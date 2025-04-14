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Новини Візит сенатора Кейна в Україну
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Нещодавні російські атаки по Україні викликають сумніви в добросовісності Росії у переговорах,- сенатор-демократ Кейн

Кейн не бачить налаштованості РФ на переговори

Сенатор від Демократичної партії США Тім Кейн заявив, що нещодавні атаки Росії викликають питання щодо її добросовісності в час, коли потрібно обговорювати припинення вогню.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, 14 квітня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сенатор зауважив, за останні дні Росія атакувала цивільне населення України на дитячих майданчиках, у центрі міста Суми у Вербну неділю, коли люди ходили на богослужіння, а також дитячі лікарні.

"Я не думаю, що ви можете дати їм право на твердження, що це був нещасний випадок. Вони знають, що роблять, і це викликає реальні питання щодо їх добросовісності в період, коли ми повинні обговорювати припинення вогню",- сказав Кейн.

Нагадаємо, що 14 квітня до Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн.

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Автор: 

обстріл (28435) росія (65129)


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Топ коментарі
+1
Нещодавні російські атаки по Україні викликають сумніви в добросовісності Росії у переговорах,- сенатор-демократ Кейн

Сумніви, пля!
Ти дебіл у татка чи у маму?
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14.04.2025 19:39
+1
І давно? Тобто, давно сенаторів-демократів почали турбувати сумніви щодо «добросовісності Росії»?
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14.04.2025 19:43
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Нещодавні російські атаки по Україні викликають сумніви в добросовісності Росії у переговорах,- сенатор-демократ Кейн

Сумніви, пля!
Ти дебіл у татка чи у маму?
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14.04.2025 19:39 Відповісти
кацапія чітко і зрозуміло оголосила - її ціль зруйнувати Україну

про що можуть бути перемовини?
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14.04.2025 19:39 Відповісти
Деякі американці дивують своєю тупістю, говорячи про московитів як якихось добросовісних, добропорядних чи ще !!! Не існує таких московитів, існують слуги д'явола і нічого більше!!!
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14.04.2025 19:40 Відповісти
І давно? Тобто, давно сенаторів-демократів почали турбувати сумніви щодо «добросовісності Росії»?
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14.04.2025 19:43 Відповісти
Як тільки зайшла мова про переговори. От добросовісно воювати - це завжди будь-ласка.
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14.04.2025 19:46 Відповісти
Даже у демократов только сомнения. Нет, ****, слов. Одни эмоции.
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14.04.2025 19:46 Відповісти
Та вони вам нагло на обличчя ссуть, а ви ще cумніваєтесь чи не Божа роса це
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14.04.2025 19:57 Відповісти
Всё таки сильная анал-итика у специалиста этого. Сразу всё на место стало. Не отнять.
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14.04.2025 19:58 Відповісти
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14.04.2025 20:00 Відповісти
В одних "помилки", в інших "добросовісність", у третіх ще якась муйня, Ронні у гробу піруети виписує ...
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14.04.2025 20:01 Відповісти
Сумніви викликають ...? Та не може бути ...
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14.04.2025 20:09 Відповісти
Демократи! Готуйтеся до виборів - на Вас надія!
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14.04.2025 20:47 Відповісти
 
 