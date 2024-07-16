РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7403 посетителя онлайн
Новости Война
4 586 5

За СОЧ в 2023 году осудили более 1,5 тыс. военных, – председатель Верховного Суда Кравченко

За СЗЧ у 2023 році засудили понад півтори тисячі військових

В 2023 году за самовольное оставление воинской части было осуждено более 1,5 тысячи военнослужащих.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давайте посмотрим открытые данные статистических отчетов Государственной судебной администрации на сегодня. За СОЧ в 2023 году осуждены 1 тыс. 577 военных, из которых 30 - женщины. Согласно данным ГСА, это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения", - сказал он.

Кравченко рассказал, что за потерю военного имущества осуждены 37 человек.

"Что это за имущество, насколько важно, чтобы осудить человека и отправить для отбывания наказания?" - добавил председатель суда.

За нарушение правил обращения с оружием в прошлом году, как сообщил глава ВС, было осуждено 35 человек, за дезертирство - 113, уклонение от военной службы из-за нанесения себе увечья - 32.

"В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - добавил Кравченко.

Также читайте: Украина создает дешевую армию роботов для ликвидации войск РФ и помощи ВСУ, - AP

Автор: 

суд (25241) военнослужащие (6309) Кравченко Станислав (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А командирів за "усе хороше" (не буду перераховувати, радуючи рашистських ботів)?
А чиновників за здачу територій?
А депутатів та працівників Офісу президента за фотозвіти що привели до атак рашистів та тяжких втрат?
А корупціонерів?
Розкрадачів гуманітарки?
Продавців інвалідностей?
Продавців дозволів та листів для виїзду за кордон?
.......................
.......................
.......................
Та хоча б Баканова допитали хоча б як свідка в справі здачі Півдня?
Чи як завжди винен лише рядовий?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:58 Ответить
Народ платить суддям зарплати та пенсії з податків, вони отримують купу привілеїв та хабарі, а потім вони ще й судять цей народ, але жодного засудженого слуги народу чи кремлівського щура немає.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:07 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 13:23 Ответить
А за приказ разминировать Чонгар посадят кого нибудь,а за "финансирование армии это популизм"будет справедливый суд,или высшей касте можно все,а крепостные пусть посидят за них на зоне?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:24 Ответить
От би все начальство довести до того, щоб вони зробили "ухилення від військової служби через завдання собі каліцтва".
показать весь комментарий
16.07.2024 14:07 Ответить
 
 