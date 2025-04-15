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Новини Знищення російських окупантів Бойові дії на Новопавлівському напрямку
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За два місяці ТГ "Вугледар" знищила понад 9 тисяч окупантів та сотні одиниць техніки, - Наєв

тг,вугледар

Підрозділи тактичної групи "Вугледар" за два місяці знищили близько 9500 військовослужбовців противника, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомив командувач тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БПЛА. За рахунок фінансової допомоги постійних партнерів передано 3433 безпілотники в підпорядковані бригади (окремо від тих, що надані державою чи волонтерами). Використовуються БПЛА різного типу: "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro", "Autel MAX 4T".

"Противник продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе - Скудне ворог задіяв 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом.

Колони були виявлені аеророзвідкою ще на підходах. У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА — знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі", - розповів Наєв.

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Автор: 

Донецька область (8447) бойові дії (3795) Наєв Сергій (354) Волноваський район (206) Дніпроенергія (4) війна в Україні (3839)


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Після інтерв'ю Наєва Буба Сонцесяйний відправив Наєва на одну із найскладніших ділянок фронту.
За два місяці ситуація на тій ділянці не тільки не погіршилась, а навіть в дечому стала кращою.
А якби Буба в 2024 не відсторонив десятки генералів, які успішно вели бойові дії при головнокомандуючому Залужному, ситуація загалом могла бути значно кращою, ніж зараз.
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15.04.2025 12:56 Відповісти
Наєв - один з накращих БОЙОВИХ генералів ЗСУ!
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15.04.2025 13:43 Відповісти
Наєв демонструє неперевершену стійкість. Його карають за правду, принижують, не дають підкріплень з метою дискредитації, а йому хоч би що. Справжній офіцер. Отримав наказ і тихо працює на перемогу України. Витискає максимум. Сказати що захоплююсь його відважністю та волею - нічого не сказати і близько.
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15.04.2025 13:43 Відповісти
А ситуація дійсно стабілізувалась. Навіть населені пункти відбиваємо. Ось що означає: "Людина на своєму місці"
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15.04.2025 13:45 Відповісти
Та не зовсім так. Це він ТГРом керує, а уявіть щоб він дійсно на своєму місці був.
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15.04.2025 13:51 Відповісти
Кращій, як завжди! Перевірений часом, справами, діями! Людина слова і діла! Повага! Честь! Підтримка!🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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15.04.2025 15:14 Відповісти
 
 