За СОЧ в 2023 году осудили более 1,5 тыс. военных, – председатель Верховного Суда Кравченко
В 2023 году за самовольное оставление воинской части было осуждено более 1,5 тысячи военнослужащих.
Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Давайте посмотрим открытые данные статистических отчетов Государственной судебной администрации на сегодня. За СОЧ в 2023 году осуждены 1 тыс. 577 военных, из которых 30 - женщины. Согласно данным ГСА, это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения", - сказал он.
Кравченко рассказал, что за потерю военного имущества осуждены 37 человек.
"Что это за имущество, насколько важно, чтобы осудить человека и отправить для отбывания наказания?" - добавил председатель суда.
За нарушение правил обращения с оружием в прошлом году, как сообщил глава ВС, было осуждено 35 человек, за дезертирство - 113, уклонение от военной службы из-за нанесения себе увечья - 32.
"В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - добавил Кравченко.
А чиновників за здачу територій?
А депутатів та працівників Офісу президента за фотозвіти що привели до атак рашистів та тяжких втрат?
А корупціонерів?
Розкрадачів гуманітарки?
Продавців інвалідностей?
Продавців дозволів та листів для виїзду за кордон?
.......................
.......................
.......................
Та хоча б Баканова допитали хоча б як свідка в справі здачі Півдня?
Чи як завжди винен лише рядовий?