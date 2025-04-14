Нещодавні російські атаки по Україні викликають сумніви в добросовісності Росії у переговорах,- сенатор-демократ Кейн

Сенатор від Демократичної партії США Тім Кейн заявив, що нещодавні атаки Росії викликають питання щодо її добросовісності в час, коли потрібно обговорювати припинення вогню.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, 14 квітня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сенатор зауважив, за останні дні Росія атакувала цивільне населення України на дитячих майданчиках, у центрі міста Суми у Вербну неділю, коли люди ходили на богослужіння, а також дитячі лікарні.

"Я не думаю, що ви можете дати їм право на твердження, що це був нещасний випадок. Вони знають, що роблять, і це викликає реальні питання щодо їх добросовісності в період, коли ми повинні обговорювати припинення вогню",- сказав Кейн.

Нагадаємо, що 14 квітня до Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн.

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