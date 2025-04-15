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Новини Військовий суд
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Утворити військові суди без зміни Конституції неможливо, - голова ВС Кравченко

військовий суд

Наразі в Україні неможливо утворити військові суди без внесення змін до Конституції. Єдиний шлях розглядати такі справи - спеціалізація суддів у судах.

Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, коментуючи зареєстрований у парламенті законопроєкт, який передбачає створення військових судів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Утворити військові суди як ланку без змін до Конституції неможливо. Стаття 125 Конституції не дає можливості створити ці суди, за винятком, якщо діяти за системою вищих спеціалізованих судів, як було створено Вищий антикорупційний суд, а зараз буде створюватися Вищий адміністративний суд. Але я думаю, виходячи з кількості справ, у яких фігурують військові, і їх важливості, створивши один суд у Києві на кшталт ВАКС, фізично їх розглянути буде неможливо", - сказав він.

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Кравченко додав, що питання створення судів належить до компетенції президента, "а, як ми бачимо, від президента такої ініціативи немає".

На думку голови ВС, єдиний шлях розглядати справи, у яких фігурують військові, - це спеціалізація суддів у судах, як це і відбувається зараз.

За його словами, якщо створювати військові суди, потрібно відновлювати і військову прокуратуру і військову адвокатуру.

"Якщо відновлювати військову юстицію в комплексі, то я думаю, зараз у нас немає на це ні фізичних, ні матеріальних ресурсів, ні часових можливостей. Свою діяльність я спрямовую на те, щоб забезпечити (розгляд справ щодо військових. - Ред.) виходячи з ресурсу, який є. Поки що вдається", - сказав голова ВС.

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Зазначимо, що у березні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13048 про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо функціонування військових судів.

Раніше Кравченко також повідомляв, що наразі є тенденція до збільшення випадків СЗЧ.

Автор: 

суд (11674) військовослужбовці (4743) Кравченко Станіслав (15)


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Топ коментарі
+2
Проблеми із зміною Конституції??? А на хіба нам тоді законодавчий орган влади? Щоб Zєльонському дупу вилизувати?
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15.04.2025 12:32
+2
На конституцію влада вже давно забила,чи це совсєм другоє?
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15.04.2025 12:37
+1
Яких ще судів, не вистачає в Україні? Хіба ОПа не замінює всі суди разом?
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15.04.2025 12:18
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Яких ще судів, не вистачає в Україні? Хіба ОПа не замінює всі суди разом?
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15.04.2025 12:18 Відповісти
Яких судів не вистачає? Ну то тьотки в мантіях і судять по військовим злочинам по 5 рокіа... Так Україна скоро закінчиться...
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15.04.2025 12:28 Відповісти
Кодекси єдині для цівільних і військових. Разом з тим, "тьотки в мантіях" і "дядьки в мантіях" не мають погонів. А вироки пишуть на підставі експертиз, які надають дядьки-військові.
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15.04.2025 12:50 Відповісти
Дивний цей склад ВС з числа науковців і ще з хто зна кого.
А як ВСУ перетворився в ВС без Україні вже у всіх сенсах?
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15.04.2025 12:30 Відповісти
Проблеми із зміною Конституції??? А на хіба нам тоді законодавчий орган влади? Щоб Zєльонському дупу вилизувати?
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15.04.2025 12:32 Відповісти
На конституцію влада вже давно забила,чи це совсєм другоє?
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15.04.2025 12:37 Відповісти
так внесіть зміни до конституції. три роки война. чи потрібно ще років 10, щоб ви сраки підняли? тварини, що ви у ВР робите?
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15.04.2025 12:43 Відповісти
під час воєнного стану вносити зміни до Конституції заборонено.
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15.04.2025 12:50 Відповісти
Це тупа відмазка.Під час війни вносити зміни заборонено.Шах і мат .Влада діє виключно в рамках конституції.Хто не згоден,той порохобот,кацап,а бо ще хтось
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15.04.2025 12:51 Відповісти
А це ж скільки ще треба підготувати суддів з російськими паспортами. Суцільні проблеми.
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15.04.2025 13:29 Відповісти
формально так але неформально депутати могли б виправдати своє иснування підготовкою пакету законів щоб цю проблєму залагодити в оптимальний спосіб.
не надірвуться.
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15.04.2025 14:59 Відповісти
 
 