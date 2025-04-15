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Новини Мирні перемовини
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Мирна угода щодо України передбачає визнання суверенітету кордонів РФ, - директор СЗР Росії Наришкін

Наришкін про мирну угоду щодо України

Мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов. Серед яких  без'ядерний статус України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Також Наришкін зазначив, що мирне рішення щодо України може бути ухвалено "після скасування дискримінаційних законів, встановлених київським режимом". Третя умова - визнання "суверенітету кордонів" Росії.

Крім того, голова СЗР РФ та білоруський диктатор під час зустрічі заявили, що бачать підвищення військової активності НАТО біля кордонів, а країни Європи підвищують рівень ескалації навколо України. 

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Автор: 

росія (65129) Україна (5887) Наришкін Сергій (37)


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Топ коментарі
+43
>> ...дискримінаційних законів, встановлених київським режимо

Панове редактори, може цю %%%ню все таки треба у лапки брати?
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15.04.2025 12:33
+21
смішно коли кацапи на всі ефірах смердять про "кієвскій рєжим".. А який в Києві має бути "рєжим"?
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15.04.2025 12:36
+19
ага. Курська, Бєлгородська та Брянські області чьотєнько українські території. Моксель свою можете залишити собі.
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15.04.2025 12:35
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Колись ми кацапів таки відмудохаємо. І знов почнеться "...Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть..."? Ідилія схоже закінчилась. Принаймні доки існує алкодегенеративний *********.
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15.04.2025 16:47 Відповісти
Дик, пу вже кілька раз казав, що кордони расєї ніде не кінчаються... від Владивостока до Ліссабона і всюди, де розмовляють на руzzком - там вже є расєя... яка прийде асвабаждать и защищать ...
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15.04.2025 22:21 Відповісти
От даремно сайт "Миротворець" закрили - може, пора вже його відкрити знову?
Інакше доведеться Отрижкіна вносити не у Миротворець, а одразу у список на ліквідацію.

До речі, прокуратура має достатньо підстав, щоби висунути Отрижкіну обвинувачення про зазіхання на територіальну ціілісність і суверенітет України. На додачу до його співучасті у викраденні дітей.
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16.04.2025 02:56 Відповісти
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