвідник-номер обслуги,

розвідник-радіотелефоніст,

розвідник-оператор,

старший розвідник-стрілець-снайпер.

Вони доповнюють попередній перелік із таких посад, як: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

"Наразі в проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних сил України. Наша мета - забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі - для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", - зазначив Умєров.

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