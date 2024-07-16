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Новини Війна
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За СЗЧ у 2023 році засудили понад 1,5 тис. військових, - голова Верховного Суду Кравченко

За СЗЧ у 2023 році засудили понад півтори тисячі військових

У 2023 році за самовільне залишення військової частини було засуджено понад 1,5 тисячі військовослужбовців.

Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Давайте подивимося відкриті дані статистичних звітів Державної судової адміністрації на сьогодні. За СЗЧ у 2023 році засуджено 1 тис. 577 військових, з яких 30 - жінки. Згідно з даними ДСА, це найпоширеніший злочин, оскільки становить 61% усіх засуджених за військові кримінальні правопорушення", - сказав він.

Кравченко розповів, що за втрату військового майна засуджено 37 осіб.

"Що це за майно, наскільки важливе, щоб засудити людину і відправити для відбування покарання?" - додав голова суду.

За порушення правил поводження зі зброєю торік, як повідомив голова ВС, було засуджено 35 осіб, за дезертирство - 113, ухилення від військової служби через завдання собі каліцтва - 32.

"Загалом, згідно зі статистичними даними ДСА, кількість засуджених за воєнні злочини у 2023 році була значно вищою, ніж у 2022 році, - 2 тис. 585 осіб і 1 тис. 490 відповідно. Йдеться про вироки, які вже набули законної сили", - додав Кравченко.

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Автор: 

суд (11757) військовослужбовці (4831) Кравченко Станіслав (15)


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А командирів за "усе хороше" (не буду перераховувати, радуючи рашистських ботів)?
А чиновників за здачу територій?
А депутатів та працівників Офісу президента за фотозвіти що привели до атак рашистів та тяжких втрат?
А корупціонерів?
Розкрадачів гуманітарки?
Продавців інвалідностей?
Продавців дозволів та листів для виїзду за кордон?
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Та хоча б Баканова допитали хоча б як свідка в справі здачі Півдня?
Чи як завжди винен лише рядовий?
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16.07.2024 12:58 Відповісти
Народ платить суддям зарплати та пенсії з податків, вони отримують купу привілеїв та хабарі, а потім вони ще й судять цей народ, але жодного засудженого слуги народу чи кремлівського щура немає.
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16.07.2024 13:07 Відповісти
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16.07.2024 13:23 Відповісти
А за приказ разминировать Чонгар посадят кого нибудь,а за "финансирование армии это популизм"будет справедливый суд,или высшей касте можно все,а крепостные пусть посидят за них на зоне?
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16.07.2024 13:24 Відповісти
От би все начальство довести до того, щоб вони зробили "ухилення від військової служби через завдання собі каліцтва".
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16.07.2024 14:07 Відповісти
 
 