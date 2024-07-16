За СОЧ в 2023 году осудили более 1,5 тыс. военных, – председатель Верховного Суда Кравченко

В 2023 году за самовольное оставление воинской части было осуждено более 1,5 тысячи военнослужащих.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давайте посмотрим открытые данные статистических отчетов Государственной судебной администрации на сегодня. За СОЧ в 2023 году осуждены 1 тыс. 577 военных, из которых 30 - женщины. Согласно данным ГСА, это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения", - сказал он.

Кравченко рассказал, что за потерю военного имущества осуждены 37 человек.

"Что это за имущество, насколько важно, чтобы осудить человека и отправить для отбывания наказания?" - добавил председатель суда.

За нарушение правил обращения с оружием в прошлом году, как сообщил глава ВС, было осуждено 35 человек, за дезертирство - 113, уклонение от военной службы из-за нанесения себе увечья - 32.

"В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - добавил Кравченко.

