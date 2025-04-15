За два місяці ТГ "Вугледар" знищила понад 9 тисяч окупантів та сотні одиниць техніки, - Наєв

Підрозділи тактичної групи "Вугледар" за два місяці знищили близько 9500 військовослужбовців противника, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на фейсбук-сторінці повідомив командувач тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БПЛА. За рахунок фінансової допомоги постійних партнерів передано 3433 безпілотники в підпорядковані бригади (окремо від тих, що надані державою чи волонтерами). Використовуються БПЛА різного типу: "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro", "Autel MAX 4T".

"Противник продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе - Скудне ворог задіяв 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом.

Колони були виявлені аеророзвідкою ще на підходах. У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА — знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі", - розповів Наєв.

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