Мирна угода щодо України передбачає визнання суверенітету кордонів РФ, - директор СЗР Росії Наришкін

Мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов. Серед яких без'ядерний статус України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Також Наришкін зазначив, що мирне рішення щодо України може бути ухвалено "після скасування дискримінаційних законів, встановлених київським режимом". Третя умова - визнання "суверенітету кордонів" Росії.

Крім того, голова СЗР РФ та білоруський диктатор під час зустрічі заявили, що бачать підвищення військової активності НАТО біля кордонів, а країни Європи підвищують рівень ескалації навколо України.

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