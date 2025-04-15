Утворити військові суди без зміни Конституції неможливо, - голова ВС Кравченко

Наразі в Україні неможливо утворити військові суди без внесення змін до Конституції. Єдиний шлях розглядати такі справи - спеціалізація суддів у судах.

Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, коментуючи зареєстрований у парламенті законопроєкт, який передбачає створення військових судів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Утворити військові суди як ланку без змін до Конституції неможливо. Стаття 125 Конституції не дає можливості створити ці суди, за винятком, якщо діяти за системою вищих спеціалізованих судів, як було створено Вищий антикорупційний суд, а зараз буде створюватися Вищий адміністративний суд. Але я думаю, виходячи з кількості справ, у яких фігурують військові, і їх важливості, створивши один суд у Києві на кшталт ВАКС, фізично їх розглянути буде неможливо", - сказав він.

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Кравченко додав, що питання створення судів належить до компетенції президента, "а, як ми бачимо, від президента такої ініціативи немає".

На думку голови ВС, єдиний шлях розглядати справи, у яких фігурують військові, - це спеціалізація суддів у судах, як це і відбувається зараз.

За його словами, якщо створювати військові суди, потрібно відновлювати і військову прокуратуру і військову адвокатуру.

"Якщо відновлювати військову юстицію в комплексі, то я думаю, зараз у нас немає на це ні фізичних, ні матеріальних ресурсів, ні часових можливостей. Свою діяльність я спрямовую на те, щоб забезпечити (розгляд справ щодо військових. - Ред.) виходячи з ресурсу, який є. Поки що вдається", - сказав голова ВС.

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Зазначимо, що у березні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13048 про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо функціонування військових судів.

Раніше Кравченко також повідомляв, що наразі є тенденція до збільшення випадків СЗЧ.