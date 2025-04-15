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Новини Контракт 18-24
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Кількість посад у програмі "Контракт 18-24" збільшено вдвічі - з 9 до 18, - Умєров

Умєров обговорив з країнами-партнерами оборонні потреби України

У межах проєкту для добровольців "Контракт 18-24" Міністерство оборони України розширило перелік доступних військових посад з 9 до 18.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, метою розширення є надання ширших можливостей громадянам, які добровільно хочуть долучитися до захисту країни. За словами міністра, нові посади дозволяють майбутнім військовим краще реалізувати власні навички й обрати найбільш відповідний напрямок служби.

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Нові посади в програмі включають:

  • старший стрілець-номер обслуги,

  • кулеметник,

  • кулеметник-розвідник,

  • старший навідник,

  • розвідник-навідник,

  • розвідник-номер обслуги,

  • розвідник-радіотелефоніст,

  • розвідник-оператор,

  • старший розвідник-стрілець-снайпер.

Вони доповнюють попередній перелік із таких посад, як: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

"Наразі в проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних сил України. Наша мета - забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі - для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", - зазначив Умєров.

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Автор: 

ЗСУ (7542) Умєров Рустем (606)


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Д - досягнення.
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15.04.2025 11:54 Відповісти
Ти диви, який широкий вибір для тих, хто не має спеціальної підготовки.
А непідготовлені поліцаї та заброньовані чинуші тепер теж зможуть обрати будь-яку посаду?
Там же ж підготують?
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15.04.2025 12:14 Відповісти
за 3 года полицаи могли командиров взводов выучиться....
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15.04.2025 12:37 Відповісти
А чому перелік бригад не зпівпадає з рейтингом боєздатності?
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15.04.2025 12:23 Відповісти
Такі метаморфози постійно з цією брехливою владою: то було з 27 не можна чіпати мальчіков, то вже скоро можна буде мобілізувати дєвочок і керувати країною до нескінченності.
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15.04.2025 12:24 Відповісти
 
 