За СЗЧ у 2023 році засудили понад 1,5 тис. військових, - голова Верховного Суду Кравченко
У 2023 році за самовільне залишення військової частини було засуджено понад 1,5 тисячі військовослужбовців.
Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Давайте подивимося відкриті дані статистичних звітів Державної судової адміністрації на сьогодні. За СЗЧ у 2023 році засуджено 1 тис. 577 військових, з яких 30 - жінки. Згідно з даними ДСА, це найпоширеніший злочин, оскільки становить 61% усіх засуджених за військові кримінальні правопорушення", - сказав він.
Кравченко розповів, що за втрату військового майна засуджено 37 осіб.
"Що це за майно, наскільки важливе, щоб засудити людину і відправити для відбування покарання?" - додав голова суду.
За порушення правил поводження зі зброєю торік, як повідомив голова ВС, було засуджено 35 осіб, за дезертирство - 113, ухилення від військової служби через завдання собі каліцтва - 32.
"Загалом, згідно зі статистичними даними ДСА, кількість засуджених за воєнні злочини у 2023 році була значно вищою, ніж у 2022 році, - 2 тис. 585 осіб і 1 тис. 490 відповідно. Йдеться про вироки, які вже набули законної сили", - додав Кравченко.
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